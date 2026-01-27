- تجري جهود دبلوماسية بين طهران وواشنطن لخفض التوتر، لكن الشروط الأمريكية حول البرنامجين النووي والصاروخي والسياسات الإقليمية تعرقل التقدم. ترفض طهران هذه الشروط وتدعو لمفاوضات دون شروط مسبقة، بينما تصر واشنطن على استجابتها. - أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية على السعي لحل القضايا سلمياً مع الحفاظ على الجاهزية، مشددة على أهمية الاستماع للمواطنين ومعالجة نقاط الضعف. - أشار الرئيس الأمريكي إلى رغبة إيران في التفاوض، مع عدم استبعاد الحل الدبلوماسي، وأعلن عن إرسال قوات إضافية للمنطقة. نفت وكالة "مهر" وقوع أي حادث أمني بعد سماع انفجارات.

أكدت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن جهوداً دبلوماسية "مكثفة" تجري في الوقت الراهن بين طهران وواشنطن لخفض منسوب التصعيد ومنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة، مضيفة أن هذه الجهود "لم تسجل حتى هذه اللحظة اختراقاً يُذكر". وأوضحت المصادر، التي رفضت تسميتها، أن قناة التواصل بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أيضاً "ما زالت مفتوحة"، مؤكدة أن الولايات المتحدة تطرح شروطاً "تعجيزية" حول البرنامجين النووي الإيراني والصاروخي والسياسات الإقليمية الإيرانية "ما يمنع أي تقدم في التحركات الدبلوماسية". وأكدت أن "الدبلوماسية التي تجريها الإدارة الأميركية حالياً هي أحادية الجانب، إذ تضع شروطاً لا يقبل بها الطرف الإيراني، ثم تستخدم هذا الرفض ذريعة لهجوم جديد".

وتابعت المصادر في حديثها مع "العربي الجديد" أن طهران "أبلغت الإدارة الأميركية رفضها الكامل لهذه الشروط"، موضحة أنها "قدمت مبادرات لإطلاق مفاوضات جديدة بعيدة عن شروط مسبقة والتهديد العسكري، لكن الطرف الأميركي يصر على الاستجابة الفورية لشروطه وتحصيل تنازلات حالاً، وهو ما رفضه البلد جملة وتفصيلاً".

وكشفت المصادر أن الطرف الإيراني "تلقى تهديدات لضبط ردوده على أي عدوان، لكنه واجهها بإرسال رسالة شديدة اللهجة بالقول إن الرد على أي هجوم أميركي، أياً كان نطاقه، لن يكون محدوداً هذه المرة، مع التحذير من وقوع حرب شاملة في المنطقة". وتوقعت المصادر في حديثها مع "العربي الجديد" "فشل الجهود الدبلوماسية إن استمرت واشنطن على نهجها الحالي وظلت تتمسك بشروطها".

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن إيران "تواجه حرباً متعددة الطبقات ومركّبة"، مؤكدة في الوقت نفسه أن نهج الحكومة يقوم على الدبلوماسية والحفاظ على المصالح الوطنية وتهدئة الأوضاع الإقليمية، رغم ما وصفته ببيئة "تصادمية ومحفوفة بالمخاطر". وفي مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، أوضحت مهاجراني أن الحكومة تسعى، في ظل الظروف الراهنة، إلى "حل القضايا عبر المسارات السلمية والدبلوماسية بما يخدم السلام الدولي"، مشددة على أن هذا التوجه "لا يعني استبعاد الخيارات الأخرى"، مؤكدة أن البلاد "في حالة جاهزية كاملة".

وأضافت أن "جميع الخيارات مطروحة على طاولة الحكومة والنظام"، مشيرة إلى أن إيران ستتحرك "مع الحفاظ على الكرامة الوطنية، وبالتنسيق الكامل بين جميع السلطات، ووحدة القيادة". وعند سؤالها عمّا إذا كانت طهران قد تلقت رسالة من الجانب الأميركي، قالت المتحدثة الإيرانية إن "على وزير الخارجية (عباس عراقجي) أن يرد على هذا السؤال". وبشأن الحوادث الدامية التي شهدتها إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة والتي راحت ضحيتها آلاف المواطنين، قالت مهاجراني إن البلاد "لا تزال تعيش حالة حداد جماعي على أرواح الأعزاء الذين فقدناهم"، مضيفة أن "شبح الحرب ألقى بظلاله الثقيلة على البلاد".

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن الاستماع المباشر للمواطنين، ومعالجة نقاط الضعف، وإعادة بناء الثقة المتضررة، تمثل ثلاثة محاور أساسية في عمل الحكومة، مشددة على أن "الدولة تعتبر نفسها مسؤولة أمام جميع المتضررين من الأحداث المؤلمة". كما أعادت التأكيد على ضرورة "الفصل بين المحتجين أصحاب المطالب المشروعة، وبين التيارات التي تسعى إلى حرف مسار الاحتجاجات"، بحسب تعبيرها.

وفي ما يتعلق باستمرار قطع الإنترنت الدولي وفرض القيود على المنصات الرقمية، وما ترتب على ذلك من أضرار طاولت الأعمال الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، قالت مهاجراني إن "نهج الحكومة يقوم أساساً على إتاحة الوصول الحر إلى المعلومات"، لكنها أوضحت أنه "في حال اقتضت الضرورات الأمنية وحماية أرواح المواطنين اتخاذ قرارات بتقييد أو قطع الإنترنت، فإن الحكومة تلتزم بقرارات الأجهزة الأمنية المختصة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ إيران ترغب في الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أنّ الوضع "لا يزال غير مستقر"، من دون أن يكشف عن طبيعة الخيارات التي عرضها عليه فريق الأمن القومي الأميركي بشأن إيران.

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع القناة 12 العبرية، يوم الإثنين، أوضح خلالها أنه أمر بإرسال قوات أميركية إضافية إلى المنطقة، من بينها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعة المدمرات التابعة لها، التي دخلت، بحسب قوله، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية للجيش الأميركي. وأضاف ترامب: "لدينا حشد بحري كبير قرب إيران. أكبر مما كان لدينا في فنزويلا"، في إشارة إلى مستوى الانتشار العسكري الأميركي الحالي في المنطقة.

ولم يستبعد الرئيس الأميركي، في حديثه للقناة الإسرائيلية، إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران، قائلاً: "إنهم (الإيرانيون) يريدون عقد صفقة. أنا أعرف ذلك. لقد اتصلوا مرات عديدة. إنهم يريدون التحدث". وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد قالت، الإثنين، إنّ إدارة ترامب لم تسحب بعد الخيار العسكري ضد إيران، رغم تراجعها عن ضرب طهران أخيراً.

في غضون ذلك، فيما سمعت أصوات انفجارات، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة باكدشت جنوب شرقي طهران، حيث ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية المحافظة أنها في محيط أحد المراكز العسكرية وتعود إلى "إجراءات واختبارات روتينية" نافية وقوع أي حادث أمني. وأضافت الوكالة أن بعض الأنباء التي جرى تداولها حول طبيعة هذه الأصوات "غير دقيقة"، مؤكدة أن الأوضاع في المنطقة طبيعية ولا تدعو للقلق.