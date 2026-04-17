- فتح مؤقت لمضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان: جزء من اتفاق الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، حيث انتظرت طهران التأكد من وقف إطلاق النار في لبنان قبل الإعلان عن فتح المضيق. - مفاوضات مستمرة ومطالب أمريكية مفرطة: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مستمرة دون أفق واضح بسبب المطالب الأمريكية غير المنطقية، وفتح المضيق لا يرتبط بالمفاوضات الجارية. - تصريحات متضاربة حول اليورانيوم المخصب: ترامب أعلن عن اتفاق لتسليم إيران مخزونها من اليورانيوم، بينما نفت إيران صحة هذه التصريحات، مؤكدة عدم حصولها على أموال مقابل ذلك.

قال مصدر إيراني مسؤول لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن الإعلان عن فتح مؤقت لمضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان جزء من اتفاق الهدنة مع الولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أن طهران انتظرت عدة ساعات للتأكد من وقف إطلاق النار في لبنان قبل أن تعلن فتحا مؤقتا للمضيق حتى نهاية الهدنة.

وبحسب ما أفاد المصدر فإن المفاوضات مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة حول القضايا الخلافية، مشددة على عدم وجود أفق واضح لها في ظل المطالب الأميركية "المفرطة". وأضاف "المطالب الأميركية في المفاوضات ما زالت غير منطقية وغير معقولة"، مؤكدًا أن الإعلان عن فتح مضيق هرمز مؤقتا لا علاقة له بالمفاوضات الجارية. وبشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق حول مصير اليورانيوم المخصب، قال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن ما أعلنه ترامب "عار عن الصحة".

وكان وزير الخارجية الإيراني أعلن عن فتح المضيق بعد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان. وكتب عراقجي على إكس: "تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان، جرى الإعلان عن فتح مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار"، قبل أن يعلن ترامب عن فتح المضيق بالكامل تزامنا مع استمرار الحصار البحري على إيران.

ويوم أمس الخميس، قال ترامب، إن إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، وإنها عرضت عدم امتلاك أسلحة نووية لمدة تزيد عن 20 عاماً، في حين عاد وأكد اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "ستتلقّى من إيران كل اليورانيوم المخصب"، مشيراً إلى أنه "تحول إلى غبار بفعل قاذفاتنا من طراز B-2 Spirit"، مشدداً على أن طهران "لن تحصل على أي مقابل مالي تحت أي ظرف".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال خلال لقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الخميس، إن موضوع "وقف إطلاق النار الشامل في جميع مناطق الاشتباك" يُعد أحد بنود الاتفاق الأولي لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان. كما أكدت إسلام أباد مرارا منذ التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في إيران، أن لبنان مشمول فيه، إلا أن واشنطن وتل أبيب تنصلتا من ذلك قبل أن يعلن ترامب الخميس عن هدنة لعشرة أيام.