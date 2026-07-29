خاص | قيادي حوثي ينفي التوجه نحو فرض رسوم عبور في مضيق باب المندب

- أكد حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين، أن الجماعة لا تنوي فرض رسوم عبور في مضيق باب المندب، وأن عملياتهم تقتصر على حظر الملاحة السعودية في البحر الأحمر حتى رفع الحصار عن اليمن. - نقلت "رويترز" عن مصادر أن الحوثيين ناقشوا مع الإيرانيين فرض رسوم على العبور في مضيق باب المندب، بهدف الضغط على الولايات المتحدة وتطبيع فرض الرسوم على الممرات المائية الدولية. - وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني حذر من أن فرض الحوثيين رسوم عبور سيشكل تصعيداً خطيراً، محولاً الممرات البحرية إلى مصدر تمويل للأنشطة العسكرية والإرهابية.

أكد عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين حزام الأسد، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي توجه للجماعة لفرض رسوم عبور في مضيق باب المندب، لافتاً إلى أن عملياتهم في البحر الأحمر "محصورة في حظر الملاحة السعودية فقط"، وفق قوله. يأتي ذلك بعدما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إقليمية مطلعة، اليوم، قولها إن جماعة الحوثيين تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السعودية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت الحوثيين إلى نفي فرض رسوم عبور في مضيق باب المندب؟ ما هي البدائل العسكرية التصعيدية التي يمتلكها الحوثيون للضغط على السعودية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشار الأسد، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "حظر الملاحة السعودية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن سيستمر حتى رفع الحصار عن اليمن"، كما أكد أن لدى الجماعة "مجموعة من الخيارات العسكرية التصعيدية، ستجعل العدو السعودي يجنح للسلام ويرفع حصاره عن الشعب اليمني"، وفق تعبيره.

على صعيد آخر، ورداً على أنباء مقتل قيادي حوثي في الغارات السعودية الأميركية على مواقع مليشيات مدعومة من إيران في العراق، يدعى أبو علي العزي، قال الأسد: "ليست لدي أي معلومات حول ذلك".

مناقشات بين الحوثيين والإيرانيين

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت "رويترز" عن مصادر أن مسؤولين حوثيين ناقشوا خلال حضورهم مراسم جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في إيران، هذا الشهر، مع نظرائهم الإيرانيين، مسألة فرض رسوم على العبور عبر مضيق باب المندب. وذكرت المصادر نفسها أن أهداف هذه الخطوة تتمثل في تطبيع ممارسة فرض رسوم على الممرات المائية الدولية وزيادة الضغط على الولايات المتحدة.

أخبار الحوثيون يدرسون فرض رسوم على السفن المارة عبر باب المندب

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة فراس برس، اليوم، عن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً معمر الإرياني قوله إن الحوثيين يعملون بالتعاون مع إيران على فرض رسوم عبور على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشدد على أن هذه الخطوة ستشكل "تصعيداً خطيراً يهدف إلى تحويل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم إلى مصدر تمويل دائم للأنشطة العسكرية والإرهابية للميلشيا".