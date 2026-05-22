- زيارة قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران تهدف لتعزيز الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، رغم نفي وجود مسودة اتفاق بسبب الخلافات الجوهرية والمطالب الأمريكية المفرطة. - التوترات بين إيران والولايات المتحدة مستمرة، حيث تتهم إيران واشنطن بمطالب مفرطة وتطالب بالإفراج عن الأصول المجمدة، بينما تحذر الولايات المتحدة من تصاعد التوترات. - إغلاق مضيق هرمز يثير قلقاً دولياً، حيث يؤثر على تجارة الطاقة، وتوسيع إيران لنطاق سيطرتها البحرية يزيد المخاوف، مما يهدد بارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.

أكد مصدر مقرب من المفاوضات الإيرانية الأميركية لـ"العربي الجديد" أن زيارة قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير لطهران، اليوم الجمعة، لا تعني أن الاتفاق مع الولايات المتحدة "في متناول اليد". ونفى المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، صحة تقارير إعلامية "بوجود مسودة محتملة لاتفاق" بين طهران وواشنطن، مؤكداً أن هذه التقارير "مجرد تكهنات إعلامية".

وأضاف المصدر أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، خلال زيارته لطهران، "لم يحمل رسالة أميركية جديدة إلى إيران"، قائلاً إن زيارة المسؤولين الباكستانيين لطهران "تأتي تعزيزاً لوساطة إسلام أباد ودورها ورغبتها في منع التصعيد". وتابع المصدر المقرب من المفاوضات الإيرانية الأميركية، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن السلطات الإيرانية ما زالت تعتبر المطالب الأميركية "مفرطة وغير معقولة، وترى أن المشكلة في واشنطن وليست في طهران، وتدعو إلى توجيه الضغوط إلى الإدارة الأميركية لتعديل مواقفها". وشدد على أنه "رغم بعض التقدم" في المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، "لكن هناك خلافات جوهرية ما زالت قائمة"، موضحاً أن "كل طرف لديه أولوية في ملفات التفاوض تصطدم بأولوية الطرف الآخر".

وبعد ساعات، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، ما نشره "العربي الجديد"، إذ شدّد على أن زيارة قائد الجيش الباكستاني تأتي استمراراً للمسار الدبلوماسي، مشيراً إلى أنه "لا يمكن القول بالضرورة إن طهران قد وصلت إلى نقطة تحول أو وضع حاسم"، وأضاف بقائي: "لا يمكننا القول إننا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الاتفاق قريباً؛ كلا، ليس الأمر كذلك"، موضحا أن الخلافات بين إيران والولايات المتحدة "عميقة وكبيرة لدرجة أنه لا يمكن توقع الوصول إلى نتيجة حتمية بمجرد تبادل بضع زيارات أو إجراء مفاوضات خلال أسابيع قليلة".

ووصل عاصم منير إلى طهران في ظل تصاعد التحذيرات الأميركية، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران وصلت إلى "مفترق طرق"، محذراً من أن "الأمور قد تسوء بسرعة كبيرة" إذا لم تحصل واشنطن على "إجابات كاملة بنسبة 100%".

مصدر باكستاني: واشنطن وطهران لا تبديان مرونة كافية

في غضون ذلك، أكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد" أن إسلام أباد "تبذل كل ما في وسعها لتجنيب المنطقة تجدّد الحرب التي قد تحرق الأخضر واليابس، وتحمل تداعيات بالغة الخطورة"، وقال المصدر إن اندلاع الحرب هذه المرة سيجعل وقفها "صعباً للغاية"، مشدداً على أن "حل الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلّا من خلال إبداء الطرفين قدراً من التنازل والمرونة".

وأضاف المصدر الباكستاني أن المواقف بشأن الملفات الرئيسية "تراوح مكانها، ولم يطرأ أي تقدم جوهري عليها حتى الآن"، مرجعاً ذلك إلى أن واشنطن وطهران "لا تبديان مستوى من المرونة يمكن أن يفضي إلى اتفاق". ووصف المتحدث هذا الواقع بأنه "مؤسف جداً"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن إسلام أباد تواصل اتصالاتها مع طهران وواشنطن، إلى جانب القوى الدولية والإقليمية، في محاولة لمنع انزلاق المنطقة إلى الحرب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران اليوم "قد تمثل محاولة أخيرة لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في إبعاد شبح الحرب عن المنطقة"، وأضاف أن منير "سيحاول خلال الزيارة إقناع الجانب الإيراني بإبداء مزيد من المرونة، ومناقشة سبل ردم الفجوات القائمة". وأكد أن إسلام أباد "لا تطالب طهران وحدها بإظهار المرونة، بل ترى أن واشنطن مطالبة أيضاً بخطوات مماثلة، لأنّ ذلك يصب في مصلحة الطرفين ويخدم استقرار المنطقة بأسرها".

وفي الأثناء، نفت وزارة الخارجية الباكستانية التقارير التي تحدثت عن طلب أميركي لاستخدام الأجواء الباكستانية في أي عمل عسكري محتمل ضد إيران. وقالت الوزارة، في بيان، إنّ الولايات المتحدة "لم تتقدم بأي طلب من هذا النوع"، مؤكدة أن باكستان "لا تنوي الانحياز إلى أي طرف على حساب آخر، انطلاقاً من قناعتها بأن الحرب ليست في مصلحة المنطقة، وأن على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى حل عبر الحوار والدبلوماسية".

وكانت باكستان قد استضافت في نيسان/ إبريل جولة مفاوضات مباشرة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، هي الأولى منذ اندلاع الحرب، ولعب خلالها قائد الجيش الباكستاني دوراً بارزاً في إدارة أجواء اللقاءات، التي جمعت نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، قبل أن تنتهي المحادثات من دون اتفاق، بعدما اتهمت طهران واشنطن بطرح مطالب "مفرطة".

وفي موازاة الحراك الدبلوماسي، تتواصل التوترات السياسية بين الجانبين، إذ اتهم قاليباف الولايات المتحدة بالسعي إلى استئناف الحرب، محذراً من "رد قوي" إذا تعرضت إيران لهجوم جديد، فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تدرس المقترحات الأميركية الأخيرة، مع تمسكها بمطالب تشمل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع القيود البحرية المفروضة على موانئها.

ويزداد القلق الدولي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، رغم وقف إطلاق النار، إذ لم يُستأنف المرور الطبيعي عبر الممر البحري الذي يعبر منه نحو خمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أثار إعلان الهيئة الإيرانية المشرفة على المضيق توسيع نطاق سيطرتها البحرية ليشمل مناطق جنوب ميناء الفجيرة الإماراتي مخاوف إقليمية ودولية جديدة، خصوصاً مع ارتباط المضيق بحركة تجارة الطاقة والأسمدة عالمياً.

وحذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن استمرار القيود على مضيق هرمز لفترة طويلة قد يؤدي إلى "صدمة هيكلية" في قطاع الأغذية الزراعية، ما يهدد بارتفاع حاد في أسعار الغذاء عالمياً خلال الأشهر المقبلة.