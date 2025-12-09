خاص | عقوبات أميركية مرتقبة تستهدف شخصيات وجهات عراقية

- تسريبات حول عقوبات أميركية تستهدف أفراداً وشركات في العراق بتهم التعاون مع إيران وخرق العقوبات، تأتي في وقت حساس مع مشاورات تشكيل الحكومة وضغوط لفك الارتباط مع إيران. - العقوبات قد تشمل جهات متورطة في غسل الأموال وتمويل أنشطة لصالح إيران، وتأتي ضمن سياسة أميركية جديدة لإعادة ضبط العلاقة مع بغداد ووقف النفوذ الإيراني. - تثير العقوبات قلقاً في الوسط السياسي العراقي من تأثيراتها الاقتصادية والسياسية، وقد تؤدي إلى استبعاد شخصيات سياسية من المناصب الحكومية، مما يؤثر على التوازن السياسي.

تسود الأوساط السياسية في العراق حالة من الترقب بعد تسريبات من جهات حكومية، أبرزها وزارة الخارجية، بشأن عقوبات أميركية مرتقبة، تستهدف أفراداً وجهات مختلفة، بينها شركات مالية واستثمارية ومصارف، وشخصيات سياسية وأخرى فصائلية، بتهم ترتبط بالغالب في ملف التعاون مع إيران وخرق العقوبات المفروضة عليها، إلى جانب ارتكاب انتهاكات حقوقية.

العقوبات الأميركية المرتقبة ورغم أنها ليست الأولى إذ شهدت السنوات السبع الماضية، وتحديدا منذ نهاية عام 2018 حزما متفرقة من العقوبات طاولت بنوكا ومصارف وشركات بالقطاع الخاص وأفرادا بينهم زعماء فصائل وسياسيون، إلا أنها تأتي في وقت حساس مع مشاورات تشكيل الحكومة وتصاعد الانتقادات الأميركية للنظام السياسي العراقي، وضغوط ما بات يُعرف محلياً بـ"فك الارتباط مع إيران"، وملف أسلحة الفصائل وحصرها بيد الدولة.

وبحسب ثلاثة مصادر حكومية وأخرى سياسية عراقية تحدثت لـ"العربي الجديد"، على مدى الأيام الخمسة الماضية، فإن مسؤولين أميركيين أكدوا في زيارات أخيرة للعراق، أن عقوبات ستطاول جهات وأفرادا متورطين بعمليات غسل الأموال وتمويل أنشطة لصالح أطراف إيرانية أو حليفة لإيران بالمنطقة.

وقال مسؤول في الخارجية العراقية لـ"العربي الجديد"، إن القائمة الأميركية المرتقبة "قد تضم أسماء بارزة في فصائل مسلحة، بات لها حضور في البرلمان الجديد الذي أفرزته الانتخابات، مشيراً إلى أن العقوبات ستكون عبر عدة قرارات تصدرها وزارة الخزانة الأميركية، بينها ما سيكون ردا على عمليات قصف حقول الغاز والنفط المتكررة بإقليم كردستان، وأخرى مرتبطة بتمويل وتعامل مع أذرع وواجهات إيرانية". فيما أكد مصدر سياسي آخر أن "المعلومات عن العقوبات المرتقبة تصل من عدة جهات"، متسائلاً: "هل هي ضمن التخويف والضغط الأميركي المتواصل، أم أنها حقيقية وقادمة؟ هذا ما لا يمكن معرفته على وجه الدقة".

وقال عائد الهلالي، وهو سياسي بارز مقرب من رئيس الوزراء العراقي الحالي، لـ"العربي الجديد"، إن "حالة ترقب تُلحظ داخل الوسط السياسي العراقي، بشأن حزمة عقوبات أميركية جديدة تستهدف جهات عراقية سياسية واقتصادية وتجارية بالقطاع الخاص وشخصيات"، مضيفاً أن "واشنطن تتهمهم بالتورط في التعامل مع إيران وخرق العقوبات". وتابع أن المعلومات التي تسربت خلال الأيام الماضية تشير إلى أن الإدارة الأميركية استكملت سلسلة مراجعات تتعلق بملفات مالية وأمنية تخص شخصيات سياسية ورجال أعمال وقادة فصائل، بالإضافة إلى شركات تعمل في مجالات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية.

ووفقاً للهلالي فإن "الجانب الأميركي أوضح عبر قنوات غير معلنة أن جزءا من العقوبات يأتي في إطار سياسة جديدة تسعى لإعادة ضبط العلاقة بين بغداد وواشنطن، ووقف ما تعتبره الولايات المتحدة "تغلغلاً متزايداً لنفوذ طهران داخل المؤسسات العراقية". وأضاف أن التسريبات تشير إلى أن الحزمة المرتقبة قد تكون الأوسع منذ سنوات، وأنها ستعلن تدريجيا لضمان عدم إحداث صدمة سياسية أو اقتصادية داخل العراق، مؤكدا أن "الحكومة العراقية تتابع الملف بحساسية عالية، خصوصاً في ظل الخشية من أن تؤدي هذه العقوبات إلى توترات إضافية داخل البيئة السياسية والأمنية، أو إلى تضرر قطاعات اقتصادية مرتبطة بشركات يعتقد أنها مشمولة بالقائمة، كما يجري نقاش داخلي حول إمكان فتح قنوات حوار مباشرة مع واشنطن لتوضيح بعض الملابسات واحتواء أي تداعيات قد تطاول مؤسسات الدولة أو تؤثر على التزامات العراق في ملفات الطاقة والتمويل والتجارة".

وبين المقرب من رئيس الوزراء العراقي الحالي أن "التصعيد الأميركي يأتي في لحظة تعتبرها واشنطن مناسبة للضغط، وسط الانتقادات الموجّهة للعملية السياسية العراقية واتهامات لبعض القوى بتوجيه القرار الوطني بما يخدم مصالح خارجية". وأضاف أن المعطيات تشير إلى أن بغداد تسعى إلى اعتماد سياسة توازن دقيقة تمنع الانزلاق نحو مواجهة مباشرة، وتحافظ على علاقاتها مع واشنطن دون التفريط بشبكة علاقاتها الإقليمية.

في السياق، قال نزار حيدر مدير مركز "الإعلام العراقي" في واشنطن، لـ"العربي الجديد"، إن "الجو العام في بغداد أو واشنطن بحالة ترقب لإعلان عقوبات قد تصل إلى عشرات الأشخاص والجهات، وعبر عدة دفعات"، مضيفاً أن "العقوبات تستهدف أجنحة اقتصادية مهمة تعتبرها واشنطن على صلة بإيران، وتستفيد من خلالها جهات إيرانية، وتتمثل في شركات ورجال أعمال ومستثمرين، يعتبرون واجهات اقتصادية لجهات مسلحة أو جهات سياسية لها علاقة بالنفوذ الإيراني داخل مؤسسات الدولة العراقية". وأردف "هذا ما سيمنع تلك الشركات والشخصيات من أي أعمال مستقبلية مع الدولة العراقية".

ورجح أن يصعد الجانب الأميركي أكثر بأخذ موقف رافض لتولي أي شخصية ترتبط بالقوى المسلحة الحليفة لإيران ممن فازت بالانتخابات، منصبا وزاريا، أو رفض التعامل معه، وهو ما يعني مزيدا من العقوبات والضغط الأميركي على التحالف الحاكم الذي يقف أمام ملف اختيار الحكومة الجديدة وتشكيلها، واصفا العقوبات الأميركية المرتقبة بأنها "تهدف للحد من النفوذ الإيراني في العراق سياسياً واقتصادياً وهي ضمن سياسية واشنطن الحالية، في تضييق الخناق على إيران والحد من نفوذها في العراق".

واعتبر الخبير بالشأن السياسي العراقي، عباس الجبوري، لـ"العربي الجديد"، السياسة الأميركية الحالية مع العراق بأنها "واضحة وصريحة"، من خلال "عدم التعامل مع الجهات المرتبطة بإيران عبر عدة إجراءات"، منها بحسب الجبوري "العقوبات الاقتصادية، مثل تجميد الأصول وتقييد التعاملات المالية وحظر الوصول إلى الدولار أو الوضع على قائمة الإرهاب"، مضيفا أن واشنطن تجري منذ مدة "تحقيقات حول الجهات التي تتعامل مع إيران، لفرض العقوبات".

وقال إن تسريبات العقوبات الأميركية الجديدة "تثير القلق في الوسط السياسي العراقي، من التأثيرات الاقتصادية، أبرزها انكماش كبير في السيولة المالية العراقية، وإرباك النظام المالي المعتمد على الدولار، بالتالي ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، وانخفاض قيمة الدينار، إضافة الى تجميد المشاريع الاستثمارية أو تأخيرها، وصعوبة تأمين الشحنات التجارية". لكنه أشار إلى خطورتها سياسياً لكونها "قد تؤدي إلى مشاكل سياسية داخلية وحتى أمنية، كما أنها قد تؤثر بشكل كبير على عملية تشكيل الحكومة المرتقبة، خاصة إذا كان بعض الأشخاص المرشحين للمناصب الحكومية تحت تأثير هذه العقوبات، فإذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات سياسية عراقية، فقد يؤدي ذلك إلى استبعادهم من المناصب الحكومية، مما قد يؤثر على التوازن السياسي والتشكيل الحكومي".

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية، خلال الفترة الماضية، مصارف وشركات وشخصيات عراقية ضمن قائمة العقوبات، مؤكدة أنها متورطة في تهريب الأسلحة والفساد واسع النطاق، فضلاً عن إدارتها شبكات تجسس مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

يُذكر أنه في مطلع يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة أعمال عراقية قالت إنها تتولى تهريب النفط الإيراني تحت غطاء قانوني عراقي. وجاء الإجراء ضد الشبكة التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد ضمن مجموعة إجراءات أعلنتها واشنطن في إطار حزمة عقوبات استهدفت المتعاملين في بيع النفط الإيراني وشحنه عبر شركاء محليين وأجانب، في محاولة لكبح "أسطول الظل" الذي تعتمد عليه طهران.