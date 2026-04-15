- توصلت إيران وباكستان لاتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في لبنان بضغط إيراني وجهود باكستانية، لكن الاتفاق غير محسوم بسبب احتمال عرقلة نتنياهو رغم التفاهم مع الجانب الأميركي. - أبدت إيران تحفظات على سلوك الوفد الأميركي في المفاوضات، وأرسلت باكستان رسالة أميركية لمعالجة هذه الملاحظات، مع تحذير إيران من استهداف سفنها. - لم يُبلغ لبنان رسمياً بأي اتفاق، حيث تركز الولايات المتحدة على دعم إسرائيل، بينما يصر لبنان على وقف إطلاق النار قبل المفاوضات، مما يتعارض مع رغبة إسرائيل وواشنطن.

كشفت مصادر إيرانية مطلعة مساء اليوم الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، بـ"ضغوط إيرانية وجهود وساطة باكستانية مكثفة" من المقرر أن يبدأ تطبيقه خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أنه "رغم هذا الاتفاق لكن لا يمكن القول إن الأمر محسوم من الآن ويجب الانتظار لتطورات الساعات المقبلة لنرى ماذا سيحصل على أرض الواقع"، من دون أن تستبعد أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"إفشال الاتفاق مجددا رغم تفاهم الجانب الأميركي معه على ذلك".

وأكدت المصادر الإيرانية أنه "اذا لم يتنصل نتنياهو، من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار في لبنان خلال الساعات المقبلة لمدة أسبوع قابل للتمديد اذا اتفقت طهران وواشنطن على تمديد الهدنة"، مرجحة أن يزور وفد تقني إيراني باكستان ضمن رحلة عودة قائد الجيش الباكستاني إلى بلاده. وتابعت أن إيران منذ انتهاء المفاوضات الأخيرة فجر الأحد الماضي، نقلت إلى الجانب الباكستاني جملة تحفظات وامتعاض بشأن سلوك الوفد الأميركي في المفاوضات الأخيرة وطرحه مطالب مبالغ فيه فيها، متحدثة عن أن الجنرال عاصم منير يحمل رسالة أميركية من شأنها أن "تعالج" هذه الملاحظات "لكن يجب الانتظار لمخرجات الزيارة".

وأضافت المصادر أيضا أن طهران نقلت في اتصالاتها مع الجانب الباكستاني خلال اليومين الأخيرين على ضرورة تحديد أطر التفاوض قبل المفاوضات المقبلة منعا لطرح قضايا خارجها، لافتة إلى أنه سيقرر لاحقا بشأن تمديد الهدنة من عدمه وتبادل الرسائل خلال اليومين الأخيرين تركز على إزالة عقبات عقد مفاوضات جديدة والتحضير لها. وشددت على أن طهران نقلت إلى واشنطن عبر باكستان تحذيرا شديد اللهجة بأنها سترد فورا، وبقوة اذا تم استهداف أي سفينة أو ناقلة نفط لها.

إلى ذلك، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة عن "مصدر مطلع" أن "وقف إطلاق النار في لبنان يُعد مؤشراً إيجابياً لقرار إيران بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات، ولكن يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بإطار منطقي للحوار، وألا تعرقل المسار بالمطالب المبالغ فيها أو بنكث العهود التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار".

وكانت مصادر رسمية لبنانية قد قالت لـ"العربي الجديد"، إن هناك أجواءً إيجابية حول احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، لكن لم يُبلغ لبنان رسمياً بعد بشيء. وأضافت المصادر: "مؤشرات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان ربطاً بالمفاوضات الإيرانية الأميركية مرتفعة، لكن ليس هناك أي شيء محسوم بعد، ونتمنى على النازحين التروّي وانتظار تأكيدات رسمية قبل أي محاولة للعودة".

ولم يخرج الاجتماع التحضيري الأول بين لبنان وإسرائيل أمس الثلاثاء باتفاق على وقف إطلاق النار، ولا بمؤشرات حلٍّ قريب، ولا بتهدئة مؤقتة، رغم طرح الطرف اللبناني ذلك، بل ذهب أكثر باتجاه تركيز الولايات المتحدة على "الإنجاز التاريخي" الذي تحقق تحت رعايتها وقيادتها، والتقائها بالمسار الإسرائيلي الضاغط نحو السلام، وتكرار دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من حزب الله، وتأكيد ضرورة إنهاء نفوذه.

وفي وقتٍ اتفق فيه المجتمعون على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما بشكل متبادل، لم يتضح بعد موقف لبنان الرسمي، خصوصاً أنه يصرّ على وقف النار أولاً ومن ثم بدء مسار المفاوضات المباشرة، بعكس رغبة إسرائيل ومن خلفها واشنطن، التي صوّبت سهامها كلها أمس باتجاه حزب الله، متهمةً إياه بإلحاق الضرر بالشعب اللبناني، معتبرةً أن المسألة تتجاوز إطلاق النار بكثير، بل تتعلق بإنهاء نفوذ حزب الله في هذه المنطقة من العالم بشكل دائم.