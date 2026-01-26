خاص | فتح معبر رفح رسمياً مطلع الأسبوع المقبل

- فتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة: سيتم فتح المعبر تمهيدياً يوم الأربعاء لتجهيزه لعبور الأشخاص، مع فتحه رسمياً بداية الأسبوع المقبل بعد إنهاء التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالوصول وقوائم المسافرين. - العودة الجماعية للجرحى وأسرهم: أولى دفعات العائدين ستكون من الجرحى الذين عولجوا في مصر وأسرهم، مع تنظيم رحلات العودة عبر التنسيقية التي أعلنتها السفارة الفلسطينية في القاهرة. - استعدادات دولية وإقليمية: لم يصدر تعليق إسرائيلي حول إعادة فتح المعبر، بينما أعلنت المفوضية الأوروبية استعدادها للتحرك فور فتحه، مع تأهب بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية.

كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، لـ"العربي الجديد"، أن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة سيجري فتحه تمهيدياً يوم الأربعاء المقبل؛ بهدف تجهيزه لعبور الأشخاص في كلا الاتجاهين. وأوضح مصدر رفيع المستوى، أنّ المعبر سيفتح رسمياً أمام حركة المسافرين بداية الأسبوع المقبل بعد إنهاء بعض التفاصيل العالقة الخاصة بطريقة الوصول للمعبر من الجانب الفلسطيني وقوائم المغادرين والعائدين.

ونفى المصدر الأنباء التي تردّدت بشأن فتح المعبر مساء الاثنين، قائلاً "هناك بعض التفاصيل المتعلقة بالأمور اللوجستية لم يجرِ إنهاؤها بعد"، وأوضح المصدر أن هناك العشرات من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية يوجدون في الوقت الحالي في مدينة العريش المصرية تمهيداً لتسلمهم مهام عملهم، مشيراً إلى أنّ أولى دفعات العائدين إلى القطاع ستكون من الجرحى الذين جرى علاجهم في مصر وأسرهم والذين يقدرون بنحو 150 أسرة، كما كشف المصدر أن رحلات العودة ستكون جماعية عبر التنسيقية التي أعلنتها السفارة الفلسطينية في القاهرة لتسجيل الراغبين في العودة أسماءهم مسبقاً.

ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي رسمي حول إعادة فتح المعبر، على الرغم من إعلان العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي في القطاع، إذ كانت سلطات الاحتلال تربط فتح المعبر باستعادة جثة آخر أسراها، وكان من المقرّر فتح المعبر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، قد أعلن الخميس الماضي، أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيفتح الأسبوع المقبل. وقال في كلمة متلفزة، خلال مراسم التوقيع على ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "يسرني أن أعلن أن معبر رفح سيفتح الأسبوع القادم"، وأغلقت سلطات الاحتلال معبر رفح منذ سيطرتها عليه في مايو/ أيار 2024، ودمرت وأحرقت مبانيه خلال عملية برية شنّها في مدينة رفح. إلى ذلك، قالت المفوضية الأوروبية الاثنين، إنها مستعدة للتحرك فور فتح معبر رفح الحدودي. وفي رده على أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أوضح المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية أنور العنوني، أنّ بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية برفح "في حالة تأهب".