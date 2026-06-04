خامنئي يتهم إدارة ترامب وإسرائيل بالسعي لزرع الانقسام بين الإيرانيين

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة وإسرائيل تلقتا "ضربة حاسمة" في الحرب ضد بلاده، في وقت تتعثر فيه مفاوضات إنهاء الحرب. وتُليت رسالة خامنئي أثناء إحياء الذكرى السابعة والثلاثين لوفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، غداة حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران هذا الأسبوع، رغم وقوع هجمات في الخليج.

وقال مجتبى خامنئي في الرسالة إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى "زرع الانقسام" بين الإيرانيين بعد تلقي البلدين "ضربة حاسمة" في الحرب. وأضاف أن "الأداة الرئيسية" لإضعاف إيران هي "زرع بذور الشك واليأس والخوف وانعدام الثقة والانقسام"، داعيا إلى "مواجهة هذه النوايا الخبيثة من خلال الثبات والبصيرة والحفاظ على الوحدة والتماسك والثقة المتبادلة، والامتناع عن ترديد ما يقوله العدو".

ويبقى مجتبى خامنئي، منذ أن خلف والده علي خامنئي في مارس/آذار الماضي عند مقتله في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، بعيدا عن الظهور العلني، ولم يخاطب الجمهور إلا في بيانات مكتوبة. وبحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي، عُرضت عند ضريح الخميني صور لمجتبى خامنئي وللمرشدين السابقين، ولوّح الحضور بأعلام إيران ورايات حزب الله اللبناني الموالي لإيران.

وبخصوص مجتبى خامنئي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي أول أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يزال حيا وتزداد مشاركته في اتخاذ القرار بالمفاوضات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وأضاف روبيو "لقد تبين لنا خلال الحرب مع إيران أنها فوضت القادة الميدانيين لاتخاذ قرارات عكس الولايات المتحدة التي تصدر قراراتها من خلال وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان، ومع ذلك لدينا مؤشرات أن مجتبي خامنئي لا يزال حيا وأصبح ينخرط بشكل أكبر في اتخاذ القرار".

وشرح روبيو الرؤية الأميركية الحالية لآلية اتخاذ القرار في إيران، مشيراً إلى أن الوضع شهد تحولاً جذرياً بعد رحيل المرشد الأعلى الإيراني السابق وتولي ابنه من بعده الذي أصيب إصابة بالغة خلال الحرب. وقال رداً على سؤال إن جميع اتصالات المرشد تتم بالكتابة وعبر وسطاء. وأضاف روبيو أن المرشد يستعين بمجلس استشاري "ورغم عدم وضوح ما إذا كان هذا المجلس يتكون من ستة أشخاص أم ثمانية، إلا أنه مجلس قائم بالفعل، ويضم في عضويته عناصر من الحرس الثوري الإيراني وعناصر أخرى من أركان النظام. وفي نهاية الأمر على هذا المجلس أن يمنح موافقته النهائية على أي قرار أو إجراء يؤخذ".

ورغم تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مع إعلان الجيش الأميركي مهاجمة أهداف في جزيرة قشم الإيرانية، ورد طهران بهجمات صاروخية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى، فإن ترامب لا يزال يبدي تفاؤلاً بالمفاوضات، التي بحسب قوله، "تسير على ما يرام". وأشار ترامب، مساء الأربعاء، إلى أن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تُعقد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم نفسه، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تحقق أي تقدم ملموس".

(فرانس برس، العربي الجديد)