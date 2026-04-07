خاص | طهران تنفي إغلاق القنوات الدبلوماسية مع واشنطن

- نفى مصدر إيراني صحة التقارير الأميركية حول إغلاق قنوات التفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكداً استمرار الجهود الدبلوماسية عبر القناة الباكستانية لمنع التصعيد. - تقارير أميركية تشير إلى توقف الاتصالات الدبلوماسية المباشرة بين إيران وواشنطن بعد تهديدات ترامب، لكن إيران أكدت موقفها التفاوضي القوي عبر باكستان. - مسؤولون إيرانيون أكدوا وقف جهود التفاوض مع الولايات المتحدة، مع تحذير من أن التصعيد قد يؤدي إلى إغلاق مضيق باب المندب، مما يهدد الملاحة الدولية.

نفى مصدر إيراني مطلع في حديثه مع "العربي الجديد"، صحة تقارير أميركية عن إغلاق طهران قنوات التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أنها "لم تغلق أي قناة تفاوض" مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن "إيران، وهي واثقة من عدالة موقفها وتمتلك اليد العليا، لا ترى أي سبب لإغلاق القنوات الدبلوماسية"، مضيفاً أن "الهدف من نشر مثل هذه الأخبار من وسائل إعلام مرتبطة بإسرائيل أو تيارات أميركية متشددة داعية للحرب، هو تحميل إيران مسؤولية أي فشل محتمل للجهود الدبلوماسية".

وأشار المصدر إلى أن "معظم الرسائل يتم تبادلها بين إيران والولايات المتحدة عبر القناة الباكستانية"، قائلاً إن "الجهود الدبلوماسية وتبادل الرسائل لمنع التصعيد ما زالت مستمرة". ويأتي هذا بعدما أفادت صحف أميركية بإغلاق إيران القنوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـتدمير الحضارة الإيرانية بالكامل.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في وقت سابق من اليوم، نقلاً عن مسؤولين في المنطقة، إن طهران أوقفت الاتصالات الدبلوماسية المباشرة مع واشنطن. وقال المسؤولون إن هذه الخطوة عرقلت مؤقتاً الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكنها لم تُنهِ المحادثات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى قبل أن تقطع إيران قنوات الاتصال الدبلوماسية المباشرة مع الولايات المتحدة، كانت متمسكة بموقفها في المفاوضات، ولم تُبدِ أي مؤشرات على التراجع. ووفقاً لوسطاء ومصدر مطلع على الأمر، أبلغت طهران باكستان، التي تتوسط في المحادثات، أنها تعتقد أنها تنتصر، وأنها لا تزال تمتلك 15 ألف صاروخ و45 ألف طائرة مسيّرة في ترسانتها. وأشار الوسطاء إلى أن هذه الأرقام ربما تكون مبالغاً فيها، لكنها تعكس موقف إيران التفاوضي الثابت.

من جانبها، نقلت "نيويورك تايمز" عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار تأكيدهم أن إيران أوقفت جهود التفاوض مع الولايات المتحدة، وأبلغت باكستان بأنها لن تشارك بعد الآن في محادثات وقف إطلاق النار. إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور على "إكس"، إن إيران ستستخدم جميع قدراتها وإمكاناتها للحفاظ على مصالحها، مضيفاً أن "قوة ثقافة ومنطق وإيمان أمة متحضرة ستتغلب بلا شك على منطق القوة والبطش العاري"، مؤكداً أن "الأمة التي تؤمن بعدالة مسيرتها تسخّر جميع قدراتها وإمكاناتها من أجل صون حقوقها ومصالحها".

وجدّد ترامب، في وقت سابق من اليوم، تهديده إيران قبيل انتهاء المهلة التي منحها إياها للتوصل إلى اتفاق، مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فجر الأربعاء بتوقيت إيران. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "حضارة بأكملها ستندثر الليلة، ولن تعود أبداً. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح". وتابع: "مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفاً، ربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقّد. 47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً. بارك الله شعب إيران العظيم".

وقال مصدر إيراني كبير لوكالة "رويترز"، بعد تصريح ترامب، إن باكستان تواصل نقل الرسائل بين طهران وواشنطن، لكن الولايات المتحدة لم تغيّر لهجتها حتى الآن، مؤكداً أنه "لا مفاوضات مع أميركا التي تريد من إيران الرضوخ للضغوط". وأضاف المصدر أن طهران "ستُظهر مرونة عندما ترى مرونة من الجانب الأميركي"، مشدداً على أن ما تريده واشنطن هو إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما "لن يتم مقابل وعود جوفاء".

كما حذر المصدر من أن خروج الوضع عن السيطرة قد يدفع حلفاء إيران إلى إغلاق مضيق باب المندب، ما يهدد حركة الملاحة الدولية، وأشار إلى أن قطر نقلت إلى الولايات المتحدة رسالة إيرانية تتعلق بالتهديدات بضرب محطات الكهرباء، محذراً من أن أي هجوم أميركي على هذه المنشآت سيؤدي إلى "إغراق المنطقة بأكملها، والسعودية، في ظلام دامس".