- غادر الوفد الأميركي إسلام أباد بعد فشل المسؤولين الباكستانيين في إقناعهم بمواصلة الحوار، حيث رافقهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية وقائد الجيش إلى الطائرة. - تعثرت المفاوضات بسبب ملفات معقدة، أبرزها ملف لبنان الذي رفض الجانب الأميركي إدراجه ضمن أي صفقة محتملة مع إيران، بالإضافة إلى تعقيدات حول مضيق هرمز والصواريخ الإيرانية. - أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن المفاوضات انتهت دون اتفاق، حيث رفضت إيران الشروط الأميركية المتعلقة بعدم تطوير سلاح نووي.

أكدت مصادر باكستانية رفيعة المستوى لـ"العربي الجديد"، صباح اليوم الأحد، أن الوفد الأميركي غادر إسلام أباد، مشيرة إلى فشل جهود المسؤولين الباكستانيين لإقناعهم بالبقاء ومواصلة الحوار.

وأفاد مصدر باكستاني مطلع لـ"العربي الجديد" بأن رئيس الوزراء الباكستاني شهبازشريف، ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، وقائد الجيش عاصم منير، رافقوا نائب الرئيس الأميركي إلى سلم الطائرة، ودار حوار بين الطرفين قبل مغادرة فانس، لافتا إلى أن المسؤولين الباكستانيين بذلوا جهودا لإقناع الوفد بمواصلة الحوار.

إلى ذلك، قال مصدر باكستاني رفيع المستوى لـ"العربي الجديد" إن طائرات إيرانية وصلتا إلى مطار نور خان لنقل الوفد الإيراني من باكستان، وأن طائرتين وصلت لتوفير الحماية لأعضاء الوفد الإيراني. وبحسب المصدر، فإن أعضاء الوفد تركوا مكان المفاوضات ويستعدون لمغادرة إسلام أباد.

وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن هناك ملفات كبيرة أضحت عقدة أمام إحراز تقدم في المفاوضات، من أبرزها ملف لبنان. وذكر أحد المصادر أن الجانب الأميركي "لم يقبل أن يكون لبنان ضمن أي صفقة محتملة مع إيران، وأن الوفد الأميركي، لا سيما ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أراد تسليم ملف لبنان بشكل كامل إلى إسرائيل، وأن يتم فصل الملف اللبناني عن إيران، وأن تتصرف إسرائيل مع لبنان وحدها، سلما أو حربا".

كما ذكرت المصادر أن الموقف الأميركي بشأن مضيق هرمز بات عقدة كبيرة أيضا، وأن الوفد الأميركي سعى لتأجيل قضية هرمز إلى المستقبل، وأن يتم فتحه في الوقت الحالي دون أن يكون لإيران دور مهم. كما طلب الجانب الأميركي، بحسب المصادر، مناقشة مسألة الصواريخ الإيرانية، وهو ما لم يتم.

وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قال، صباح اليوم الأحد، في مؤتمر صحافي، إن الوفد الأميركي سيعود إلى أميركا من دون التوصل إلى اتفاق مع المفاوضين الإيرانيين في إسلام أباد. وأضاف "إيران لم تقبل شروطنا ونعود إلى أميركا بدون اتفاق". وتابع "أجرينا مباحثات طويلة حول قضايا مهمة لكننا لم نصل إلى أي نتيجة".

وأكد فانس أن المفاوضات انتهت في وقت مبكر من اليوم الأحد بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق سلام بعد أن رفض الإيرانيون قبول الشروط الأميركية بعدم تطوير سلاح نووي. وأشار فانس إلى أن الوفد الأميركي لم يسمع من إيران "التزاما أكيدا" بشأن الأسلحة النووية، لافتا إلى أن الوفد الأميركي سلم شروطه للوفد الإيراني وتم رفضها.