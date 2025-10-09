قال مصدر قيادي رفيع المستوى في حركة حماس، مساء اليوم الخميس، إن الحركة أكدت تمسكها بإطلاق سراح الأسماء الواردة في القائمة التي سلمتها للوسطاء ضمن الاتفاق الخاص بإنهاء الحرب في غزة وتبادل الأسرى مع الاحتلال. وأوضح القيادي بحركة حماس لـ"العربي الجديد" أن الحركة متمسكة بإطلاق سراح الرموز الوطنية خاصة بعدما أكد الجانب الأميركي تفهمه لمطلب الوفد المفاوض أمس، مشددا على أن على رأس هذه القائمة القيادات الفلسطينية مروان البرغوثي

وأحمد سعدات، ومن قيادات حماس حسن سلامة وإبراهيم حامد.

وأكد المصدر المطلع على المفاوضات التي تجري حاليا بمدينة شرم الشيخ، والتي تأجل إعلان نتائج اجتماعاتها حتى الثامنة مساء اليوم بدلا من الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، إلى أن الحركة متمسكة أيضا بإطلاق سراح عناصر النخبة من كتائب القسام المحتجزين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في إسرائيل.

وأكد المصدر القيادي في حركة حماس أن رئاسة حكومة الاحتلال تحاول تفكيك القائمة المقدمة من الحركة وتفريغها من مضمونها، بعد حصولها على موافقة مبدئية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المشاركة باللجان الفنية حاليا في المفاوضات. وأثار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أزمة بعد إعلانه عصر اليوم أن القائمة المفرج عنها لن تتضمن مروان البرغوثي وهو ما أكدت حماس للوسطاء رفضه.

إلى ذلك، قال مصدر مصري مطلع على المفاوضات لـ"العربي الجديد"، إن خلافات كبيرة نشبت داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن مروان البرغوثي، مؤكدا أن الوسطاء الممثلين للإدارة الأميركية في المفاوضات تعهدوا بحسم هذا الخلاف قبل توقيع الاتفاق.

وعلم "العربي الجديد" أن جهودا قطرية تبذل لإدراج اسم مروان البرغوثي في اتفاقية تبادل الأسرى، فيما تتواصل في شرم الشيخ المفاوضات غير المباشرة بشأن الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد، بموجب اتفاق التبادل مع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.