- كشف دبلوماسي أميركي سابق أن خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة تضمنت بنداً يمنع ضم إسرائيل للضفة الغربية، لكن تم حذفه بعد ضغوط من نتنياهو قبل الإعلان الرسمي للخطة. - رغم تصريحات ترامب العلنية بعدم السماح بضم الضفة الغربية، ألغت إدارته عقوبات فرضتها إدارة بايدن على المستوطنين، واستمرت إسرائيل في سياساتها التوسعية والاعتداءات على الفلسطينيين. - أبدى ترامب فخره بقدرته على فرض كلمته على نتنياهو، محذراً من أن العالم كان سيتوقف عن دعم إسرائيل بسبب سياساتها العدوانية.

كشف دبلوماسي أميركي سابق لـ"العربي الجديد" أن بنداً في خطة

ترامب لإنهاء الحرب على غزة ، كان يشير صراحة إلى عدم ضم إسرائيل الضفة الغربية ولكن "تم حذفه بعد ضغوط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تعديلات الأيام الأخيرة قبل الإعلان الرسمي للخطة". وقال المسؤول السابق بوزارة الخارجية والذي عمل مع الإدارات الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة، مشترطاً عدم نشر اسمه، إنه اطلع على معلومات بأن "البند 21 من خطة ترامب كان يشير بوضوح إلى أن إسرائيل لن تضم الضفة الغربية"، مضيفاً أن هذا البند تم حذفه نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بعد نقاشات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو، خلال زيارة الأخيرة للبيت الأبيض قبل إعلان خطة السلام.

وفي وقت سابق من الأسبوع المنقضي، أكد ترامب في حوار أجرته معه مجلة تايم أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، محذراً من أن تل أبيب ستخسر دعم الولايات المتحدة حال حدوث ذلك. وذكر أن ضم الضفة "لن يحدث"، وأعاد التأكيد: "لن يحدث، لن يحدث لأني أعطيت وعداً للدول العربية". كما وجه مسؤولو إدارة ترامب تحذيرات إلى إسرائيل لمحاولة ضم الضفة الغربية.

ورغم التصريحات العلنية عن عدم ضم إسرائيل الضفة الغربية، إلا أن وزارة الخارجية في إدارة ترامب ألغت فور تنصيب الرئيس عقوبات فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على المستوطنين بالضفة، ومع استمرار حوادث الاعتداءات على الفلسطينيين من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، عقب توقيع اتفاق خطة ترامب للسلام، لم يتم إعادة فرض أي عقوبات على هؤلاء المستوطنين من قبل الإدارة الحالية أو على المستوطنين الجدد. وبالإضافة إلى ذلك، تكثف إسرائيل من سياساتها في التضييق على الفلسطينيين في الضفة وبناء الحواجز رغم انتقادات إدارة ترامب، كما دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، السبت الماضي، الحكومة ورئيسها نتنياهو إلى تبني مطلب اليمين والمستوطنين بتطبيق ما يسميه "السيادة" الإسرائيلية (الضم) على الضفة الغربية المحتلة.

وفي حواره مع مجلة تايم، أبدى ترامب فخره بقدرته على فرض كلمته على نتنياهو، وذكر أنه كان سيستمر (في الحرب) لسنوات، وقال: "العالم سئم من هجماتنا. وقلت لبيبي (نتنياهو): بيبي لا يمكنك محاربة العالم، يمكنك خوض معارك فردية، لكن العالم كله ضدك، وإسرائيل مكان صغير جداً مقارنة بالعالم. تعلمون أنني قد أوقفته لأنه كان سيستمر فقط، كان يمكن أن يستمر لسنوات، كان سيستمر لسنوات. وأوقفته، وعندما فعلت هذا، اجتمع الجميع، وكان هذا مذهلاً". وأضاف ترامب أنه كان على نتنياهو أن يتوقف لأن "العالم كان سيوقفه"، وقال: "كنت أرى ما يحدث، وكانت إسرائيل تفقد شعبيتها بشكل كبير، وهذا ما قصدته عندما قلت كلمة (العالم). وعلى أي حال فعل (نتنياهو) الأمر الصواب".