خاص | "مركزية فتح" توزّع المفوضيات وسط مقاطعة العالول والرجوب

- في اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، تم توزيع مفوضيات الحركة برئاسة حسين الشيخ، مع تكليف ياسر عباس بمفوضية العلاقات الدولية، وتوفيق الطيراوي بمفوضية هيئة التعبئة والتنظيم، ومحمد المدني بمفوضية العمل الجماهيري. - تم تأجيل البت في منصب أمين سر اللجنة المركزية، الذي كان يشغله جبريل الرجوب، إلى الاجتماعات المقبلة، مع بقاء المنصب شاغراً حتى اتخاذ قرار لاحق. - ازدواجية المناصب في السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" تسببت في مقاطعة بعض الأعضاء، مثل العالول والرجوب، لاجتماعات الحركة.

علم "العربي الجديد" من مصادر في اللجنة المركزية لحركة "فتح" أنها قامت، في اجتماع لها اليوم الخميس، بتوزيع مفوضيات الحركة في ظل مقاطعة عضوي اللجنة المركزية محمود العالول وجبريل الرجوب. وأفادت المصادر بأنّ العالول والرجوب لم يشاركا في جلسات اللجنة المركزية التشاورية التي يترأسها نائب رئيس الحركة حسين الشيخ حتى الآن.

وحسب المصادر نفسها، فإن توزيع المفوضيات في الجلسة، التي عقدت اليوم برئاسة حسين الشيخ، جاء كالتالي:

تكليف ياسر عباس بمفوضية العلاقات الدولية والصين الشعبية. وكان "العربي الجديد" قد كشف في تقرير نشره الأسبوع الماضي أن هذه المفوضية سيتولاها نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "بسبب حساسية الاتصال والتواصل مع الإدارة الأميركية والأوروبيين والدول العربية".

رئيس جهاز المخابرات السابق توفيق الطيراوي لمفوضية هيئة التعبئة والتنظيم، وهو ما كان كشفه "العربي الجديد" أيضاً نقلاً عن مصادر مطلعة.

محمد المدني لمفوضية العمل الجماهيري.

تكليف موسى أبو زيد بمفوضية الأقاليم الخارجية.

زكريا الزبيدي لمفوضية العلاقات الوطنية.

إياد صافي لمفوضية هيئة المؤسسات غير الحكومية.

ودلال سلامة لمفوضية المنظمات الشعبية.

وبحسب المصادر، جرى ترحيل البتّ في منصب أمين سرّ اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي كان يشغله جبريل الرجوب منذ المؤتمر السابع للحركة، إلى الاجتماعات المقبلة، على أن يبقى المنصب شاغراً إلى حين مناقشته واتخاذ قرار بشأنه في وقت لاحق. وخلال اجتماع مركزية "فتح" في 3 يونيو/حزيران الجاري، قام محمود عباس، بصفته أيضاً رئيس حركة "فتح"، بتسمية حسين الشيخ نائباً لرئيس الحركة، ومحمد اشتية مسؤولاً مالياً للحركة دون توافق من أعضاء المركزية، حيث امتنع العالول والرجوب والمدني وسلامة عن التصويت في حينه.

واحتفظ ماجد فرج بمنصبه رئيساً لجهاز المخابرات العامة برتبة وزير، وليلى غنام محافظاً لمدينتي رام الله والبيرة. وتعتبر ازدواجية المناصب في السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية إحدى النقاط الخلافية في الحركة التي أدت إلى مقاطعة العالول والرجوب اجتماعات الحركة.