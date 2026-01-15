خاص | واشنطن تطرد دبلوماسيين عراقيين وتمهلهما يومين للمغادرة

- طلبت وزارة الخارجية الأميركية من دبلوماسيين عراقيين مغادرة الولايات المتحدة، ومنحت أحدهما مهلة 48 ساعة، دون الكشف عن الأسباب، مما يشير إلى تعامل أكثر حدة مع العراق. - أكدت مصادر برلمانية عراقية أن القرار اتخذ قبل أيام، وأن الدبلوماسيين غادروا الولايات المتحدة، مع عدم توفر معلومات حول دوافع القرار، الذي يُعتقد أنه لأسباب أمنية. - عقد القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق اجتماعًا مع رئيس الوزراء العراقي لمناقشة تعزيز الحوار لحل النزاعات وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة.

قالت مصادر دبلوماسية عراقية في بغداد إن وزارة الخارجية الأميركية طلبت من دبلوماسيين عراقيين اثنين مغادرة الولايات المتحدة، ومنحت أحدهما مهلة 48 ساعة. وقال موظف رفيع في الخارجية العراقية لـ"العربي الجديد"، إن الخارجية الأميركية، اعتبرت الدبلوماسيين العراقيين "غير مرغوب بهما"، وأبلغت السفير العراقي في واشنطن، نزار خير الله، بالقرار، دون أن تكشف عن الأسباب. ويعمل الموظف المُبعد الأول وهو دبلوماسي عراقي ضمن كادر وزارة الخارجية في السفارة العراقية بواشنطن، بينما يعمل الثاني في القنصلية العراقية في تكساس.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن السلطات الأميركية منحت أحدهما مهلة لمغادرة الولايات المتحدة خلال 48 ساعة فقط، كاشفا عن "اتصالات تجريها بغداد لمعرفة دوافع القرار الذي يعتبر سابقة على مستوى العلاقات بين البلدين، ويؤشر إلى تعامل أكثر حدية من قبل الولايات المتحدة مع العراق".

وأكد نائب في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي عن دورته السابقة هذه المعلومات. وقال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "الموضوع جرى قبل أيام وليس اليوم"، مضيفا أن الموظفين من السلك الدبلوماسي العراقي وهما خارج الولايات المتحدة حاليا، مؤكدا أن المعلومات حول الداعي لإبعادهما غير متوفرة، لكنه اعتبر أن "السبب معلوم بالنسبة للمسؤولين بالخارجية العراقية"، مضيفا أن مثل هذه القرارات بالعمل الدبلوماسي غالبا ما تكون لأسباب أمنية.

ويأتي القرار فيما عقد القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق جوشوا هاريس، اجتماعا مغلقا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء أمس الأربعاء، وفقا لبيان حكومي عراقي قال إنهما بحثا "العمل على تغليب لغة الحوار في حل النزاعات لفرض الأمن والاستقرار في عموم المنطقة".