خامنئي: لن نتسامح مع مثيري الشغب وعلى ترامب التركيز على مشاكله

- المرشد الإيراني علي خامنئي يتوعد بعدم التسامح مع "مثيري الشغب" ويتهمهم بالعمل لصالح الأجانب، داعياً الإيرانيين للوحدة والتمسك بالمبادئ ورفض العملاء. - الاحتجاجات في إيران بدأت من أصحاب المتاجر في بازار طهران بسبب انخفاض العملة، وامتدت إلى مدن أخرى، مع مشاركة واسعة من الشباب، وتأييد للتيار الملكي. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد بضرب إيران "بقوة شديدة" إذا بدأت السلطات بقتل المتظاهرين، مشيراً إلى تاريخ سقوط المستبدين.

توعد المرشد الإيراني، علي خامنئي، بعدم التسامح مع من وصفهم "مثيري الشغب"، متهماً المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوعين بأنهم "يحطمون شوارعهم من أجل إسعاد رئيس دولة أخرى" في إشارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال خامنئي في خطاب متلفز بثه التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، إن "إيران لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب"، داعياً الإيرانيين إلى الحفاظ على وحدتهم. وأضاف: "لن نتراجع قيد أنملة عن مبادئنا ولن نتحمل وجود عملاء وسنرفضهم رفضاً باتاً".

كما دعا خامنئي الرئيس الأميركي إلى "التركيز على المشاكل الداخلية في بلاده"، فيما يبدو رداً على تهديدات الأخير أمس الخميس بضرب إيران "بقوة شديدة"، إذا "بدأت السلطات بقتل المتظاهرين". وأضاف خامنئي في خطابه: "ليعلم ترامب أن المستبدين في العالم قد سقطوا جميعاً عندما كانوا في ذروة قدراتهم أمثال فرعون ونمرود ورضا شاه... وهو سيسقط أيضاً". وتابع: "يد أميركا ملطخة بأكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء في حرب الـ12 يوماً وأدعو الشعب الإيراني إلى توحيد كل صفوفه من أجل الانتصار على الأعداء".

وبدأت شرارة الجولة الأحدث من الاحتجاجات من أصحاب المتاجر في بازار طهران الكبير على خلفية غضبهم من الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية لكنها اجتذبت آخرين معظمهم من الشباب، وذلك خلافاً لاحتجاجات 20232 و2023 التي لعبت فيها النساء والفتيات دوراً رئيسياً. ولاحقاً تمددت الاحتجاجات على مدار أسبوعين لتصل إلى مدن عدة، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس الخميس بمقتل ضابطين في الحرس الثوري الإيراني بمدينة كرمانشاه، غربي البلاد. وبحسب شهود عيان تحدثوا إلى "العربي الجديد"، خرجت تجمعات احتجاجية في مناطق مختلفة من العاصمة طهران، من بينها صادقيه وستارخان في غرب المدينة، ونارمك في شرقها، وخراسان في جنوبها.

وأضافت المصادر أن بعض التجمعات كانت محدودة العدد، في حين شهدت مناطق أخرى حضوراً أكبر، ولا سيما في منطقة ستارخان، غرب العاصمة، حيث قدر عدد المشاركين بأكثر من ألفي شخص. وردد المحتجون هتافات داعمة للتيار الملكي وأخرى مناهضة للسلطات الإيرانية. وكان زعيم التيار الملكي المعارض رضا بهلوي، نجل الشاه السابق المقيم في الولايات المتحدة، قد دعا، الثلاثاء الماضي، إلى تنظيم احتجاجات ليلية عند الساعة الثامنة من مساء الخميس.

وفي السياق، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بضرب إيران "بقوة شديدة"، إذا "بدأت السلطات بقتل المتظاهرين". وقال ترامب في مقابلة مع الصحافي المحافظ هيو هيويت: "لقد أبلغتهم أنّهم إذا بدأوا بقتل الناس، وهو ما يميلون إلى القيام به خلال أعمال الشغب، لديهم الكثير من أعمال الشغب، إذا فعلوا ذلك، سنضربهم بشدّة".