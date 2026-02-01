خاص | "قسد" طرحت 10 أسماء لمناصب حكومية

- "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قدمت أسماء عشرة مرشحين لتولي مناصب حكومية في سوريا، بما في ذلك نواب وزراء ووزارات الدفاع والخارجية والأمن الداخلي، وتنتظر الموافقات النهائية من الحكومة السورية. - الحكومة السورية وافقت على بعض الترشيحات، مثل تعيين نور الدين أحمد محافظاً للحسكة وريدور خليل معاوناً لوزارة الداخلية، مع تأكيد أن جميع الترشيحات تخضع لدراسات أمنية دقيقة قبل الإعلان الرسمي. - اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" في يناير ينص على وقف إطلاق نار شامل وانسحاب التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قسد" إلى شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

طرحت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أسماء عشرة أشخاص من كوادرها لتولي مناصب في الحكومة السورية، وفق ما أكد مصدر مطّلع من "قسد" لـ"العربي الجديد" اليوم الأحد، مشيراً إلى أنها تنتظر موافقات الحكومة النهائية على تعيينهم. وأوضح المصدر أن المرشّح لتولي منصب محافظ الحسكة، شمال شرق سورية، هو نور الدين أحمد المعروف بـ"أبو عمر خانيكا"، لافتاً إلى أن "قسد" طرحت أكثر من 70 اسماً لقادة ألوية وكتائب في الجيش والجهات الأمنية، مبيناً أن الأسماء العشرة التي قدمت مؤخراً لدمشق هي مناصب نواب الوزراء ووزارتي الدفاع والخارجية والأمن الداخلي، مؤكداً أن الترشيحات في انتظار الموافقة النهائية من الحكومة السورية.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة السورية وافقت على ترشيح ريدور خليل معاوناً لوزارة الداخلية، وكذلك نور الدين أحمد محافظاً للحسكة، وسيامند عفرين نائباً لمدير الأمن في محافظة الحسكة.

في المقابل، أكد مصدر في وزارة الخارجية السورية لـ"العربي الجديد" أن المحافظ يعيّن رسمياً بعد إجراء دراسة أمنية دقيقة عنه، ومن ثم يصدر مرسوم رئاسي بتعيينه، مشيراً إلى أن كل ترشيحات "قسد" تخضع لدراسات أمنية قبل البت بها وإعلانها.

وينحدر نور الدين أحمد المعروف بـ "أبو عمر خانيكا"، من مدينة القامشلي 1969، وهو حاصل على دبلوم من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق، وفق وكالة "نورث برس" المقربة من قسد، وعمل مهندساً في مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية بالحسكة والقامشلي منذ عام 1993 حتى عام 2012.

وبعد فصله من عمله عام 2012 عمل نور الدين أحمد الذي أكد للوكالة موافقة الحكومة السورية على مقترح ترشحه محافظاً للحسكة، ضمن مجالس الإدارة الذاتية، وعمل 2014 مسؤولاً للعلاقات العامة في "قسد" وكان عضواً بالقيادة العامة لها منذ بداية العام. ومن الأسماء التي رشحتها "قسد" ريدور خليل وهو مسؤول مكتب العلاقات العامة لدى "قسد" وكان ناطقاً باسم "وحدات حماية الشعب".

وتوصلت الحكومة السورية في 18 يناير/ كانون الثاني، إلى اتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ينص على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قسد" إلى منطقة شرق الفرات واعتبار ذلك خطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.