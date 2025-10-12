خاص | نشر منظومة دفاع جوي روسية لتأمين قمة شرم الشيخ

- نشرت القوات المسلحة المصرية منظومة الدفاع الجوي "بوك-M2E" في شرم الشيخ، استعداداً لقمة دولية حول غزة، برئاسة الرئيسين السيسي وترامب، لتأمين القمة من أي تهديد جوي محتمل. - تتميز منظومة "بوك-M2E" بقدرتها على التعامل مع الطائرات المسيّرة وصواريخ الكروز، وتوفر مرونة تشغيلية عالية، مما يجعلها فعالة في تأمين الفعاليات الدولية ضد الهجمات الجوية. - نشر المنظومة يعكس جهوزية الدفاع الجوي المصري لمواجهة التهديدات الإقليمية، ويأتي ضمن خطة أمنية لتأمين أجواء القمة الدولية في ظل تزايد النشاط العسكري في البحر الأحمر.

أفادت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" بأن القوات المسلحة المصرية نشرت خلال الساعات الماضية منظومة دفاع جوي متوسطة المدى من طراز "بوك-M2E" الروسية الصنع في محيط مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، وذلك في إطار الاستعدادات الأمنية المكثفة لاستضافة القمة الدولية بشأن غزة، المقررة الاثنين، والتي يترأسها كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

ووفقاً للمصادر، فإن وحدات من قوات الدفاع الجوي نقلت المنظومات عبر طرق برية مؤمّنة إلى مناطق مرتفعة في محيط المدينة، في خطوة وُصفت بأنها "إجراء وقائي لتأمين القمة من أي تهديد جوي محتمل، بما في ذلك الطائرات المسيّرة أو الصواريخ المجنحة".

الصورة نقل منظومات دفاع جوي إلى شرم الشيخ، 12 أكتوبر 2025 (فيسبوك)

وتُعد منظومة "بوك" (Buk-M2E) إحدى أبرز منظومات الدفاع الجوي الروسية الحديثة من الفئة المتوسطة المدى، وتملكها مصر ضمن ترسانتها منذ عدة أعوام. وتتكوّن المنظومة من عربات مجنزرة للإطلاق والتوجيه (TELAR)، ووحدات قيادة وسيطرة، ورادارات كشف وتتبع، قادرة على التعامل مع عدد كبير من الأهداف في آن واحد.

ويصل مدى الاشتباك في النسخة المصرية إلى نحو 45 كيلومتراً، بينما يبلغ الارتفاع الأقصى للاعتراض قرابة 25 كيلومتراً، وتتميز المنظومة بقدرتها العالية على التعامل مع الطائرات المسيّرة وصواريخ الكروز والطائرات الحربية والمروحيات، إضافة إلى قدرتها على مقاومة التشويش الإلكتروني في بيئات الحرب الحديثة. وتمتاز "بوك" بمرونتها التشغيلية العالية، إذ يمكنها الانتقال من وضع الحركة إلى وضع الإطلاق خلال دقائق معدودة، كما يمكن لكل منصة إطلاق التعامل مع هدف مستقل، ما يجعلها فعالة في تأمين الفعاليات الدولية والمواقع الحساسة ضد هجمات جوية مفاجئة أو غير تقليدية.

وتشير المصادر إلى أن نشر المنظومة في شرم الشيخ يحمل رسالة ردع مزدوجة؛ فمن جهة يأتي ضمن الخطة الأمنية التي تشرف عليها أجهزة سيادية لتأمين أجواء القمة التي ستجمع عشرات القادة والمسؤولين الدوليين، ومن جهة أخرى يعكس جهوزية الدفاع الجوي المصري لمواجهة التهديدات الإقليمية في ظل تزايد النشاط العسكري في البحر الأحمر.

وفي هذا السياق، تؤكد المصادر أن الإجراءات المصرية الحالية تأتي في إطار "تحصين المجال الجوي" في منطقة سيناء وساحل البحر الأحمر، خصوصاً مع الوجود الدولي الواسع المتوقع خلال القمة، التي ستتناول ملفات حرب غزة وسبل تثبيت اتفاق وقف النار وتنفيذ مراحله.

وتداول مواقع التواصل خلال الساعات الماضية صوراً لقافلة عسكرية مصرية تضم شاحنات ثقيلة وعربات مجنزرة في أثناء مرورها في شوارع مدينة شرم الشيخ، في وقت تتكثف فيه الاستعدادات الأمنية داخل المدينة. وأظهرت الصور المركبات مغطاة بأغطية تمويهية في أثناء نقلها ليلاً.