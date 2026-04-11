خاص | شمول لبنان عقبة أساسية في المفاوضات بين واشنطن وطهران

قال مصدر مطلع على مجريات المفاوضات في إسلام أباد لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إن شمول لبنان في أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال يمثل العقبة الأبرز أمام التوصل إلى حل، في ظل تمسك طهران بإدراجه ضمن أي تفاهم، مقابل استمرار رفض الوفد الأميركي ذلك، رغم تذكير الوسيط الباكستاني بأن وقف إطلاق النار المؤقت نصّ صراحة على شمول لبنان.

كذلك، أشار مصدر آخر في الخارجية الباكستانية، في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن الوفد الإيراني في المفاوضات طلب أن أي حل نهائي لا بد أن يعتمد عليه مجلس الأمن، لأن العمل على أي توافق يكون مستحيلاً في ظل تصرفات إسرائيل.

من جهته، قال المصدر المطلع إن "هناك تفاؤلاً كبيراً بنجاح المفاوضات، وإن وفدي الطرفين يتجاوبان بإيجابية عالية مع القضية، ويبدو أن هناك نية لدى الطرفين للوصول إلى حل". وأضاف أن "العائق الوحيد هو أن الجانب الأميركي ما زال يأخذ في الاعتبار إلى حد ما المصالح الإسرائيلية، لكن هناك مرونة كبيرة، وأن القضية إذا كانت مقتصرة على المصالح الأميركية والإيرانية، فحينها الحل ممكن وقريب، وهذا ما تتطلع إليه الأطراف جميعاً".

وتابع أن الأمر يصبح معقداً إذا أصر الجانب الأميركي على الحفاظ على الأهداف والمصالح الإسرائيلية، مؤكداً أنه لاحظ من خلال المجريات أن الوفد الأميركي لم يترك المفاوضات تنتهي من دون نتائج، وأن شعار "المصلحة الأميركية أولاً" سيؤدي إلى حل.

وعلى وقع وقف إطلاق نار هش، أعلنت باكستان، مساء اليوم السبت، انطلاق مفاوضات إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، التي تتجه أنظار العالم إليها وتترقّب تفاصيلها ومخرجاتها المحتملة، وسط مخاوف متزايدة من عودة الحرب، لما ستحمله من تداعيات واسعة قد تمسّ الأمن في منطقة الخليج، إضافة إلى تأثيراتها في الاقتصاد العالمي.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط "بدأت"، وذلك بعد سلسلة لقاءات أجراها الوفد الإيراني معه ومع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، وسط مساعٍ باكستانية حثيثة لعقدها مباشرةً بين الطرفين.