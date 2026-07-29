خاص | حماس والفصائل الفلسطينية توافق على خطة ملادينوف بشأن غزة

- وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خطة نيكولاي ملادينوف لوقف إطلاق النار في غزة، بهدف حقن الدم الفلسطيني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مع ضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل. - تجري حماس لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار، مع التركيز على الأوضاع الإنسانية في غزة والانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب. - تم التوصل إلى توافق نهائي بشأن البنود الخمسة عشر للاتفاق بعد تعديلات قانونية وفنية، مع التركيز على الجوانب القانونية وآليات تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالسلاح الثقيل.

كشف مصدر فلسطيني مطلع على ملف المفاوضات بشأن غزة في العاصمة المصرية القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على خطة المبعوث السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن حركة حماس وافقت على الصياغة التي جرى التوافق عليها مع الوسطاء خلال الجولة الأخيرة في ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التعديلات القانونية والفنية التي تم إدخالها على البندين الخامس والثامن من خطة ملادينوف؟ ما هي طبيعة "المليشيات المتعاونة مع الاحتلال" التي سيتم حلها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب المصدر، فإن الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية معنية بتقديم كامل المرونة من أجل الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة على القطاع، ويؤدي في نهاية المطاف إلى حقن الدم الفلسطيني ووقف حرب الإبادة. وشدد المصدر على سعي حركة حماس إلى تقديم كامل المرونة المطلوبة في وقف الاعتداءات والخروق الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ الاتفاق كاملاً بما يؤدي إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وبدء عملية إعادة الإعمار. وكان وفد حركة حماس قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس الثلاثاء، لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

مصدر فلسطيني: "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية معنية بتقديم كامل المرونة من أجل الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة على القطاع

ويجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وكذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية، لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تطبيق كل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ (أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في القطاع والانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتشهد الجولات الأخيرة مراوحة في المكان، إذ يشكل البندان رقم 5 ورقم 8 من الورقة التي قدمها ملادينوف معضلة أمام جسر الهوة، فيما توافقت الفصائل في ما بينها على البنود الـ13 الأخرى دون أي اعتراضات. وينص البند رقم 5 على أن تحافظ اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة علي شعث (التي لا تزال إسرائيل تمنع أعضاءها من دخول القطاع)، عند توليها مسؤولياتها وكلما أمكن ذلك، على استمرارية الوظائف المدنية والإدارية الأساسية وسجلات الأحوال المدنية.

وسيجري التعامل مع جميع الموظفين العموميين بشكل قانوني وعادل وبكرامة وباحترام كامل لحقوقهم. وستكون اللجنة الوطنية مسؤولة فقط عن الأعباء المالية التي تنشأ اعتباراً من تاريخ توليها المسؤولية وما بعد ذلك. وتنصّ المادة الثامنة على أن تبدأ عملية تخزين وحصر/جمع السلاح عند استكمال كل الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ودخول اللجنة الوطنية ونشر قوة الاستقرار الدولية. وستضمن هذه العملية جمع الأسلحة الثقيلة ومستودعات السلاح والأسلحة المخزنة فيها والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري.

وكان مصدر في فصائل المقاومة قد كشف لـ"العربي الجديد" الأسبوع الماضي، أن جولة المباحثات الأخيرة أفضت إلى التوافق مع الوسطاء على صيغة نهائية للبندين الخامس والثامن، بعد إدخال تعديلات قانونية وفنية عليهما، لتصبح جميع بنود الاتفاق الخمسة عشر محل توافق مع الوسطاء. وأوضح المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته أن المناقشات المتعلقة بالبند الخامس ركزت على الجوانب القانونية الخاصة بالموظفين، إذ عُرضت الصيغة المعدلة على مختصين قانونيين قبل التوصل إلى صيغة توافقية حظيت بقبول جميع الأطراف المشاركة في الوساطة، مشيراً إلى أن الوسطاء أبدوا ارتياحاً لما تحقق من تقدّم، وأنّ التفاهمات باتت جاهزة لعرضها على الجانب الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أنّ التعديلات الخاصة بالبند الثامن أكدت مضمون الاتفاق، مع تضمين تفصيلات تتعلق بالسلاح الثقيل وآليات تنفيذ التفاهمات، إلى جانب النص على حلّ المليشيات المتعاونة مع الاحتلال بالتزامن مع تنفيذ الانسحاب وفق الصيغة المتوافق عليها.