خبيرة في برامج الصراع: ترامب قد يوجه ضربات محددة ودقيقة لفنزويلا

قدّرت رافاييلا ليبشيتز؛ الخبيرة في برامج العلاقة بين الصراع والجريمة والانسحابات العسكرية، والمحللة المساعدة في معهد نيو لاينز، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد توجه ضربات جوية محددة ودقيقة إلى فنزويلا تستهدف مراكز للقيادة وأشخاص بعينهم وأماكن يُعتقد أنها مراكز للمخدرات، في محاولة لزيادة الضغط على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنها استبعدت بشدّة أن ينشر قوات برية في فنزويلا.

وأوضحت ليبشيتز، التي تركّز في أبحاثها على الاقتصادات غير المشروعة في الأميركتين وأفريقيا وتهريب المخدرات والفساد، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن هدف ترامب ليس مجرد ضرب قوارب تهريب المخدرات وإنما تغيير النظام. وقالت إن تغيير النظام بالقوة قد يؤدي إلى فوضى شاملة وفراغ أمني في فنزويلا، بما قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في البلاد. وفيما يخص تأثير هذا الأمر على سوق النفط، توقعت ارتفاع الأسعار إذا وجهت أميركا ضربات لفنزويلا، قبل أن تستقر، خاصة أن فنزويلا ليست لاعباً رئيسياً في الصادرات العالمية للنفط. وهذا هو نص المقابلة:

*كيف تقيّمين حملة الضغط التي يمارسها ترامب ضد فنزويلا، وما تأثيرها على النظام وعلى مادورو؟



رافاييلا ليبشيتز: من المستبعد أن ترسل أميركا قوات برية وأن تقوم باحتلال شامل



تُعدّ حملة الضغط الحالية أكبر انتشار بحري للقوات الأميركية في منطقة الكاريبي منذ عقود، وحجم هذا الانتشار يشير إلى أن هدف ترامب ليس مجرد ضرب قوارب تهريب المخدرات، وإنما إحداث تغيير في النظام. ومصادرة ناقلة النفط منذ أيام والحصار الحالي يشيران إلى تصعيد كبير، ولهما تأثير أكبر على نظام مادورو، ويشكّلان أكبر وسائل الضغط على أحد مصادر دخل النظام الرئيسية. الانتشار الأميركي يضغط بشدة على مادورو لإعادة تقييم خياراته المحدودة، والتقارير عن الاتصالات غير الرسمية بين ترامب ومادورو تشير إلى الأثر الحقيقي لهذا الضغط.

*ذكر ترامب مرات عدة أنّه قد يهاجم فنزويلا براً قريباً، وربط ذلك بمطالب من مادورو. كيف تُقيّمين هذا الضغط؟

أعتقد أنه من المستبعد أن تُرسل الولايات المتحدة قوات برية وأن تقوم باحتلال شامل، فمادورو يتعرض بالفعل لضغوط هائلة من جرّاء الهجمات على القوارب واحتجاز ناقلة النفط والحصار. هناك فارق جوهري بين الاحتلال الشامل والضربات المحدودة على مواقع رئيسية، مثل مراكز القيادة والسيطرة أو مراكز تهريب مخدرات وما إلى ذلك. فالضربات الجوية المحدودة أكثر ترجيحاً وتتوافق مع أساليب ترامب المفضّلة في استخدام الحسم بالقوة، بينما يتعارض الغزو الشامل مع رغبته في تجنب الالتزامات العسكرية الطويلة في الخارج. كما أن هناك معارضةً داخليةً قويّةً في الولايات المتحدة لحرب شاملة. ويشير استمرار التواصل عبر بعض القنوات بين ترامب ومادورو إلى أن التهديد بالغزو البري يهدف إلى تطبيق أقصى درجات الضغط على مادورو من أجل إقناعه بالتنحي عن السلطة. في النهاية ترامب يفضّل الضغط بدلاً من الالتزام بتدخل عسكري على طريقة غزو العراق.

*ما هو أسوأ سيناريو محتمل على المدى القريب إذا انهارت تماماً المحادثات غير الرسمية الحالية؟

في أسوأ السيناريوهات، سيؤدّي تغيير النظام بالقوة الأميركية المباشرة (سواء ضربات محدودة أو حملة جوية طويلة المدة أو غزو بري شامل) إلى انهيار النظام ومؤسساته بالكامل. ومن المرجّح حال حدوث هذا أن يضطرّ من يأتي بعده إلى إعادة بناء المؤسسات من الصفر، لأن المؤسسات الفنزويلية، خاصّة الجيش، تعتمد على مادورو بالكامل، بسبب استراتيجيته التي تستهدف منع الانقلابات. وقد يؤدي هذا إلى فراغ أمني، لأن الجهات الفاعلة، مثل "جيش التحرير الوطني" ومنشقي القوات المسلحة الثورية الكولومبية والجماعات المسلحة وأعضاء "كارتيل لوس سوليس"، ستُترك بلا قيادة فعالة، وقد يؤدّي هذا أيضاً إلى عدم استقرار على طول حدود البلاد، خاصة مع كولومبيا، ما قد يؤدي إلى هجرات جماعية وأزمات إنسانية وتصاعد العنف.

*ما مدى جدية طرح الخيارات العسكرية الأميركية المحدودة؟



رافاييلا ليبشيتز: هذه الحملة تهدف إلى فرض تغيير النظام من دون أي عمل عسكري أميركي كبير



الخيارات العسكرية المحدودة أكثر ترجيحاً من غزو شامل، ويجب أخذها على محمل الجدّ. والتقارير تشير إلى أنه عُرضت على ترامب خيارات لشن ضربات محدودة، والتي تمثّل التزاماً أقل بكثير من غزو شامل بقوات برية، ما يجعل هذا الخيار أكثر قبولاً سياسياً وأكثر جدوى من الناحية المالية. التجهيزات العسكرية البحرية تشير إلى استعداد ترامب لاستخدام القوة المميتة، والأصول البحرية في منطقة الكاريبي جاهزة للتحرك السريع حال صدور أوامر بشن ضربات. من ناحية أخرى، فإنه من المرجح أن يفكر مادورو في خطط لمغادرة البلاد وربما يتفاوض مع أميركا بشأن العفو وضمانات السلامة. بمعنى أن الضربات البحرية ومصادرة ناقلات النفط والحصار قد تكون كافية لإجبار مادورو على المغادرة.

*وماذا يعني هذا بالنسبة لأسعار النفط عالمياً؟

من المرجح أن تشهد الأسواق ارتفاعاً فورياً في أسعار النفط قبل أن تستقر على المدى المتوسط والطويل. فنزويلا لا تعد لاعباً رئيسياً في الصادرات العالمية، حيث لا تتجاوز حصتها 1 % من إجمالي استهلاك النفط العالمي. حال التدخل الأميركي قد يؤدي لارتفاع فوري نتيجة عدم الاستقرار الجيوسياسي، ولكن من المرجح أن تنخفض الأسعار مجدداً بعد فترة وجيزة نسبياً، خاصة إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن فنزويلا بعد مادورو. تنبغي الإشارة إلى أن حصار فنزويلا والاستيلاء على ناقلة النفط "سكيبر" الأسبوع الماضي له دلالة تتجاوز حدود فنزويلا، حيث يرسل إشارات قوية إلى دول أخرى تستخدم أساطيل غير رسمية، مثل إيران، مفادها بأن الولايات المتحدة ستستهدف ناقلات نفط خاضعة للعقوبات.

*وما هي التوقعات للهجوم حال حدوثه، هل ضربة واحدة أم ضربات عدة أم قوات على الأرض؟

من المهم الإشارة إلى أن الهجوم ليس حتمياً، وهذه الحملة تهدف إلى فرض تغيير للنظام من دون أي عمل عسكري أميركي كبير. السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار تصعيد الضغط الاقتصادي والعمليات البحرية مع احتمال وقوع ضربات محدودة. وفي حال تصاعد الصراع والقيام بهجمات فمن المرجح أن تكون ضربات جوية موجهة لأهداف محدودة بدلاً من قوات على الأرض. من غير المرجح أن تكون عملية طويلة المدة، وإنما ستستهدف الضربات، على الأرجح، منشآت يزعم أنها تستخدم لتهريب المخدرات ومنشآت عسكرية وأصول وشخصيات قيادية. ترامب في نهاية الأمر يحاول الضغط على مادورو دون التورط بحملة تشارك فيها قوات بشكل كبير على الأرض. كما أن مادورو قد يستسلم دون الحاجة إلى مزيد من العمل العسكري الأميركي. ومن المستبعد جداً أن ينشر ترامب قوات برية على الأرض الفنزويلية.