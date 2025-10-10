كشفت مصادر مصرية وفلسطينية لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، عن تعثر جهود إطلاق سراح ما يعرف بقائمة كبار الأسرى بعد اللقاء الذي جمع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

أمس.

وقال مصدر قيادي فلسطيني إن نتنياهو رفض التدخل الأميركي من جانب ويتكوف وأكد أن إطلاق سراح أسماء من كبار قادة حماس أمر مرفوض تماماً، حتى لو أدى ذلك إلى فشل الاتفاق، بدعوى أنه "لن يمنح حماس الفرصة لإعادة بناء مستوياتها القيادية مجدداً كما حدث في صفقة جلعاد شاليط سابقاً".

وبحسب القيادي الفلسطيني، فإن حماس كانت قد حصلت على موافقة مبدئية بإطلاق سراح أربعة من كبار القيادات الفلسطينية في السجون خلال الجلسة التي جرى خلالها إقرار اتفاق وقف إطلاق النار، في حين كان الخلاف قائماً بشأن أسماء عناصر النخبة في كتائب القسام الذين أُسروا يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 داخل المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، إضافة إلى اسمي القياديين في الحركة عبد الله البرغوثي وعباس السيد.

وأوضح المصدر أن حماس تمسكت حتى اللحظات الأخيرة بالقائمة كاملة وتدخل الوسطاء لإقناع الإدارة الأميركية بالضغط على نتنياهو، وكان هناك وعد أميركي بإنجاز الأمر قبل أن يُفاجأوا بإعلان ويتكوف استحالة ذلك بعد لقاء نتنياهو. من جانبه، قال مصدر مصري إن "الوسطاء ضغطوا خلال الساعات الماضية لكن الأمر كاد أن يؤدي إلى فشل الاتفاق برمته"، مشيراً إلى أنه في المقابل تم الحصول على موافقة بإضافة 15 اسماً جديداً من الأسرى أصحاب المؤبدات.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان قد قالت، أمس الخميس، إن إسرائيل لا تعتزم إطلاق سراح القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ضمن اتفاق التبادل. وأضافت: "أؤكد لكم في هذه المرحلة أنه لن يكون جزءاً من صفقة الإفراج هذه".