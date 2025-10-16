خاص | حماس تتسلم جثامين 45 عنصراً من "نخبة القسام"

- انتهاء أزمة تسليم جثامين عناصر القسام: سلم جيش الاحتلال 45 جثماناً لعناصر من كتائب القسام، بعد مفاوضات مع حماس، مع اشتراط الحركة إجراء اختبارات للتأكد من هوية الجثامين لضمان عدم التلاعب. - مشاركة وفد حماس في احتفالية القاهرة: يصل وفد قيادي من حماس إلى القاهرة لحضور احتفالية للأسرى المحررين، حيث تم نقل 154 أسيراً فلسطينياً مؤقتاً إلى مصر تمهيداً لإبعادهم. - جهود القسام لإغلاق ملف الجثث: أعلنت القسام عن تسليم جثتين لمحتجزين إسرائيليين، مؤكدة على الجهود المبذولة لإغلاق ملف جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة.

كشف مصدر قيادي في حركة حماس، مشارك في المفاوضات، لـ"العربي الجديد" عن انتهاء أزمة تسلم جثامين عناصر النخبة من كتائب القسام بعد قيام جيش الاحتلال بتسليم 45 جثماناً، أمس الأربعاء. فيما يصل وفد قيادي كبير من الحركة إلى القاهرة، اليوم الخميس، يضم خليل الحية وخالد مشعل ومعظم قيادات المكتب السياسي في الخارج لحضور احتفالية الأسرى المحررين في أحد فنادق القاهرة.

وقال القيادي إن جيش الاحتلال سلم الأربعاء 45 جثماناً لعناصر من نخبة كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محتجزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لمقاتلين شاركوا في عملية طوفان الأقصى واستشهدوا داخل المستوطنات. وأوضح القيادي أن حماس اشترطت إجراء اختبارات للتأكد من هوية الجثامين، لضمان عدم تلاعب الجانب الإسرائيلي بتسليم الحركة جثامين مدنيين كان جيش الاحتلال سرقها من مقابر في غزة، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على قيام الصليب الأحمر في القدس بإجراء فحوصات عقب الحصول على عينات من أهالي عناصر القسام وهو ما جرى تنفيذه بالأمس.

وشدد القيادي في حركة حماس أنه في ما يخص جثمان قائد حماس السابق يحيى السنوار وشقيقه محمد، فإن الحركة أكدت خلال المفاوضات أنها تميل أكثر إلى دفنه في الأرض المحتلة، خاصة أنه يعود لأسرة نازحة من عسقلان ودفنه بالأراضي المحتلة يعزز القضية التي ظل يعمل من أجلها طوال حياته بتحرير كل فلسطين.

وكانت القسام أعلنت الأربعاء تسليم جثتين لمحتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، وقالت القسام إنها تبذل "جهوداً كبيرة من أجل إغلاق ملف جثث الأسرى الإسرائيليين" الموجودة في قطاع غزة، وأضافت في بيان مقتضب أن "ما تبقى من الجثث يحتاج إلى جهود كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها". وتنص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة في مرحلتها الأولى، التي تتضمن وقف إطلاق النار وإتمام تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس بالإضافة إلى فتح المعابر والسماح للمساعدات بالتدفق إلى غزة، على إفراج الاحتلال عن 15 جثماناً فلسطينياً مقابل كل جثة لأسير إسرائيلي تتم إعادته.

ويصل اليوم وفد من حماس للمشاركة في احتفالية لأسرى محررين في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة 154 أسيراً فلسطينياً محرراً، نُقلوا من السجون الإسرائيلية مؤقتاً إلى مصر تمهيداً لتنفيذ قرار الإبعاد إلى عدد من الدول. وكان الاحتلال اشترط في إطار صفقة التبادل على إبعاد هؤلاء الأسرى إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة .