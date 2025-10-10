خاص | فشل جهود إطلاق سراح كبار الأسرى وإضافة 15 اسماً جديداً مقابلهم للقوائم

10 أكتوبر 2025
محتجون بخانيونس يرفعون صور البرغوثي وسلامة، 5 إبريل 2021 (فرانس برس)
محتجون في خانيونس يرفعون صور أسرى بينها صور البرغوثي وسلامة، 5 إبريل 2021 (فرانس برس)
كانت حماس قد حصلت على موافقة مبدئية بإطلاق سراح 4 من كبار الأسرى

مصدر: نتنياهو قال لويتكوف لن نسمح لحماس ببناء مستوياتها القيادية

الخلاف بشأن قائمة الأسرى كاد أن يفشل الاتفاق بالكامل

كشفت مصادر مصرية وفلسطينية لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، عن تعثر جهود إطلاق سراح ما يعرف بقائمة كبار الأسرى بعد اللقاء الذي جمع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

أمس.

وقال مصدر قيادي فلسطيني إن نتنياهو رفض التدخل الأميركي من جانب ويتكوف وأكد أن إطلاق سراح أسماء من كبار قادة حماس أمر مرفوض تماماً، حتى لو أدى ذلك إلى فشل الاتفاق، بدعوى أنه "لن يمنح حماس الفرصة لإعادة بناء مستوياتها القيادية مجدداً كما حدث في صفقة جلعاد شاليط سابقاً".

وبحسب القيادي الفلسطيني، فإن حماس كانت قد حصلت على موافقة مبدئية بإطلاق سراح أربعة من كبار القيادات الفلسطينية في السجون خلال الجلسة التي جرى خلالها إقرار اتفاق وقف إطلاق النار، في حين كان الخلاف قائماً بشأن أسماء عناصر النخبة في كتائب القسام الذين أُسروا يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 داخل المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، إضافة إلى اسمي القياديين في الحركة عبد الله البرغوثي وعباس السيد.

الاحتلال يقتاد الأسير مروان البرغوثي إلى المحكمة 25/1/2002 فرانس برس
أخبار
التحديثات الحية

خاص | جهود قطرية لإدراج اسم مروان البرغوثي في اتفاقية تبادل الأسرى

وأوضح المصدر أن حماس تمسكت حتى اللحظات الأخيرة بالقائمة كاملة وتدخل الوسطاء لإقناع الإدارة الأميركية بالضغط على نتنياهو، وكان هناك وعد أميركي بإنجاز الأمر قبل أن يُفاجأوا بإعلان ويتكوف استحالة ذلك بعد لقاء نتنياهو. من جانبه، قال مصدر مصري إن "الوسطاء ضغطوا خلال الساعات الماضية لكن الأمر كاد أن يؤدي إلى فشل الاتفاق برمته"، مشيراً إلى أنه في المقابل تم الحصول على موافقة بإضافة 15 اسماً جديداً من الأسرى أصحاب المؤبدات.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان قد قالت، أمس الخميس، إن إسرائيل لا تعتزم إطلاق سراح القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ضمن اتفاق التبادل. وأضافت: "أؤكد لكم في هذه المرحلة أنه لن يكون جزءاً من صفقة الإفراج هذه".

