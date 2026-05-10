- مرونة إيرانية في المفاوضات: أبدت طهران مرونة كبيرة في الرد على المقترح الأميركي، حيث وافقت على مناقشة الملف النووي خلال 30 يوماً، مع التركيز على وقف الحرب وفتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار. - شروط إيرانية واضحة: يشترط الرد الإيراني إنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات عن مبيعات النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، مع تنفيذ الولايات المتحدة لبعض الإجراءات خلال هذه الفترة. - مقترحات حول تخصيب اليورانيوم: اقترحت طهران تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم ونقل جزء منه إلى الخارج، مع ضمانات لاستعادته في حال فشل المفاوضات أو انسحاب الولايات المتحدة.

كشفت مصادر مقربة من المفاوضات الإيرانية الأميركية لـ"العربي الجديد"، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن الرد الإيراني المرسل إلى الجانب الأميركي عبر الوسيط الباكستاني "يتألف من 14 بنداً". وأضافت المصادر نفسها أن "طهران أبدت مرونة كبيرة في ردها، بالموافقة على بحث الملف النووي خلال 30 يوماً، وهو ما كانت ترفض سابقاً التطرق إليه خلال هذه الفترة، متمسكة بتأجيله إلى مراحل لاحقة".

وتابعت المصادر نفسها، بحديث لـ"العربي الجديد"، أن الرد الإيراني ينص على التفاوض حول القضايا النووية الخلافية في غضون 30 يوماً، مؤكدة أنه يركز في مرحلته الأولى على وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار. إذ يتضمن "الالتزام المتبادل بوقف الحرب على كافة الجبهات بين إيران وحلفائها وأميركا وحليفها الإسرائيلي".

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية المحافظة قد كشفت عن بعض مضامين الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهائها فوراً على كافة الجبهات مع ضمانات بعدم تجدد العدوان على إيران، إلى جانب حل عدد من القضايا الأخرى في إطار "تفاهم سياسي". كما يشدد رد طهران على ضرورة رفع العقوبات الأميركية مع تولي إيران إدارة مضيق هرمز "في حال تنفيذ واشنطن لبعض التعهدات"، دون أن تكشف عن طبيعة هذه التعهدات.

كما تشترط طهران، في ردها، إنهاء الحصار البحري المفروض عليها وإلغاء العقوبات على مبيعات نفطها والإفراج عن الأموال المجمدة في غضون 30 يوماً من توقيع التفاهم الأولي. كما لفتت "تسنيم" إلى أن الرد الإيراني ينص كذلك على "تنفيذ الولايات المتحدة لبعض الإجراءات خلال هذه الفترة".

في غضون ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن الرد الإيراني، الذي سلّمته إسلام أباد اليوم لواشنطن، قدم تصوراً يتضمن فتحاً تدريجياً لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها عن السفن والموانئ الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن رد طهران على مقترح واشنطن جاء في عدة صفحات وتضمن عرضاً تفصيلياً للمطالب الإيرانية دون أن يغطي جميع الفجوات بين الطرفين، إذ لا يلبي الرد الإيراني، بحسب "وول ستريت جورنال"، المطلب الأميركي بالحصول مسبقاً على تعهدات من طهران بشأن برنامجها النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وبدلاً من ذلك، اقترحت طهران إنهاء القتال وإعادة فتح المضيق تدريجياً بالتزامن مع رفع الحصار عن سفنها وموانئها.

وفي حين عرضت طهران، في ردها، مناقشة الملف النووي خلال 30 يوما، بحسب الصحيفة نفسها، اقترحت تخفيف نسبة تخصيب جزء من مخزونها، ونقل الجزء الآخر إلى دولة أخرى. كما طلبت طهران، بحسب الرد الذي نقلته إسلام أباد إلى واشنطن اليوم، ضمانات باستعادة اليورانيوم المخصب المنقول إلى الخارج في حال فشل المفاوضات أو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق لاحقاً.

وبخصوص تخصيب اليورانيوم، أفادت "وول ستريت جورنال" بأن طهران أبدت استعداداً لتعليق التخصيب لكن لفترة أقصر من 20 عاماً التي تطلبها واشنطن، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها تفكيك منشآتها النووية.