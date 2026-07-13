خاص | مضامين رسائل سياسية وأمنية من بغداد إلى السعودية

- زيارة الوفد العراقي إلى الرياض تهدف لتعزيز العلاقات العراقية-السعودية، مع التركيز على ملفات أمنية واستخبارية مثل أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، مما يعكس التزام بغداد بسياسة الانفتاح على محيطها العربي. - الزيارة تحمل رسائل سياسية وأمنية تؤكد التزام العراق بتعزيز علاقاته مع الدول العربية ومنع استخدام أراضيه في هجمات ضد دول الجوار، مع استعراض الإجراءات الأمنية لضبط الجماعات المسلحة. - تأتي الزيارة في توقيت إقليمي حساس لتعزيز التنسيق الأمني والسياسي مع الرياض، وتسبق زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة لتنسيق المواقف بشأن الملفات الأمنية والإقليمية.

كشفت مصادر عراقية مطلعة لـ"العربي الجديد"، عن أسباب زيارة الوفد العراقي الخاص، الذي ضم وزير الخارجية فؤاد حسين، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد، وأبرز ما تمت مناقشته، وسط مساعٍ عراقية لإعادة ترسيخ موقعها ضمن محيطها العربي، وتحييد البلاد عن تداعيات أي مواجهة عسكرية جديدة قد تشهدها المنطقة.

واستغرقت الزيارة عدة ساعات، عقد خلالها الوفد العراقي سلسلة اجتماعات مع مسؤولين سعوديين تناولت ملفات أمنية واستراتيجية ذات اهتمام مشترك، في مقدمتها أمن الحدود، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون الاستخباري، فضلاً عن التطورات الأمنية الإقليمية واحتمالات عودة التصعيد العسكري في المنطقة وانعكاساته على أمن واستقرار دول الخليج والعراق.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات الأمنية المحددة التي اتخذتها بغداد لضبط تحركات الجماعات المسلحة؟ كيف يمكن للعراق أن يلعب دوراً كـ "جسر للحوار" بدلاً من "ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية"؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب مصادر حكومية عراقية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن "الزيارة حملت رسائل سياسية وأمنية مباشرة من بغداد إلى القيادة السعودية، تؤكد التزام الحكومة العراقية بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية، واعتماد سياسة الانفتاح الكامل على محيطها الخليجي والعربي، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع استخدام الأراضي العراقية في أي أعمال أو هجمات قد تستهدف دول الجوار".

وكشفت المصادر أن "الوفد العراقي استعرض أمام المسؤولين السعوديين الإجراءات الأمنية التي اتخذتها بغداد لضبط تحركات الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، ومنع تكرار أي عمليات قد تؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي أو تهدد المصالح الخليجية، وأكد الوفد العراقي أن استقرار المنطقة يمثل مصلحة عراقية مباشرة، وأن الحكومة ماضية في فرض سلطة الدولة وتعزيز سيادتها على كامل أراضي البلاد".

وبينت أن "الجانبين ناقشا آليات تطوير التعاون الأمني المشترك، وتشديد الرقابة على الحدود، والحدّ من عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة، وتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن التهديدات العابرة للحدود، إلى جانب بحث سيناريوهات التصعيد العسكري المحتمل في المنطقة، وسبل تنسيق المواقف بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع انتقال تداعيات أي صراع إلى الأراضي العراقية أو الخليجية".

تأتي هذه الزيارة في إطار مسار متصاعد من التقارب العراقي - السعودي خلال السنوات الأخيرة، والذي شهد تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، في وقت تسعى فيه بغداد إلى انتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم على بناء شراكات مع محيطها العربي، وتجنب الانخراط في سياسة المحاور، بما ينسجم مع مصالحها الوطنية ومتطلبات الأمن الإقليمي.

يقول المستشار الحكومي السابق عائد الهلالي، لـ"العربي الجديد"، إن "زيارة الوفد العراقي الرفيع إلى المملكة العربية السعودية تأتي في توقيت بالغ الحساسية إقليمياً، بعد تصاعد التوترات العسكرية ضد إيران، وما رافقها من مخاوف من اتساع دائرة الصراع، ويكشف مستوى التمثيل السياسي والأمني أن الزيارة تجاوزت الطابع البروتوكولي، لتشكل محطة تنسيق استراتيجي تهدف إلى حماية العراق من تداعيات أي تصعيد، وتعزيز الأمن الإقليمي المشترك".

وبين الهلالي أن "المباحثات ركزت على ملفات أمنية واستخبارية حساسة، في مقدمتها أمن الحدود، وتبادل المعلومات، ومكافحة الإرهاب، وحماية المنشآت النفطية وخطوط الملاحة وإمدادات الطاقة، فضلاً عن بحث آليات منع استخدام الأراضي العراقية في أي نشاط يهدد أمن دول الجوار، كما حضر بقوة ملف تحييد العراق عن سياسة المحاور، وترسيخ دوره بوصفه جسراً للحوار لا ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية".

وأضاف أن "هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن التحضيرات السياسية والأمنية لزيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، حتى وإن لم يُعلن رسمياً عن وجود ارتباط مباشر بينهما، فمن المعتاد أن تسبق الزيارات إلى واشنطن مشاورات مع العواصم العربية المؤثرة، وفي مقدمتها الرياض، بهدف تنسيق المواقف بشأن الملفات الأمنية والإقليمية، بما يمنح بغداد رؤية أكثر تماسكاً خلال حواراتها مع الإدارة الأميركية، خصوصاً في قضايا الوجود العسكري، وحصر السلاح بيد الدولة، والاستثمار، والطاقة، ومستقبل الاستقرار الإقليمي".

وأكد أن "قضية اتهام فصائل عراقية باستهداف دول خليجية كانت ضمن المباحثات، في ظل المخاوف من تكرار تلك السيناريوهات إذا ما اندلعت مواجهة جديدة، وتسعى الرياض إلى الحصول على ضمانات أمنية واضحة، فيما تحرص بغداد على تأكيد التزامها بمنع أي جهة غير رسمية من استخدام الأراضي العراقية للإضرار بجيرانها، حفاظاً على مصالحها وعلاقاتها العربية".

وختم المستشار الحكومي السابق أن "الزيارة تعكس توجهاً عراقياً لإعادة تموضع سياسته الخارجية على أساس التوازن والشراكة، وتؤكد أن استقرار العراق وأمن الخليج أصبحا مترابطين بصورة غير مسبوقة، وأن نجاح بغداد في بناء تفاهمات متوازنة مع الرياض وواشنطن سيمنحها هامشاً أوسع لحماية مصالحها الوطنية وتجنب تداعيات أي صراع إقليمي جديد".

من جهته، قال الناشط السياسي مجاشع التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "زيارة الوفد العراقي إلى الرياض تأتي في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وهدفها الرئيس هو تعزيز التنسيق الأمني والسياسي بين بغداد والرياض في ظل استمرار التوترات الإقليمية واحتمالات اتساع المواجهة العسكرية، كما أن طبيعة الوفد، الذي يضم وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ورئيس جهاز المخابرات، تؤكد أن الملف الأمني يتصدر جدول الأعمال، إلى جانب ملفات حماية الحدود، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وأمن الطاقة، ومنع استخدام الأراضي العراقية للإضرار بدول الجوار".

وأضاف التميمي أن "الزيارة يمكن أن تحقق مكاسب مهمة للعراق عبر تعزيز الثقة مع السعودية ودول الخليج، وتأكيد التزام بغداد بسياسة عدم الانخراط في الصراعات الإقليمية، بما ينعكس إيجاباً على التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري". وبين أن "من غير المستبعد أن تكون قضية اتهام بعض الفصائل العراقية باستهداف دول الخليج خلال الحرب على إيران حاضرة في المباحثات، خصوصاً مع المخاوف من تكرار تلك الهجمات إذا تجدد التصعيد، لذلك يبدو أن بغداد تسعى إلى طمأنة شركائها الخليجيين والتأكيد على أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها لتهديد أمنهم أو استقرار المنطقة".