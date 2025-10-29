خروقات لوقف إطلاق النار في السويداء وتحليق للطيران الإسرائيلي جنوباً

- شهدت محافظة السويداء خروقات لوقف إطلاق النار بين قوى الأمن والمجموعات المسلحة بقيادة حكمت الهجري، حيث استهدفت الأخيرة مواقع حكومية بعد هجوم مسلح على حافلة ركاب أدى لمقتل مدنيين وإصابة آخرين. - الطائرات الحربية والاستطلاعية الإسرائيلية خرقت أجواء الجنوب السوري، مع تحليق مكثف في محافظتي القنيطرة والسويداء، تزامناً مع توغل قوة إسرائيلية في سرية عسكرية مهجورة بالقنيطرة. - الهجمات الأخيرة تأتي بعد أسبوع من استهداف مماثل لحافلة مدنية في إدلب، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

شهدت خطوط التماس بين قوى الأمن التابعة للحكومة وعناصر المجموعات المسلحة، التي يقودها الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري في محافظة السويداء جنوب سورية، خروقات لوقف إطلاق النار ليلة الثلاثاء - الأربعاء، على عدة محاور في المحافظة.

وأوضح مصدر ميداني لـ"العربي الجديد"، أن كلا من محور خلخلة في الريف الشمالي، ومحاور ريمة حازم وولغا وسليم في الريف الغربي شهدت خروقات لوقف إطلاق النار، إضافة إلى محور المتونة، لافتا إلى أن عناصر المجموعات المسلحة استهدفوا موقعا تتمركز فيه قوات أمنية حكومية في محيط البلدة.

وسجلت الخروقات بعد استهداف حافلة تقل ركابا من أبناء محافظة السويداء خلال عودتهم إلى المحافظة قادمين من دمشق مساء أمس الثلاثاء، حيث قتل مدنيان وأصيب آخرون، بعضهم حالتهم حرجة، في هجوم مسلح استهدف حافلة نقل ركاب على طريق دمشق - السويداء.

وذكرت مصادر في السويداء لـ"العربي الجديد" أن جثماني شاب وفتاة وصلا إلى المحافظة عبر سيارات الهلال الأحمر، كذلك وصل سبعة مصابين آخرين عقب هجوم مسلح استهدف حافلة نقل ركاب أثناء عودتها من دمشق إلى السويداء.

وقال مدير مديرية الأمن الداخلي في مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، إن "مسلحين يستقلان دراجة نارية نفذا الهجوم على الحافلة"، مشيرا إلى أن الطريق مؤمن منذ نحو شهرين وحتى اليوم. ويأتي الهجوم بعد أسبوع من مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، في استهداف مماثل لحافلة نقل "سرفيس" تقل مدنيين على طريق مدينة كفرتخاريم قرب جبل السماق بريف إدلب الشمالي الغربي.

طيران إسرائيلي في الجنوب

في المقابل، خرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية أجواء الجنوب السوري، تزامنا مع تحليق لطائرات مروحية إسرائيلية في أجواء محافظتي القنيطرة والسويداء، الليلة الماضية.

وأكد مصدر خاص لـ"العربي الجديد" أن الطائرات المروحية الإسرائيلية حلقت في سماء محافظتي القنيطرة ودرعا وصولا إلى محافظة السويداء، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية.

وسبق أن نفذت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء توغلا في سرية عسكرية مهجورة تابعة للواء 90 في القنيطرة، حيث أفاد الناشط الإعلامي في درعا محمد الحوراني بأن القوة مكونة من 20 عربة عسكرية ودبابة وجرافة إسرائيلية توغلت في سرية عسكرية مهجورة تابعة للواء 90 قبل أن تنسحب منها بعد عدة ساعات.