خاص | مصر تُدخل دفعة جديدة من الآليات الهندسية إلى غزة

- دخلت دفعة جديدة من الآليات الهندسية المصرية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، للمشاركة في إزالة الركام والبحث عن الأسرى الإسرائيليين تحت الأنقاض، ضمن تنسيق مصري-إسرائيلي مستمر لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ. - تشمل المهام الأساسية للآليات المصرية إزالة الركام وفتح الطرق الداخلية، مع استعداد القاهرة لإرسال دفعات إضافية من المعدات لتسريع العمل وتهيئة الأرضية لإعادة الإعمار. - تتكثف التحركات المصرية للإشراف على ترتيبات ما بعد الحرب، بالتنسيق مع أطراف دولية، لتقييم الأضرار وتحديد أولويات الإغاثة، مع تأكيد القاهرة على أن دورها يقتصر على المهام الإنسانية والهندسية.

أكد مصدر مصري مسؤول في معبر رفح البري لـ"العربي الجديد" إدخال دفعة جديدة من الآليات الهندسية المصرية إلى داخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، للمشاركة في أعمال رفع الركام والبحث عن الأسرى الإسرائيليين تحت الأنقاض. وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن عدد الآليات التي دخلت اليوم يبلغ 12، تضاف إلى ست آليات كانت قد عبرت أمس، مشيراً إلى أن دخول هذه المعدات يأتي في إطار تنسيق مصري - إسرائيلي متواصل لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق التي شهدت معارك عنيفة خلال الأسابيع الماضية.

وقال المصدر إن المهام الأساسية للآليات المصرية تشمل إزالة كميات كبيرة من الركام الناتج عن القصف الإسرائيلي، وفتح الطرق الداخلية في عدد من مناطق جنوب القطاع ووسطه، إلى جانب المساعدة في عمليات الحفر التي تجرى لتحديد مواقع جثث الأسرى الإسرائيليين. وأضاف أن القاهرة تستعد لإرسال دفعات إضافية من المعدات الثقيلة خلال الأيام المقبلة، بهدف تسريع وتيرة العمل وتهيئة الأرضية اللوجستية اللازمة لبدء عمليات إعادة الإعمار لاحقاً.

ويأتي هذا التطور في وقت تتكثف فيه التحركات المصرية للإشراف على ترتيبات المرحلة التالية بعد وقف الحرب، حيث تعمل فرق هندسية مصرية، بالتنسيق مع أطراف دولية، على تقييم الأضرار وتحديد أولويات الإغاثة وإعادة البناء. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن دخول الآليات المصرية جرى بموافقة رسمية من الجيش الإسرائيلي وتحت إشراف فني مشترك، بينما شددت مصادر حكومية في القاهرة على أن الدور المصري يقتصر على المهام الإنسانية والهندسية، ولا يمتد إلى أي مسؤوليات أمنية داخل القطاع.

ودخلت، فجر اليوم، معدات وآليات مصرية من معبر رفح مباشرة إلى داخل غزة للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقين تحت أنقاض المباني المنهارة. ويأتي ذلك بينما أفرجت حركة حماس، منذ سريان صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء، ورفات 16 أسيراً من أصل 28، معظمهم إسرائيليون، لكن تل أبيب تقول إن العدد المتبقي 13، بعدما ادعت أن إحدى الجثث لا تتطابق مع أي من أسراها.