خاص | جهود قطرية لإدراج اسم مروان البرغوثي في اتفاقية تبادل الأسرى

- تتواصل المفاوضات في شرم الشيخ بشأن تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث ترفض إسرائيل الإفراج عن مروان البرغوثي رغم جهود قطرية وأمريكية لإدراجه في الاتفاق. - تشمل قوائم الإفراج الفلسطينية أسماء بارزة مثل أحمد سعدات وحسن سلامة، بينما ترفض إسرائيل بشدة إدراج عباس السيد وعبد الله البرغوثي. - تتضمن المفاوضات أيضاً عناصر من كتائب القسام، حيث يبدي الجانب الإسرائيلي تشدداً كبيراً، مع وجود 300 أسير فلسطيني محكومين بالمؤبد ضمن القوائم.

تتواصل في شرم الشيخ المفاوضات غير المباشرة بشأن الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد، بموجب اتفاق التبادل مع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية، وفيما ترددت أنباء عن إبداء الفريق الأمني الإسرائيلي في الجانب الإسرائيلي المفاوض موافقة مبدئية على الإفراج عن القيادي الفلسطيني في حركة فتح مروان البرغوثي، الذي ضمّنت حركة حماس اسمه في قوائم الأسرى الذين تطالب بمبادلتهم، علم "العربي الجديد" أن إسرائيل رفضت هذا وسحبت اسم البرغوثي، وأن جهوداً تبذلها قطر، وبدعم أميركي، من أجل أن تشمله اتفاقية التبادل.

وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن القائمة تضم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، إضافة إلى القياديين في حركة حماس حسن سلامة وإبراهيم حامد. وأن "هناك معركة تفاوضية حوّل اسمي القياديين في حماس عباس السيد وعبد الله البرغوثي المعروف بـ(أمير الظل) اللذين تتمسك السلطات الإسرائيلية برفض تضمين اسميهما في قوائم المحرّرين".

وكشفت المصادر أن المفاوضات الجارية بين الأطقم الفنية تشمل أيضاً عناصر النخبة في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، الذين أسروا خلال يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلي يبدي تشدّداً كبيراً بشأن هذا الملف. وبحسب أحد المصادر المشاركة في المفاوضات الجارية بشرم الشيخ، فإن قوائم الإفراجات الفلسطينية تضمّنت ثلاثمائة من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية.

يذكر أن الأسير مروان البرغوثي محكوم بخمسة أحكام بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى حكم بالسجن 40 عاماً، لاتهامه بالمسؤولية عن هجمات استهدفت إسرائيليين. فيما يواجه إبراهيم حامد ثاني أعلى حكم في السجون الإسرائيلية بعد عبد الله البرغوثي. وكان حامد قائد الجناح العسكري لحركة حماس في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ويُتّهم بالمسؤولية عن هجماتٍ عديدة، كما أُدين بقتل 46 إسرائيلياً وحُكم عليه بـ54 حكماً بالسجن المؤبد. بينما يقضي أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، حُكماً بالسّجن 30 عاماً بعد اعتقاله في 2006 في أعقاب اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي وقتها رحبعام زئيفي.