خاص | ما نعرفه عن "أطر المفاوضات" المرتقبة بين طهران وواشنطن

كشف مصدر إيراني مطلع لـ"العربي الجديد"، مساء اليوم الاثنين، أن المباحثات بين إيران الولايات المتحدة عبر الوسطاء "مستمرة" بشأن مكان وزمان عقد جولة المفاوضات المحتملة بين الطرفين، لبحث التوصل إلى اتفاق نووي، مشيرا إلى "ثمة مقترحات لعقدها الخميس والجمعة القادمين في تركيا".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "تركيا ما زالت هي المكان المرجح حتى الآن لاستضافتها لكن ذلك لم يحسم بشكل نهائي". وأوضح المصدر أن المباحثات جارية بشأن "أطر المفاوضات" والتي تشمل صيغة التفاوض إن كانت مباشرة أو غير مباشرة، لافتا إلى "جهود مكثفة لعقد مباحثات مباشرة هذه المرة" بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي سيتف ويتكوف "لكن لم يحصل اتفاق نهائي على الصيغة رغم أن الاحتمالات بدأت تتزايد بشأن عقد اللقاء مباشرة".

وأضاف المصدر أنه في حال حسم استضافة تركيا للجولة المقبلة من المفاوضات "فمن المرجح أن تحصل مباحثات في دولة أخرى أيضا". وتابع حول أجندة المفاوضات أن "طهران رفضت تناول أي ملف سوى الملف النووي وهو ما وافق عليه الجانب الأميركي مما سهّل التوجه نحو مفاوضات جديدة"، مشيرا إلى أنه "إذا لم تطرح الإدارة الأميركية مطلبا جديدا بشأن أجندة التفاوض لتفشل الجهود، فإن أجندة التفاوض باتت محسومة حتى الآن".

وأضاف أن مكان وزمان المفاوضات أيضا يندرج تحت عنوان "أطر المفاوضات"، لافتا إلى أن "المفاوضات بشأنهما ما زالت جارية لكن هذا الملف سهل". وشدد المصدر الإيراني على أنه "في ظل غياب الثقة الكافية بالطرف الأميركي فحتى لو تم الاتفاق على موعد ومكان محددين لا يمكن اعتبار ذلك نهائيا قبل أن تبدأ المفاوضات"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "كانت تتلاعب سابقا بالمواعيد بعد الاتفاق عليها".

وشدد المصدر على أن ما يجري حاليا من مباحثات هو بشأن "هيكل أو إطار" المفاوضات المحتملة، موضحا أن "المفاوضات لم تبدأ لتدخل في تفاصيل الملف النووي والخلافات الثنائية بشأنه ولذلك ليس صحيحا ما ورد في وسائل إعلام بشأن مواضيع مثل تخصيب اليورانيوم واحتياطيات اليورانيوم المخصب".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، اليوم الاثنين، عن مصدر مطّلع تأكيده احتمال انطلاق مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين. ونقلت وكالتا "تنسيم" و"فارس" عن مصدر في الحكومة الإيرانية بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر توجيهاً ببدء المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأوضح المصدر نفسه أن المباحثات بين الجانبين ستجري في إطار الملف النووي. قبل أن تعود وتحذف الوكالتان الخبر من موقعَيهما. مع العلم، أنّه لم يسبق أن جاء التوجيه ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة من الرئيس الإيراني، وعادة تقع مثل هذه الأمور ضمن صلاحيات المرشد الأعلى علي خامنئي.