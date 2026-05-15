- شهدت واشنطن محادثات مهمة بين لبنان وإسرائيل، حيث أكد مسؤول أميركي أن التواصل المباشر هو السبيل الأفضل لتحقيق سلام دائم، مع استمرار الجهود الدبلوماسية. - اتهمت الولايات المتحدة حزب الله بعرقلة المفاوضات عبر هجمات وتهديدات، مؤكدة العمل على تهيئة الظروف السياسية اللازمة للمضي قدماً. - شارك في المحادثات مسؤولون بارزون من الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، بينما تترقب لبنان تمديد الهدنة مع تأكيد أميركي على ضرورة استمرارها والسعي لوقف كامل للنار.

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن محادثات لبنان وإسرائيل في واشنطن أمس كانت مهمة، مؤكدا أن الجهود الدبلوماسية مستمرة.

وقبيل بدء اليوم الثاني من محادثات واشنطن، جدد المسؤول الأميركي التأكيد على أن "التواصل المباشر بين لبنان وإسرائيل هو أفضل سبيل للتوصل سريعاً إلى اتفاق سلام وأمن دائم، وهو ما أكده الرئيس دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن "الجهود الدبلوماسية مستمرة، والمحادثات أمس الخميس بين لبنان وإسرائيل في الخارجية الأميركية في واشنطن كانت مهمة، على أن تُستكمل اليوم الجمعة".

كما اتهم المسؤول نفسه حزب الله بمواصلة العمل على عرقلة المحادثات اللبنانية الإسرائيلية قائلاً إن "حزب الله لا يزال يحاول عرقلة المفاوضات بشنّ هجمات على إسرائيل وتهديدات داخل لبنان"، قبل أن يضيف: "نحن نعمل على تهيئة الظروف وخلق الزخم السياسي اللازمين للمضي قدماً في هذا الأمر".

وبحسب المسؤول نفسه، فقد شارك في جولة المحادثات التي عُقدت أمس الخميس من التاسعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر (بتوقيت واشنطن)، عن الولايات المتحدة مستشار الخارجية الأميركية مايكل نيدهام، والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، وعن لبنان السفير سيمون كرم، المبعوث الرئاسي اللبناني الخاص، والسفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وعن إسرائيل السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، إضافة إلى كبار المسؤولين العسكريين.

ولم تصدر الرئاسة اللبنانية، حتى الساعة أي بيان بشأن محادثات أمس لكن مصادر منها أفادت، "العربي الجديد" بأن "الرئيس جوزاف عون تواصل أمس مع مجموعة عمل الوفد اللبناني خلال فترة الاستراحة لنحو نصف ساعة، واطلع منهم على الأجواء".

وبدأت جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، يوم أمس الخميس، في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن. وذكرت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" أنها "تترقب من المحادثات تمديداً جديداً للهدنة، فهناك تأكيد أميركي على ضرورة استمرارها، ولكن سنواصل الضغط من أجل أن يكون وقف النار كاملاً".