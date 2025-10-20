خامنئي مخاطباً ترامب: واهم أنت حول تدمير الصناعة النووية الإيرانية

- انتقد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قصف المنشآت النووية الإيرانية، واصفاً إياها بالتنمر، ومؤكداً أن إيران تمتلك صناعة نووية محلية خالصة. - أشار خامنئي إلى أن الولايات المتحدة شريك رئيسي في جرائم الكيان الصهيوني، مذكّراً باستشهاد آلاف الأطفال في حرب غزة، ومتهماً أميركا بإنشاء تنظيم داعش. - وصف خامنئي دفاع ترامب عن الشعب الإيراني بالكذب، مشدداً على أن العقوبات الأميركية تستهدف الشعب الإيراني، وأن إيران لن تخضع للتهديدات أو الصفقات المفروضة.

علّق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قصف المنشآت النووية الإيرانية وتدميرها، قائلاً: "حسناً، فلتبق في هذا الوهم"، متسائلاً: "من أنت لتقرر ما يجب أن تفعله أو لا تفعله دولة تمتلك صناعة نووية؟"، ومؤكداً أن "لا علاقة لأميركا بإيران وصناعتها النووية، وأن هذا التدخل تنمّر". وأضاف خامنئي خلال لقائه الأبطال الرياضيين والفائزين بميداليات في المسابقات العلمية العالمية، أن ترامب "يحاول من خلال تصرفاته السخيفة وكذبه المستمر بشأن المنطقة وإيران وشعبها أن يرفع معنويات الصهاينة ويُظهر نفسه بمظهر القوي"، مضيفاً: "إذا كان فعلاً يمتلك قدرة، فليذهب ويهدّئ الملايين الذين يهتفون ضده في مختلف الولايات الأميركية".

وبيّن خامنئي أن بلاده تتعرض لحرب ناعمة تهدف إلى "إحباط الشعب الإيراني وجعله غافلاً أو يائساً من قدراته"، مشيرا إلى أن "أعداء الأمة الإيرانية يسعون أيضاً لتشويه الواقع عبر إنكار الإنجازات أو تجاهلها، وخلط الكذب بالحقيقة، وتضخيم العيوب، ونشر دعايات مغرضة لتصوير أجواء البلاد كئيبة ومظلمة".

وبحسب الموقع الإعلامي التابع لمكتب القيادة الإيرانية، أشار خامنئي إلى زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل، معتبراً أن هدفها "بثّ الأمل في نفوس الصهاينة اليائسين ورفع معنوياتهم"، موضحاً أن سبب هذا اليأس هي "الصفعة المدوّية التي وجّهتها الجمهورية الإسلامية لإسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً". وقال إن "الصهاينة لم يتوقعوا أن تتمكن الصواريخ الإيرانية بلهيبها ونيرانها من اختراق أعماق مراكزهم الحساسة وتدميرها وتحويلها إلى رماد". وأكد أنّ "إيران لم تشتر صواريخها من أحد ولم تستأجرها، بل هي صناعة محلية خالصة، وإذا اقتضت الحاجة فإن القوات المسلحة ستستخدمها مرة أخرى".

ومن دون الإشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تمّ في مدينة شرم الشيخ المصري في وقت سابق من الشهر الجاري، قال خامنئي إن "الولايات المتحدة شريكٌ رئيسي في جرائم الكيان الصهيوني"، مذكّراً بأن "أكثر من عشرين ألف طفل ورضيع استُشهدوا في حرب غزة"، متسائلاً: "هل هؤلاء إرهابيون؟ الإرهابي الحقيقي هو أميركا التي أنشأت تنظيم داعش ودفعت به إلى تخريب المنطقة، وما زالت تحتفظ ببعض عناصره في منطقة لاستخدامهم حين تشاء".

ووصف خامنئي دفاع ترامب عن الشعب الإيراني بأنه "كذبة مكشوفة"، قائلاً: "العقوبات الثانوية الأميركية التي تتماشى معها دول كثيرة خوفا تستهدف الشعب الإيراني، ولذلك فأنت عدوّ هذه الأمة لا صديقها". وأشار إلى تصريحات ترامب حول استعداده لعقد صفقة مع إيران قائلاً: "يقول إنه يحبّ الصفقات، لكن إذا كانت الصفقة قائمة على الإكراه ونتيجتها محسومة مسبقاً؛ فهي ليست صفقة بل فرض وتنمر. والشعب الإيراني لن يخضع للفرض ولا للتهديد".