خاص | عصابات تسرق قوافل مساعدات إنسانية بعد عبورها إلى قطاع غزة

- تعرضت قوافل المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة للسرقة فور دخولها الأراضي الفلسطينية، حيث استغلت العصابات المسلحة غياب الترتيبات الأمنية لسرقة المساعدات بالكامل، مما أثار قلق المنظمات الإنسانية التي كانت تعوّل على انتظام تدفق المساعدات. - تمكنت بعض الشاحنات المحملة بالبضائع المخصصة للقطاع الخاص من الوصول بسلام إلى مخازنها في غزة، بعد تأمينها من قبل شركة الأقصى للتأمين، مما يبرز التحديات الأمنية في تأمين المساعدات. - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن دخول 173 شاحنة مساعدات، لكن الكميات لا تزال محدودة جداً ولا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في القطاع.

كشفت مصادر فلسطينية ومصرية لـ"العربي الجديد" أن عدداً من قوافل المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة أمس الأحد، عبر معبر رفح المصري ومن ثم معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، "تعرضت للسرقة فور دخولها" الأراضي الفلسطينية. وأوضحت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن الشاحنات التي عبرت من الأراضي المصرية باتجاه مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، "تعرضت للسطو الكامل على حمولتها، في مناطق تقع ضمن نطاق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق الخرائط الميدانية التي حددها الاتفاق الأخير لانسحاب القوات الإسرائيلية". وأضافت أن "العصابات المسلحة واللصوص استغلوا غياب أي ترتيبات أمنية محلية أو دولية في تلك المناطق، ما سمح لهم بسرقة المساعدات بالكامل، من دون أن تصل إلى المؤسسات الدولية أو المحلية المكلفة بتوزيعها".

وأكدت المصادر ذاتها أن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة "لا تستطيع الوصول إلى المنطقة التي وقعت فيها السرقة، بسبب استمرار وجود القوات الإسرائيلية في أطرافها، وخشية التعرض للاستهداف في حال تحركت أي قوة فلسطينية نحوها". وأشارت إلى أن الحادثة أثارت حالة من القلق بين المنظمات الإنسانية، التي كانت تعوّل على انتظام تدفق المساعدات لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية بعد عامين من الحرب.

في المقابل، ذكرت مصادر ميدانية ومحلية لـ"العربي الجديد" أن عدداً من الشاحنات المحملة بالبضائع المخصصة للقطاع الخاص تمكنت من الوصول بسلام إلى مخازنها في وسط قطاع غزة، بعد أن جرى تأمينها من قبل شركة الأقصى للتأمين، التابعة لمجموعة أبناء سيناء التي يرأسها رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني. وأوضحت المصادر أن هذه الشاحنات جرى تأمين مرورها منذ لحظة عبورها من الجانب المصري وحتى وصولها إلى مقاصدها داخل القطاع.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، أنّ الاحتلال الإسرائيلي أدخل إلى القطاع 173 شاحنة مساعدات، بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار، وذلك في اليوم الأول لإدخال المساعدات عقب وقف إطلاق النار الجمعة الماضي. وكان من المفترض إدخال 400 شاحنة على الأقل من خمسة معابر تجارية، لكن لم تدخل جميعها.

وقال المكتب في بيان إنّ القافلة تضمنت 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات، في ظل الحاجة الماسّة لهذه المواد الأساسية نتيجة الحصار الطويل والدمار الواسع الذي خلّفته الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال على قطاع غزة.

وأشار المكتب إلى أنّ الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جداً، وهي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات، ولا تلبّي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، موضحاً أنّ القطاع بحاجة إلى تدفق مستمر وكبير للمساعدات والوقود وغاز الطهي والمواد الإغاثية والطبية على نحوٍ عاجل ومنتظم.