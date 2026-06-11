- تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 14 يونيو، لكن من المرجح تأجيلها بسبب تداعيات الحرب في المنطقة، وفقًا لمصدر في الرئاسة السورية. - تأتي الدعوة في سياق محاولات الشرع لترميم العلاقات مع الولايات المتحدة وجذب الدعم الدولي لإعادة الإعمار، بينما أشار ترامب إلى إمكانية طلب تدخل سورية ضد حزب الله في لبنان. - الزيارة المرتقبة ستكون الثالثة للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، بعد زيارتين سابقتين في 2025.

بعد تأكيد مصدر دبلوماسي لـ"فرانس برس"، في وقت سابق الخميس، تلقي الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 14 يونيو/ حزيران الجاري، وعدم تأكيد رسمي سوري، قال مصدر في الرئاسة السورية، لـ"العربي الجديد"، مساء اليوم، إنه من المرجح تأجيل زيارة الشرع إلى واشنطن "بسبب تداعيات الحرب في المنطقة".

وكان المصدر الدبلوماسي قد أكد لـ"فرانس برس" أن "الشرع تلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 14 يونيو"، من دون أن يؤكد ما إذا كان سيسافر إلى الولايات المتحدة أم لا، وذلك بعد أشهر من زيارة الرئيس السوري الأولى إلى واشنطن التي التقى خلالها نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وفي السياق، أفاد "تلفزيون سوريا"، نقلاً عن مصدر خاص، بأنّ الشرع سيزور الولايات المتحدة الأحد المقبل، تلبية لدعوة وجّهها إليه ترامب.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن "زيارات الرئيس أحمد الشرع يُعلن عنها حصراً عبر القنوات والمنصّات الرسمية"، ودعت وسائل الإعلام إلى "الاستناد إلى المصادر الرسمية حرصاً على دقّة المعلومة". وكانت الرئاسة السورية أعلنت، الأحد 31 مايو/ أيار، أن الشرع بحث هاتفيا ​مع ترامب "سبل دعم الاقتصاد ‌السوري ومستجدات الأوضاع في المنطقة".

وتأتي دعوة الشرع المحتملة لزيارة واشنطن، في وقت لمّح ترامب أخيراً إلى إمكان الطلب من سورية التدخل ضدّ حزب الله في لبنان. وفي السياق، رفض مصدر "العربي الجديد" التعليق على المواضيع التي يُفترض أن تُناقش خلال أي اجتماع مرتقب، ولا سيما ما يتعلق بملف لبنان. يشار إلى أن الزيارة المرتقبة، إن جرت، ستكون الثالثة للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، بعد زيارة أولى إلى نيويورك في سبتمبر/ أيلول 2025، وزيارة ثانية إلى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه. ومنذ وصوله إلى السلطة سعى الشرع إلى إعادة ترميم علاقة دمشق مع الولايات المتحدة بعد سنوات طويلة من القطيعة مع النظام السابق، وإلى جذب دعم دولي لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد المنهك بعد أكثر من عقد من الحرب. في المقابل، اتخذ ترامب خطوات عدة تجاه السلطات السورية الجديدة، أبرزها رفع جزء واسع من العقوبات.

أخبار أميركا تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن أحمد الشرع

والتقى ترامب الشرع للمرة الأولى في السعودية خلال زيارة إلى دول الخليج في مايو/أيار 2025. ووصفه ترامب، في تصريحات لاحقة، بأنه "قائد قوي جداً"، معتبراً أن لديه فرصة لإعادة بناء بلاده. في مقابلة مع قناة "إن بي سي" في 7 يونيو/حزيران، قال ترامب: "أريد أن يحظى لبنان بحياة أفضل. أريد أن أرى هجوماً أكثر دقة على حزب الله"، مضيفاً: "يمكننا مساعدتهم في ذلك، أو يمكننا أن نوصي سورية". وأضاف: "قامت سورية بعمل جيد للغاية للعودة إلى السكة الصحيحة"، معتبراً أن "لديها (سورية) قائداً قام فعلاً بعمل جيد للغاية في وقت قصير. وسيكون مسروراً بتقديم المساعدة" في لبنان. وفق مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، تضغط الولايات المتحدة على سورية منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس/آذار، من أجل التدخل ضدّ حزب الله.