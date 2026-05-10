- تم التوصل إلى هدنة بوساطة الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا لمدة ثلاثة أيام، بهدف تعزيز الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات، مع خطة لتبادل ألف أسير حرب من كل جانب. - رغم الهدنة، استمرت الخروقات والهجمات، حيث شهدت المناطق القريبة من خطوط التماس هجمات روسية بطائرات مسيّرة وقصف مدفعي، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مع تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق الهدنة. - تستمر التوترات والعمليات العسكرية رغم الجهود الدولية، وتأمل واشنطن أن تمهد الهدنة القصيرة لاتفاق أوسع ينهي الحرب، التي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف.

يواجه وقف إطلاق نار هش توسطت فيه الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا خطر الانهيار، في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن خروقات ميدانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم دخوله حيز التنفيذ ضمن مساعٍ دبلوماسية لاحتواء النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الجمعة، هدنة تمتد لثلاثة أيام، في إطار جهود تقودها واشنطن للدفع نحو تسوية سياسية للنزاع، تتضمن أيضاً خطة لتبادل ألف أسير حرب من كل جانب. غير أن هذه المبادرة، التي جاءت بعد أشهر من التحركات الدبلوماسية المكثفة، لم تنجح حتى الآن في تثبيت وقف دائم للعمليات العسكرية.

ومع دخول الهدنة يومها الثاني، أفاد مسؤولون أوكرانيون بسقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية بطائرات مسيّرة وقصف مدفعي استهدف مناطق قريبة من خطوط التماس. وأكدت السلطات أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، فيما سجلت نحو 200 اشتباك في جبهات القتال المختلفة، ما يعكس استمرار حدة المواجهات رغم إعلان وقف إطلاق النار، بحسب ما أوردته "فرانس برس".

وفي تفاصيل ميدانية، أشار حكام محليون، لوكالة أسوشييتد برس، إلى مقتل شخص في كل من مناطق زابوريجيا ودنيبروبيتروفسك وخيرسون، نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة. كما أعلن حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إصابة ثمانية أشخاص، بينهم طفلان، جراء ضربات استهدفت أحياء سكنية في المدينة ومحيطها.

من جهته، أفاد حاكم منطقة خيرسون، أولكسندر بروكودين، بإصابة سبعة أشخاص، بينهم طفل، نتيجة قصف متواصل بالطائرات المسيّرة ونيران المدفعية منذ صباح السبت. كما ذكرت خدمات الطوارئ أن مركبة إنقاذ تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة في دنيبروبيتروفسك، ما أدى إلى إصابة سائق يبلغ من العمر 23 عاماً، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

في المقابل، صعّدت روسيا من لهجتها، حيث اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بخرق الهدنة، مؤكدة أنها أسقطت 57 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال يوم واحد، وأن قواتها "ردت بالمثل" على ما وصفته بالانتهاكات.

وفي إحاطة إعلامية، أعلنت موسكو أن القوات الأوكرانية ارتكبت أكثر من ألف خرق لوقف إطلاق النار، بينها هجمات استهدفت مواقع عسكرية وأهدافاً مدنية داخل الأراضي الروسية، إضافة إلى عمليات على خطوط التماس. كما أشار مسؤولون موالون لروسيا في منطقة خيرسون إلى إصابة شخصين جراء قصف أوكراني استهدف مناطق خاضعة لسيطرة موسكو.

ورغم تسجيل تراجع نسبي في عدد الهجمات بالطائرات المسيّرة بعيدة المدى، بحسب سلاح الجو الأوكراني، فإن وتيرة العنف على الأرض ظلت مرتفعة. وأعلنت القوات الجوية في كييف أن روسيا أطلقت 27 طائرة مسيّرة خلال الليل، تم إسقاطها جميعاً، في حين تحدثت هيئة الأركان العامة عن أكثر من 210 اشتباكات منذ صباح السبت.

ويأتي هذا التصعيد في وقت كانت فيه روسيا وأوكرانيا قد أعلنتا، كل على حدة، وقفاً لإطلاق النار خلال الأيام الماضية، قبل أن تتبادلا سريعاً الاتهامات بخرقه. وكانت موسكو قد ربطت هدنتها بذكرى "يوم النصر" في الحرب العالمية الثانية، فيما أعلنت كييف وقفاً منفصلاً يبدأ الأربعاء.

وبينما تأمل واشنطن أن تمهد هذه الهدنة القصيرة لاتفاق أوسع ينهي الحرب، تبدو المعطيات الميدانية بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتضارب الروايات بين الطرفين.

ومنذ اندلاع النزاع، الذي يُعد الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أسفرت المواجهات عن مقتل مئات الآلاف، من دون تحقيق تقدم يُذكر في المسار التفاوضي، رغم الجهود الدولية المكثفة.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)