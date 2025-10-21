- تتجه العراق وسوريا نحو تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات لمواجهة خلايا داعش، مع التركيز على تأمين الحدود وتبادل السجناء، بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن. - رفض العراق فتح معبر ربيعة الحدودي مع سوريا تحت سيطرة قوات "قسد"، مشددًا على ضرورة التعامل مع الحكومة السورية الشرعية في دمشق، مما يعكس موقفًا داعمًا لدمشق. - تتضمن الخطوات المستقبلية تعزيز العلاقات التجارية والتعاون في ملف المياه والمعابر البرية، مع توقع عودة العلاقات الكاملة تدريجيًا بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة.

تتجه السلطات العراقية والسورية نحو مزيد من التعاون والتنسيق في الملف الأمني وتبادل المعلومات خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما أكده مسؤول بارز في وزارة الخارجية العراقية لـ"العربي الجديد"، كشف عن لقاءات غير معلنة بين مسؤولين أمنيين عراقيين ونظرائهم السوريين جرت في الفترة الأخيرة لبحث ملف الحدود والتعاون الأمني وملاحقة خلايا تنظيم "داعش"، وتبادل السجناء، ومعسكر "الهول"، الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وكانت بغداد قد سجلت أخيراً موقفاً اعتبر في مصلحة دمشق بعد رفض فتح معبر ربيعة الحدودي بين نينوى العراقية والحسكة السورية، ما لم يكن تحت إدارة الحكومة السورية في دمشق، وليس قوات "قسد" التي تسيطر عليه حالياً.

وأبلغ مسؤول عراقي رفيع في وزارة الخارجية "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أن العراق وسورية، "دخلا فعلياً مرحلة التنسيق والتعاون الأمني، بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، التي لا تزال تعمل في كلا البلدين لملاحقة خلايا ومسلحين يتبعون تنظيم داعش".

وأشار المسؤول ذاته إلى أن الفترة الماضية "شهدت عدة لقاءات أمنية بين البلدين حضرها مسؤولون معنيون بملفات الإرهاب والحدود ومكافحة المخدرات، ضمن سعي عراقي لتأمين الجانب الغربي والشمالي من حدوده مع سورية".

ووفقاً للمسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لكونه غير مخول بالتصريح، فإن العراق وسورية سيعلنان قريباً اتخاذ خطوات جديدة في العلاقات بينهما، تشمل ملف المياه والمعابر البرية والتعاون التجاري، معتبراً عودة العلاقات كاملة بين البلدين بأنها تسير بشكل تدريجي، لكنها قضية مُتفق عليها سياسياً على خلاف التصعيد الإعلامي للفصائل المسلحة بالعراق ضد الإدارة السورية، متوقعاً أن يتجه البلدان لعلاقات كاملة بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد في لقاء صحافي في بغداد، أمس الاثنين، أن سفارتي العراق وسورية في بغداد ودمشق "تعملان وتقدمان خدماتهما، ولدينا تعاون وتنسيق أمني لمتابعة عصابات داعش والمخدرات. عمقنا العربي مساحة لعلاقات أوثق، ومصالح مشتركة مستندة الى المشاريع الاقتصادية، وأهمها مشروع طريق التنمية".

والأسبوع الماضي، قال عضو الحكومة المحلية في محافظة نينوى، محمد هريس، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق رفض افتتاح المعبر مع الجانب السوري، لأن الجهات المسلحة التي تمسك المنفذ من الجانب السوري قوات غير رسمية"، في إشارة إلى قوات "قسد"، مضيفاً أن "بغداد تصر على التعامل مع الدولة والحكومة السورية الشرعية في دمشق، وهو ما تسبب بعدم فتح المعبر"، مرجحاً تأخر افتتاحه لحين فرض القوات الرسمية السورية التابعة لدمشق سيطرتها عليه من الجانب السوري".

وحول ذلك، قال الخبير بالشأن العراقي علي الموسوي، إن "هناك حالة إقرار عراقية وسورية، بضرورة علاقات مستقرة بين البلدين، حتى لو كانت هناك تباينات كبيرة بين الجانبين"، وفقاً لتعبيره. ويضيف الموسوي لـ"العربي الجديد"، أن "الجانب العراقي صار يُفكر بعملية أكثر من موقفه السابق أول أيام سقوط نظام الأسد، ويرى أن الإدارة الجديدة واقع حال، وأن هناك مشتركات مهمة يمكن العمل عليها، مثل داعش، والحدود والملف التجاري، والتنسيق تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والنازحين من كلا مواطني البلدين الموجودين في الجانبين وعددهم الإجمالي مئات الآلاف".