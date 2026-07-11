خاص | تفاصيل الاتفاق الليبي المرتقب توقيعه يوم الثلاثاء المقبل

- الاتفاق النهائي وخريطة الطريق: يتضمن الاتفاق مرحلة انتقالية من 18 إلى 24 شهراً بقيادة حكومة موحدة، تشمل قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومعالجة السلطات المنقسمة، ويُحال إلى مجلس الأمن لضمان التنفيذ. - معالجة النقاط الخلافية: أُزيلت الخلافات حول ترشح العسكريين وحاملي الجنسيات الأجنبية، وفُك الارتباط بين مواعيد الانتخابات، مع تحديد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للمواعيد بشكل متعاقب. - المسارات الاقتصادية والعسكرية: تشمل مراجعة العقبات الفنية للاتفاق التنموي وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بمشاركة أفريكوم، مع اجتماعات في سرت تحت إشراف البعثة الأممية.

كشف عبد الجليل الشاوش؛ عضو لجنة الحوار المصغر (4+4)، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، عن تفاصيل في الاتفاق النهائي الذي ستشرف البعثة الأممية في ليبيا على توقيعه يوم الثلاثاء المقبل، موضحاً أن وثيقة الاتفاق تمثل "اتفاقاً متكاملاً" صيغ استناداً إلى مختلف مسارات الحوار التي تضمنتها خريطة الطريق برعاية البعثة الأممية.

وكانت البعثة الأممية قد أعلنت، الاثنين الماضي، اختتام اجتماعات لجنة الحوار المصغرة (4+4)، وشروع أعضائها في صياغة "الاتفاق النهائي" تمهيداً للتوقيع عليه خلال اللقاء المرتقب الأسبوع الجاري. وذلك بعدما اجتمعت اللجنة للمرة الخامسة منذ تشكيلها في 4 مايو/ أيار الماضي، بعدما توصلت في اجتماعاتها السابقة إلى توافقات بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والاتفاق على قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

مرحلة انتقالية وحكومة موّحدة قبل الانتخابات

في غضون ذلك، أوضح الشاوش أن الاتفاق، المزمع توقيعه يوم الثلاثاء المقبل، يمثل حصيلة جميع الحوارات التي رعتها البعثة الأممية ضمن خريطة الطريق، مشيراً إلى أن اللجنة المصغرة استندت في صياغة الاتفاق إلى مخرجات "الحوار المهيكل". وفي التفاصيل كشف الشاوش أن الاتفاق المرتقب يرسم مرحلة انتقالية تمتد ما بين 18 و24 شهراً، تقودها حكومة موحدة تتولى إدارة المرحلة التمهيدية وصولاً إلى إجراء الانتخابات، على أن يُحال الاتفاق عقب توقيعه إلى مجلس الأمن لاعتماده قبل البدء في تنفيذه.

وأوضح أن وثيقة الاتفاق تتضمن قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية "بالتفصيل"، إلى جانب معالجة ملفات السلطات المنقسمة، وفي مقدمتها السلطتان التنفيذية والقضائية، مؤكداً أن اللجنة رأت بتوحيد هذه المؤسسات شرطاً أساسياً قبل الانتقال إلى إجراء الانتخابات.

أمّا بالنسبة للسلطة التنفيذية، فأوضح الشاوش أن الاتفاق يتضمن إنهاء الانقسام الحكومي عبر إجراء تعديلات على الحكومة الحالية المعترف بها دولياً في طرابلس بـ"استيعاب الجميع" من دون الخوض في تفاصيل أخرى، معتبراً أن اللجنة رأت أنه "الخيار الأفضل" مقارنةً بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة. وحول المجلس الرئاسي قال الشاوش إنه "سيُحال إلى المسار العسكري الذي سترعاه البعثة بعد توقيع الاتفاق، للبت فيه باعتبار أن المجلس يتولى صفة القائد الأعلى للجيش".

وحول الخطوة التالية بعد التوقيع، قال الشاوش إن الاتفاق "سيحال إلى مجلس الأمن لاعتماده"، معتبراً أن إحالته إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة "ستضعه في دائرة التعطيل". وأضاف أن اللجنة رأت أن اعتماد الاتفاق عبر مجلس الأمن يمثل "المسار الأكثر ضماناً" لتنفيذه، مشيراً إلى أن الوثيقة تتضمن أيضاً مادة تنص على معاقبة معرقلي تنفيذ الاتفاق، لضمان الالتزام بمخرجاته.

في المقابل، وفي ما يخص النقاط الخلافية التي عطلت إجراء الانتخابات في السابق، وتحديداً ملفات ترشح العسكريين وحاملي الجنسيات الأجنبية واشتراط تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فقد "نجحت اللجنة في إزالتها"، بحسب ما أكّد الشاوش، موضحاً أن مسألة ترشح العسكريين "ستخضع للتشريعات الليبية النافذة، سواء على مستوى السماح لهم بالترشح أو لناحية الضوابط الناظمة لترشحهم، في حال سمحت التشريعات الليبية بذلك"، أما معالجة مسألة مزدوجي الجنسية "فهي في مراحلها النهائية قبل توقيع الاتفاق"، كما قال.

كيف ستتخطى اللجنة عقبة تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟

وفي ما يتعلق بالنقطة الخلافية الثالثة، الخاصة بتزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحيث تلغى نتائج الانتخابات البرلمانية إذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية، أوضح الشاوش أن اللجنة قررت "فك الارتباط" بين موعدي الاستحقاقين، بحيث لا يجرى الاقتراع فيهما بصورة متزامنة. وأضاف: "سيُترك الأمر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتحديد موعد كل منهما بالتعاقب وفي فترة زمنية متقاربة، فالمفوضية هي من ستحدد، وفقاً لقدراتها الفنية واللوجستية، توقيت إجراء الاستحقاقين، على أن يفصل بينهما وقت قصير، ودون أن يرتبط إجراء أحدهما أو نتائجه بالآخر".

وحول اتفاق اللجنة في اجتماعاتها السابقة على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع إسناد مهمة اختيار رئيس المجلس إلى النائب العام من بين شخصيات قضائية مشهود لها بالنزاهة، قال الشاوش إن اللجنة "لا تزال بانتظار تسمية النائب العام لرئيس المفوضية"، مضيفاً: "في حال تعذر وصول الاسم قبل موعد التوقيع فسيُعتمد بديل عنه"، لكنه شدد على أن "الاتفاق لن يُوقع قبل حسم هذا الملف".

وفي التفاصيل الأخرى، كشف الشاوش أن البعثة الأممية ستشرف خلال الأسبوع الجاري على مسارين، اقتصادي وعسكري. وأوضح أن المسار الاقتصادي يتمثل في استئناف أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي سبق أن وقعت الاتفاق التنموي الموحد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من أجل "مراجعة العقبات الفنية التي ظهرت أثناء تنفيذ الاتفاق وإدخال التعديلات اللازمة لتطويره"، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصورة دورية لهذا الغرض.

أما عن المسار الثاني، فقال الشاوش إنه "المسار العسكري، وسينطلق عبر مشاورات" بين طرفي البلاد بهدف توحيد المؤسسة العسكرية، مضيفاً أن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) قدمت مقترحاً لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ما يدل على انخراط أميركي في هذا الملف.

اجتماعات سرت العسكرية سترعاها البعثة الأممية

واستكمالاً لما كشفته مصادر ليبية لـ"العربي الجديد" في وقتٍ سابق عن قرب عقد اجتماعين في مدينة سرت، الأول بين رئيس الأركان في طرابلس صلاح النمروش ورئيس أركان قوات شرق ليبيا خالد حفتر؛ والثاني بين وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية عبد السلام زوبي، ونائب "القائد العام" للقوات في شرق ليبيا صدام حفتر ، أكّد الشاوش أن هذه اللقاءات تندرج ضمن المسار العسكري الذي ستشرف عليه البعثة الأممية، موضحاً "نعم، هذه الاجتماعات في سرت ستكون ضمن المسار العسكري الذي سترعاه البعثة".

وختم الشاوش تصريحاته بالتشديد على رفضه أن تبقى ليبيا "رهينة للتعديلات الدستورية التي يحتكرها مجلسا النواب والأعلى للدولة، فهذا وضع لا يمكن السماح باستمراره". وأضاف أن اللجنة المصغرة (4+4) "انتهت من معالجة جميع الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وكل ما كان يقف عائقاً أمام إجراء الانتخابات". واعتبر أن " مجلس الأمن يمثل الضمانة الأساسية لتنفيذ الاتفاق وضمان المضي به إلى نهايته".

ويُذكر أن البعثة الأممية قد أطلقت خريطة الطريق في 21 أغسطس/آب الماضي، مستندةً إلى مسارين رئيسيين، تمثل الأول في تكليف مجلسي النواب والأعلى للدولة بتهيئة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة (6+6). وبعد تعثر المجلسين في تحقيق أي تقدم، شكلت البعثة لجنة الحوار المصغرة (4+4)، التي ضمت ممثلين اثنين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى جانب ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وقيادة خليفة حفتر. أما المسار الثاني فتمثل في "الحوار المهيكل"، الذي ضم نحو 120 شخصية من مختلف الشرائح السياسية والاجتماعية للمشاركة في بحث سبل تجاوز الخلافات التي تعترض العملية الانتخابية. وفي السابع من يونيو/حزيران الماضي أعلنت البعثة انتهاء أعمال هذا الحوار الذي أوصت مخرجاته بضرورة توحيد السلطة التنفيذية بوصفها خطوة أساسية تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.