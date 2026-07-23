خبراء أمميون يتهمون إسرائيل بارتكاب انتهاكات ممنهجة في لبنان

- أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم من الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، حيث تسببت العمليات العسكرية بكارثة إنسانية، رغم وقف إطلاق النار واتفاق الإطار بين البلدين. - تركز لبنان على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية لتحقيق وقف كامل للعمليات العسكرية، لكن الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من ستين قرية جنوبية يعوق عودة الأهالي. - أشار الخبراء إلى تصاعد الأعمال العسكرية منذ مارس 2026، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق واستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض، داعين إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

أصدر عددٌ من خبراء الأمم المتحدة بياناً مشتركاً، أمس الأربعاء، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بـ"الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق" التي ترتكبها إسرائيل في لبنان، معتبرين أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسبّبت بكارثة إنسانية يتحمّل المدنيون العبء الأكبر منها. وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في عددٍ من القرى الجنوبية رغم وقف إطلاق النار المُعلَن واتفاق الإطار الذي وقّعه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو/حزيران الماضي. وبحسب مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد"، فإنّ التفجيرات وعمليات النسف لم تتوقف يوماً في بلدات حدودية محتلة، بل يُسجَّل بعضها بوتيرة تفوق فترة العدوان الأخير في مارس/آذار الماضي.

ويعوّل لبنان على المفاوضات المباشرة التي يجريها مع إسرائيل برعاية أميركية، ويتحضّر لجولتها السابعة الشهر المقبل في العاصمة الإيطالية روما، من أجل وقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من أراضيه وإطلاق سراح الأسرى وبدء مسار إعادة الإعمار.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق التي اتهم بها خبراء الأمم المتحدة إسرائيل في لبنان؟ ما هي الإجراءات التي دعا إليها خبراء الأمم المتحدة إسرائيل وجميع الأطراف المعنية لوقف الأعمال العدائية وضمان احترام القانون الدولي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتوقّف البيان المشترك الصادر عن الخبراء الأمميين، الموزَّع اليوم الخميس، عند أوامر الإخلاء الفورية التي كانت تصدرها إسرائيل في الجنوب اللبناني، والتي تشبه تلك التي استُخدمت سابقاً في قطاع غزة، مؤكداً أن "التقارير الموثوق بها تفيد بتهجير قسري للمدنيين ومنع عشرات الآلاف من اللبنانيين من العودة إلى منازلهم، بالتزامن مع تدمير مناطق سكنية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية".

وعلى الرغم من وقف النار، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، وعودة آلاف العائلات إلى منازلها وأرضها، فإن إسرائيل لا تزال تحتل وتسيطر بالنار على أكثر من ستّين قرية جنوبية، ما يمنع أهاليها من العودة حتى اليوم، ويُبقي معاناة التهجير القسري قائمة.

وبحسب بيان الخبراء، فإنّ تصاعد الأعمال العسكرية منذ 2 مارس 2026 أدى إلى نزوح نحو 620 ألف امرأة وفتاة، بينهن نحو 16 ألف امرأة حامل، في ظل انهيار خدمات الرعاية الصحية والأمومة واستهداف المرافق الطبية، ما فاقم المخاطر التي تواجه النساء والأطفال. كما أشار الخبراء إلى أن أكثر من 4 آلاف و300 شخص استشهدوا في لبنان حتى 17 يوليو/تموز، بينهم 392 امرأة و253 طفلاً، فيما تجاوز عدد الجرحى 12 ألفاً.

وأعرب الخبراء كذلك عن قلقهم من تقارير تتحدث عن استخدام ذخائر الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة بالسكان، وما يترتب على ذلك من إصابات وحروق وأضرار صحية طويلة الأمد، خصوصاً للنساء الحوامل والأطفال. واعتبر البيان أن مجمل العمليات العسكرية الإسرائيلية قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أعرب الخبراء عن قلقهم من تصريحات صدرت عن مسؤولين إسرائيليين كبار استهدفت النساء اللبنانيات، معتبرين أن هذا الخطاب يحرّض على العنف ويُشرعن العقاب الجماعي.

تقارير عربية جولة مفاوضات جديدة بروما: لبنان يسعى لانسحابات إسرائيلية إضافية

ودعا خبراء الأمم المتحدة إسرائيل وجميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701

وترتيبات وقف الأعمال العدائية لعام 2024، واحترام سيادة لبنان. وحمل البيان توقيع كل من: المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريما السالم، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال-بينز، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، كولدو كاسلا، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، باولا غافيريا بيتانكور، والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف، جورج كاتروغالوس، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بن سول.