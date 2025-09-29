- تشهد المباحثات المكثفة بين ترامب ونتنياهو تعديلات إسرائيلية على خطة إنهاء حرب غزة، مما يجعلها معقدة وصعبة التطبيق، رغم التفاؤل الإعلامي بشأن الاتفاق. - تشمل التعديلات انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من غزة، ونشر قوات دولية ذات قوام عربي، وإدارة فلسطينية تكنوقراط للقطاع بدلاً من الإدارة الدولية المباشرة. - تقود مبادرة توني بلير، بدعم كوشنر وويتكوف، إدارة انتقالية في غزة، مع انسحاب الاحتلال، وإدارة فلسطينية، ونشر قوات دولية، وتعهد ترامب بعدم ضم الضفة الغربية.

تشهد الساعات التي تسبق لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض مساء اليوم الاثنين، مباحثات مكثفة بين فريقَي الرجلين بشأن خطة إنهاء حرب غزة التي طرحها ترامب أولاً الأسبوع الماضي، قبل أن يطلب زعماء عرب إدخال تعديلات عليها. وتكشف مصادر مطلعة على أجواء المباحثات الأميركية - الإسرائيلية لـ"العربي الجديد"، أن ما حصل خلال الساعات القليلة الماضية أشبه بتفخيخ الخطة وإفراغها من مضمونها من خلال تعديلات يدخلها المفاوضون الإسرائيليون تجعل المقترح مليئاً بالألغام بشكل يصعب تفسيره والاتفاق عليه فضلاً عن تطبيق جميع بنوده التي كان عددها 21 في النسخة الأصلية التي طرحها ترامب.

انطلاقاً من هذه الوقائع، يمكن فهم التفاؤل الذي ساد في الإعلام العبري، مثل صحيفتي "يديعوت أحرونوت" و"تايمز أوف إسرائيل" وعدد من المواقع الأميركية مثل "أكسيوس" بشأن احتمالات اتفاق ترامب ونتنياهو على خطة غزة. وجميع وسائل الإعلام تلك نشرت في الساعات الماضية ما يفيد بوجود "تقدّم" وأجواء إيجابية بعد جولة محادثات نتنياهو والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والمستشار جاريد كوشنر.

وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن التفاؤل الإسرائيلي نابع من حقيقة أن المحادثات جعلت من صيغة الخطة الغامضة في ما يتعلق بآليات التنفيذ، موضحة أن لا شيء واضحاً في تلك الآليات سوى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. ولخّصت مصادر "العربي الجديد" أجواء التعديلات الإسرائيلية والمباحثات الجارية بشأن الخطة بالقول إن الصيغة التي يتم التوصل إليها بين الطرفين الأميركي والإسرائيلي في هذه الساعات "تمثل ميزان القوى العسكرية على الأرض" في غزة.

ويتعلق الغموض المتعمد من الإسرائيليين في جميع البنود الرئيسية للخطة وتعديلاتها التي أدخلتها عليها قطر ومصر والسعودية والأردن، قبل أن تنضم إليها لاحقاً دول عربية وإسلامية الأسبوع الماضي في نيويورك. وتشمل التعديلات انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً وكاملاً من قطاع غزّة، ونشر قوّات دولية على الحدود وليس داخل القطاع كما في المبادرة الأميركية الأساسية. وبحسب المصادر، فإنّ مهمة هذه القوات، التي سيكون قوامها الأساسي عربياً، ستتركّز على حدود القطاع، ولن تحتكّ بالسكّان في الداخل. وتتضمّن التعديلات العربية أيضاً إدارة فلسطينية تكنوقراطاً للقطاع لا دولية، على أن تكون للسلطة الفلسطينية صلة بها.

وكان قد جرى تداول مبادرة بقيادة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ودعم مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لتولي إدارة انتقالية في قطاع غزّة، على أن يكون بلير حاكماً لقطاع غزّة. وبحسب الصيغة المعدّلة التي حصل "العربي الجديد" على أبرز بنودها، سيكون هناك مجلس إشراف دولي للقطاع، لن يكون دوره حكماً مباشراً كما طُرح سابقاً، بل إشرافياً، على أن تكون الإدارة فلسطينية بالكامل.

وأبرز نقاط الاتفاق المطروح بصيغته المعدّلة لوقف الحرب هي التالية: انسحاب كامل وتدريجي لقوات الاحتلال من قطاع غزّة، وإدارة فلسطينية تكنوقراط للقطاع للسلطة صلة بها ومجلس إشراف دولي لغزة، وليس إداريا مباشرا، ونشر قوات دولية قوامها الأساسي عربيّ، تتركّز على الحدود، وليس داخل القطاع وإلقاء حركة حماس سلاحها، وليس نزع سلاحها بالقوة وتعهّد من ترامب بعدم ضمّ الضفة الغربية.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد أشارت قبل يومين إلى أن نتنياهو يرغب قبل لقائه ترامب في "تعديل أجزاء من بنود خطة واشنطن لوقف الحرب". كذلك لفتت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية، إلى أن اللقاء بين الرجلين اليوم يبدأ عند السادسة مساء بتوقيت القدس المحتلة وأن فريق ترامب فرّغ للقاء ثلاث ساعات من جدول أعمال الرئيس الأميركي.