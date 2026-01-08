خبير أميركي لـ"العربي الجديد": ترامب يجعل العالم أقل استقراراً

- يرى الخبير جيل بارندولار أن الهجمات الأميركية على دول مثل فنزويلا وكوبا وإيران تجعل العالم أقل استقراراً، حيث زادت الشكوك في نيات الولايات المتحدة واعتبرت غير جديرة بالثقة. - حذر بارندولار من أن تصريحات ترامب بشأن تغيير النظام في إيران قد تؤدي إلى فوضى في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية الحذر في التعامل مع إيران كقوة إقليمية كبرى. - أشار إلى أن السيطرة الأميركية على غرينلاند قد تعني نهاية حلف الناتو، حيث أن ضمها بالقوة سيؤدي إلى انهيار الحلف.

اعتبر الخبير جيل بارندولار؛ الباحث في مركز أولويات الدفاع، وهو مؤسسة أبحاث أميركية متخصصة في السياسة الخارجية، والباحث في مركز دراسات فن الحكم التابع للجامعة الكاثوليكية الأميركية، في حوار مع "العربي الجديد"، أن الهجمات الأميركية على فنزويلا والتهديد بشن هجمات على كوبا وكولومبيا وإيران تجعل العالم أقل استقراراً، وأن دول العالم صارت أكثر شكاً في نيات الولايات المتحدة ويرونها أكثر تقلباً وغير جديرة بالثقة.

وحذّر بارندولار من أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التدخل لتغيير نظام الحكم في إيران قد تؤدي إلى فوضى جديدة في الشرق الأوسط. وقال: "إيران دولة كبيرة، وتضم حوالي 90 مليون نسمة، وقوة إقليمية كبرى. ورأينا سابقاً أنه عندما أطاحت الولايات المتحدة (الرئيس العراقي) صدام حسين من دون خطة واضحة لما بعد ذلك، أدى ذلك إلى فوضى في الشرق الأوسط. لذا يجب أن نكون حذرين للغاية من أي تحركات كبرى لقلب الوضع الراهن في إيران". واعتبر أن السيطرة الأميركية على غرينلاند، كما يخطط ترامب، تعني نهاية حلف شمال الأطلسي (ناتو). وخدم بارندولار ضابط مشاة في البحرية الأميركية، وشارك في مهام في أفغانستان وخليج غوانتانامو والخليج، ويحمل شهادتي ماجستير ودكتوراه في الفلسفة والتاريخ من جامعة كامبريدج.

*ما الذي يجب أن نراقبه بعدما فاجأت إدارة ترامب العالم بخطف الرئيس نيكولاس مادورو من فنزويلا؟



جيل بارندولار: السيطرة الأميركية على غرينلاند تعني نهاية "ناتو"



أعتقد أننا يجب أن نأخذ تصريحات هذه الإدارة على محمل الجد إلى حد ما. إنهم فعلاً يعيدون توجيه الأمن القومي الأميركي نحو الدفاع عن النصف الغربي للكرة الأرضية، أو باتجاه مفهوم مناطق النفوذ بشكل أوسع، كما ذكروا في استراتيجية الأمن القومي.

*هل هذا جيد بالنسبة للولايات المتحدة، وكيف سيؤثر عليها؟

لا أعتقد أنه جيد بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن في رأيي التأثير المباشر لفنزويلا على أميركا سيكون صغيراً جداً على الأرجح، ما لم تشهد البلاد انهياراً تاماً، وتتحول إلى منطقة فوضى تؤدي إلى مزيد من تدفق اللاجئين شمالاً، من دون ذلك لا أعتقد أن التأثير المباشر لفنزويلا سيكون كبيراً.

*كيف سيؤثر عالمياً خطف مادورو من داخل بلاده ونقله إلى أميركا، خصوصاً أن بعض أعضاء الكونغرس يحذرون من أن الصين قد تفعل شيئاً شبيهاً ضد رئيس تايوان، أو روسيا ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؟

الروس حاولوا بالفعل قتل زيلينسكي مرات عدة، خصوصاً خلال الفترة الأولى من الغزو، لذا لا أعتقد أن هذا الأمر يحفز الروس مباشرة على فعل شيء في أوكرانيا. ما حدث لا يغير توازن القوى أو شيئاً من هذا القبيل، لأن فنزويلا دولة صغيرة وغير مهمة نسبياً على الساحة العالمية، رغم نفطها، لكن تأثيره هو أنه يمنح نوعاً من التبرير الإضافي للصينيين أو الروس لفعل شيء كان سيُدان عالمياً في الظروف العادية. أتساءل ماذا سيكون موقفنا إذا فعلت الصين شيئاً مشابهاً؟ لا أقول هنا إنها ستفعل شيئاً قريباً، لكن لو حاولت اختطاف رئيس تايوان وقالت إنه رئيس غير شرعي نجلبه للعدالة، فإننا سنفقد الكثير من القدرة على الرد الخطابي، لأننا فعلنا الشيء نفسه بالضبط.

*وماذا عن تهديدات ترامب لكوبا وكولومبيا؟

إذا كنا نتحدث بشكل أوسع، فإنه لو حاولت الولايات المتحدة تغيير النظام في كوبا، أو التدخل بجدية في السياسة الداخلية في كولومبيا أو في حالات أخرى مشابهة، فهذا سيكون أمراً مختلفاً تماماً. أعتقد أن كولومبيا كانت الشريك الأمني الرئيسي للولايات المتحدة في القارة بأكملها. إنها الشريك الأهم في أميركا الجنوبية، بغض النظر عن رأيك في نجاحها أو فشلها بمحاربة المخدرات. لذا، فإن تهديد الكولومبيين والحديث عن تدخل محتمل هناك يمثلان أمرين جديدين تماماً.

*ماذا عن تهديده بالتدخل في إيران؟



جيل بارندولار: الناس أكثر شكاً في نيات الولايات المتحدة



تدخلنا عسكرياً في إيران بالضربات قبل بضعة أشهر لأول مرة، لكن هناك فرقاً بين تنفيذ ضربة محدودة وسرية نسبياً على منشآت نووية، وبين الحديث عن تغيير النظام في إيران. أعتقد أن هذا أمر خطير للغاية، لأن إيران دولة كبيرة، وتضم نحو 90 مليون نسمة، وهي قوة إقليمية كبرى. ورأينا سابقاً أنه عندما أطاحت الولايات المتحدة صدام حسين ــ مهما كان سيئاً - من دون خطة واضحة لما بعد ذلك، أدى إلى فوضى في الشرق الأوسط. لذا يجب أن نكون حذرين للغاية من أي تحركات كبرى لقلب الوضع الراهن في إيران.

*هل سيكون هناك تأثير في "ناتو" إذا هاجمت الولايات المتحدة غرينلاند؟

أعتقد أنه إذا ضمت الولايات المتحدة غرينلاند، وأتمنى وأدعو ألّا يحدث، فسيكون ذلك نهاية "ناتو". لا أرى كيف يمكن للحلف أن يستمر بأي شكل ذي معنى عندما يهاجم أحد أعضائه عضواً آخر. الولايات المتحدة هي القوة العسكرية العظمى في "ناتو"، وإذا ضمت بالقوة أرض عضو آخر، أو حتى أجبرته على التخلي عن سيادته، فأنا لا أرى كيف يمكن استمرار الحلف.

*هل تعتقد أن ما نشهده من إدارة ترامب يجعل العالم أقل استقراراً؟

أعتقد أنه بالتأكيد سيجعل العالم أقل استقراراً. الناس أكثر شكاً في نيّات الولايات المتحدة، ويرونها أكثر تقلباً وغير جديرة بالثقة، وقد تزايدت مخاوفهم من أنها توجه معظم طاقتها الأمنية نحو نصف الكرة الأرضية الغربي، وتراجع اهتمامها ببقية العالم.