خاص| حقيقة وصول مظلوم عبدي إلى دمشق ولقاؤه المتوقع مع الشرع

- يتوقع زيارة قريبة لمظلوم عبدي إلى دمشق وسط أجواء إيجابية، مما يعكس رغبة في الحوار لتحقيق الاستقرار، لكن الزيارة لم تتم بعد. - تشير مصادر إلى وصول عبدي لعقد اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع بحضور وسطاء دوليين، وسط تصعيد سياسي وميداني، وتأخر تطبيق اتفاق 10 مارس/آذار. - يؤكد عبدي استمرار الحوار مع دمشق، مشدداً على رؤية اللامركزية، بينما ترى الحكومة السورية أن هذا يهدد وحدة الدولة ويكرّس كيانات أمر واقع.

توقع ممثل "مجلس سوريا الديمقراطية" في دمشق، الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عبد الوهاب خليل أن تكون زيارة قائد "قسد" مظلوم عبدي، إلى دمشق "قريبة جداً"، وقال خليل لـ"العربي الجديد" إنه "حتّى هذه اللحظة، لم تجرِ زيارة القائد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى العاصمة السورية دمشق. ورغم تداول بعض الأنباء التي تشير إلى ذلك، إلّا أن الأمور ما زالت قيد النقاش والحوار".

وأضاف خليل: "تظلّ الأجواء إيجابية عموماً بين الأطراف المعنية، ما يعكس رغبة مستمرة في إتمام الحوار والتوصل إلى حلول. لكن مع احتمالية عقد لقاء قريب جداً لوضع ملامح المرحلة المقبلة المبنية على الحوار والتواصل على نحوٍ فعّال في كل البنود التي تخص الاتفاقية"، وأكد "أهمية الحوار بين جميع الأطراف المعنية، لأنّ هذا الحوار يعدّ أداة أساسية للوصول إلى حلول مستدامة تضمن تحقيق الاستقرار في المنطقة".

من جهته، قال مصدر مطلع في دمشق لـ"العربي الجديد" إنّ الجنرال مظلوم عبدي وصل على الأرجح إلى دمشق وأنه سيعقد اجتماعاً مع الرئيس أحمد الشرع بحضور وسطاء من التحالف الدولي، لكن المصدر رجح ألّا يجري الإعلان عن الزيارة إلّا في حال أحرزت تقدماً ملموساً؛ لأن فشل الزيارة بعد الإعلان عنها قد يعقد العلاقات بين الجانبَين ويقود إلى تصعيد ميداني.

كما أكدت مصادر إعلامية كردية ومنها وكالة "روداو" و"روجافا نيوز" وصول عبدي إلى دمشق بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى أن اللقاء بين الشرع وعبدي سيحضره مسؤولون أميركيون وأوروبيون ومن دول الخليج العربي، وذلك "لبحث ووضع ملامح خريطة طريق تتعلق بمستقبل سورية". ولم يصدر حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية أو قيادة "قسد". ويأتي هذا الاجتماع وسط تصعيد سياسي وميداني بين الجانبَين، ومع انتهاء الموعد المفترض لتطبيق اتفاق 10 مارس/ آذار الخاص باندماج قوات "قسد" في الجيش السوري، دون تحقيق تقدم يذكر على أرض الواقع.

وقال عبدي أمس إنّ الحوار مع دمشق "لم يتوقف"، وإن اتفاق 10 مارس/آذار "لم يحدد موعداً زمنياً لإنهائه"، مشدداً على أن رؤية قواته لمستقبل البلاد تقوم على اللامركزية وتقاسم السلطة. وفي كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو خلال لقاء "الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض" في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة السورية، بحضور وجهاء عشائر ورجال دين وممثلي المجتمع المدني، حذّر عبدي من أنّ أي إجراءات تستهدف موظفي الإدارة الذاتية تُعد "خطوات تصعيدية غير مقبولة". وقال عبدي إنّ "الحوار لم يتوقف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، رغم وجود بعض الخروقات، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في ملفات حيوية مثل الأمن والمعابر والثروات التي هي "ملك للشعب السوري ويجب أن توزع بعدالة"، وفق تعبيره. واستبعد عبدي سيناريو انهيار المفاوضات، مؤكداً أن "هذا السيناريو غير وارد، وأن فشل التفاوض سيلحق الضرر بجميع السوريين".

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، أمس الجمعة، أن تصريحات قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن وحدة سورية لا تنسجم مع الواقع القائم في مناطق شمال شرق البلاد، إذ تُدار مؤسسات أمنية وعسكرية وإدارية خارج إطار الدولة. وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية، أشار المصدر إلى أن المباحثات بين دمشق و"قسد" لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة، معتبراً أن الخطاب الذي تتبناه الأخيرة "يُستخدم لغايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية، في ظل غياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق".

واعتبر المصدر أنّ "التصريحات المستمرة من قيادة قسد بأن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها طالما أن العائدات لا تُدار ضمن مؤسسات الدولة، ولا تدخل في الموازنة العامة"، لافتاً إلى أن أي تقارب في وجهات النظر "يبقى بلا قيمة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة، وآليات تنفيذ مجدولة زمنياً". ورأى المصدر أن الطرح الحالي للامركزية "يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرّس كيانات أمر واقع"، مضيفاً أن الحديث عن إدارة المنطقة من "أهلها" يتجاهل "الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سورية".