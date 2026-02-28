خاص | بريطانيا: لم نشارك بالضربات على إيران ولا نرغب بتطور التصعيد

- أكدت بريطانيا حرصها على منع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى نزاع إقليمي أوسع، مع التشديد على عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي ودعم الحلول التفاوضية. - نشرت بريطانيا قدرات دفاعية إضافية في قواعدها بقبرص وقطر، بما في ذلك أنظمة رادار وطائرات إف-35، مع تأكيد عدم مشاركتها في الضربات الأميركية الإسرائيلية في إيران. - حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها في البحرين والكويت وقطر والإمارات من السفر، داعيةً إياهم للبقاء في أماكن آمنة بسبب تقارير عن هجمات صاروخية.

عبر متحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن حرص بلاده على ألا يتصاعد الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى صراع أوسع في المنطقة. في الوقت نفسه، أكد مصدر حكومي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أن بريطانيا "لم تشارك" في الضربات الأميركية الإسرائيلية في إيران.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إن بريطانيا "لا ترغب في رؤية أي تصعيد إضافي يتحول إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً". ورداً على سؤال بشأن موقف بلاده من التطورات، أكد على أنه "يجب ألا يُسمح لإيران مطلقاً بتطوير سلاح نووي"، غير أنه شدد على أن بلاده "تدعم باستمرار الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي". وقال إن أولوية الحكومة البريطانية القصوى هي "سلامة المواطنين البريطانيين في المنطقة".

وأكد على التزامات بريطانيا "الراسخة" تجاه أمن حلفائها في المنطقة، دون أن يحدد هؤلاء الحلفاء. وأشار إلى أن لبريطانيا "مجموعة من القدرات الدفاعية في المنطقة"، جرى "تعزيزيها" في الآونة الأخيرة، متعهدا بحماية المصالح البريطانية في المنطقة. وصرح بأن رئيس الوزراء كير ستارمر يستعد لرئاسة اجتماع للجنة الطوارئ "كوبرا لبحث تطورات الأزمة. ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع وزراء الخارجية والدفاع والداخلية وممثلون عن أجهزة الأمن والاستخبارات.

في الوقت نفسه، أكد مصدر حكومي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أن بريطانيا لم تشارك في الضربات الأميركية الإسرائيلية في إيران. وجاء تصريح المصدر رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا تقدم أي نوع من الدعم أو المساعدة للعمليات الأميركية الإسرائيلية. ووفق المصدر، فإن بريطانيا نشرت "قدرات دفاعية إضافية" في وقت سابق من هذا العام بقاعدتين بريطانيتين عسكريتين في قبرص تشمل أنظمة رادار، وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، وطائرات إف-35، وأنظمة دفاع جوي أرضية.

كما نشر الجيش البريطاني في يناير/ كانون الثاني الماضي أيضا طائرات تايفون في قطر، تابعة لسرب تايفون المشترك التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني لأغراض دفاعية.

واليوم السبت، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه ينبغي على الرعايا البريطانيين في البحرين والكويت وقطر والإمارات الاحتماء فورا في أماكن إقامتهم، وذلك بسبب تقارير عن هجمات صاروخية في أعقاب ضربات أميركية وإسرائيلية على إيران. وكتبت الوزارة في منشور على إكس "ابقوا في الداخل في أماكن آمنة.. تجنبوا السفر واتبعوا تعليمات السلطات المحلية".

Due to reported missile attacks, British nationals in Bahrain, Kuwait, Qatar and United Arab Emirates should immediately shelter in place.



Remain indoors in a secure location, avoid all travel and follow instructions from the local authorities. pic.twitter.com/pjdFAQMMji — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 28, 2026

وفي توصية لاحقة، نشرت على موقعها الإلكتروني، حذرت وزارة الخارجية البريطانية من السفر إلى إيران، قائلة إن المجال الجوي الإيراني مغلق، وإن تصاعد التوتر بالمنطقة قد يسبب اضطرابات مفاجئة. وحثت الوزارة المواطنين البريطانيين على متابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية والابتعاد عن المواقع العسكرية والأمنية ومراجعة خطط سفرهم والاستعداد لاتباع تعليمات الاحتماء الصادرة عن السلطات المحلية.