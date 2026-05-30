خاص | لا تقدم في اجتماع واشنطن الأمني بين لبنان وإسرائيل

- المحادثات الأمنية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي لم تحقق تقدماً في تثبيت وقف إطلاق النار، مع إصرار إسرائيل على مواصلة عملياتها وإنشاء منطقة عازلة في الجنوب. - الجيش اللبناني يطالب بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة، ويواجه عراقيل في تنفيذ خطته لحصر السلاح بيد الدولة بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة. - لبنان يعول على المسار الدبلوماسي والسياسي لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، مع استمرار الاجتماعات في واشنطن في يونيو، وسط ترحيب أميركي بالمحادثات البناءة.

كشفت مصادر لبنانية رسمية لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، كواليس المحادثات الأمنية التي استضافتها واشنطن أمس بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، في مقر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون). وقالت إن "أجواء اجتماع البنتاغون أمس لم تحقق أي تقدّم خاصة على مستوى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل"، مضيفة أن "إسرائيل مصرّة حتى الآن على مواصلة عملياتها وإنشاء منطقة عازلة في الجنوب".

وتابعت المصادر ذاتها "هناك مطالب إسرائيلية لا يمكن أن تُطبّق بالظروف الراهنة والجيش اللبناني يتمسّك بأولوية وقف إطلاق النار وضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها حتى ينتشر جنوباً ويفرض سيطرته الكاملة"، موضحة أن "الجيش اللبناني أكد خلال الاجتماع أنه وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة وبدأ تنفيذها، لكن هناك عراقيل عدة حالت دون تنفيذها بالشكل المطلوب، على رأسها استمرار الغارات الإسرائيلية ومنها استهداف مراكز تابعة للجيش ومواصلة إسرائيل احتلالها نقاطاً في الجنوب".

وشدّدت على أن "الجيش اللبناني يحتاج إلى الدعم التقني واللوجستي للقيام بمهامه"، مضيفة أن لبنان ما زال يعول على المسار الدبلوماسي والسياسي والذي سيُستكمل في اجتماعات واشنطن في 2 و3 يونيو/ حزيران المقبل والجهود ستستمرّ لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار.

وأمس، رحبت الولايات المتحدة بمحادثات "بناءة" بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون، وهي الأولى من نوعها منذ عقود. وقال نائب وزير الحرب الأميركي إلبريدج كولبي على منصة إكس: "استقبلت اليوم (الجمعة) في البنتاغون وفوداً عسكرية من إسرائيل ولبنان في إطار الشق الأمني الرامي إلى دعم محادثات السلام الجارية بين البلدين". وأضاف: "كانت مناقشات بنّاءة، ستكون بمثابة الأساس للشق السياسي الذي ستقوده وزارة الخارجية الأسبوع المقبل".

من ناحية أخرى، استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس الحكومة نواف سلام وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتمددها إلى عدد من المدن والقرى الجنوبية، لاسيما في قضاءي صور والنبطية، إضافة إلى استمرار أعمال تفجير المنازل وجرفها، وتدمير المعالم التاريخية في الجنوب.

وأجرى عون وسلام تقييماً للاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأميركية والإسرائيلية والمداولات التي جرت فيه والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. كذلك تطرقا إلى التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 يونيو. وعُرضت خلال الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلاد والمتابعة اليومية لأوضاع النازحين من منازلهم وممتلكاتهم.