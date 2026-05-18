- ديفيد بترايوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية، زار بغداد والتقى كبار المسؤولين العراقيين، رغم نفي وزارة الخارجية الأميركية وجود أي صفة رسمية له، وسط تكهنات بتكليفه مستقبلاً كمبعوث للرئيس ترامب إلى العراق. - بترايوس، الذي قاد القوات متعددة الجنسيات في العراق سابقاً، ناقش مع المسؤولين العراقيين الأوضاع المحلية والإقليمية، وتلقى شكرًا على جهوده في مكافحة الإرهاب وتشجيع المصالحة الوطنية. - إدارة ترامب أنهت مهام مبعوثها السابق مارك سافايا بعد أربعة أشهر فقط، وسط تقارير عن عدم رضا واشنطن عن أدائه، وسعيها لمنع ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ"العربي الجديد"، إن ديفيد بترايوس "مواطن عادي ولا يحمل أي صفة رسمية في بعثة الولايات المتحدة بالعراق". وشغل بترايوس سابقاً منصب المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية، كما تولى عدة مهام في الجيش الأميركي إبان احتلال العراق، إذ قاد القوات متعددة الجنسيات في العراق عامَي 2007 و2008، وتولى قيادة القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.

وأجرى المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية، ومهندس ما أُطلق عليه "مشروع الصحوة" ضد تنظيم القاعدة، الجنرال ديفيد بترايوس، زيارة إلى العاصمة العراقية منذ الجمعة الماضية، عقد خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين، تزامناً مع الضغوط الأميركية المتصاعدة على الحكومة العراقية بشأن ملف الفصائل العراقية الحليفة لإيران.

والتقى بترايوس في بغداد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. وجاء في بيان رسمي صادر عن إعلام القضاء أن "زيدان أعرب عن شكره على الجهود التي بذلها بترايوس خلال فترة عمله في العراق، ولا سيّما في مجال مكافحة الإرهاب وتشجيع جهود المصالحة الوطنية في تلك المرحلة"، كما التقى بترايوس رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، وجاء في بيان نشره الأخير أن "اللقاء بحث مجمل الأوضاع في العراق، فضلاً عن تطورات الأحداث الإقليمية والدولية".

تقارير عربية ماذا يفعل الجنرال الأميركي ديفيد بترايوس في بغداد؟

ورغم أنّ اللقاءات جرت مع كبار المسؤولين العراقيين، فإن وزارة الخارجية الأميركية نفت أن تكون لبترايوس أي صفة رسمية، مؤكدة أنه "مجرد مواطن عادي"، وذلك رغم ما يتردّد عن احتمال تكليفه مستقبلاً بمنصب مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق.

وكانت إدارة ترامب قد أنهت، في أوائل فبراير/ شباط 2026، مهام رجل الأعمال الأميركي من أصول عراقية مارك سافايا، بعد نحو أربعة أشهر فقط من تعيينه مبعوثاً خاصاً إلى العراق، وسط تقارير تحدثت عن عدم رضا واشنطن عن أدائه. وكانت الولايات المتحدة تسعى آنذاك إلى منع ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء في العراق، وهو ما تحقق بالفعل بعد مغادرة سافايا منصبه، عقب ضغوط مارسها ترامب ووزير خارجيته لمنع ترشيحه.