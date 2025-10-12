- لم تُدعَ السلطة الفلسطينية لقمة شرم الشيخ حول غزة، التي تُعقد برئاسة مشتركة من الولايات المتحدة ومصر، بسبب عدم وجودها في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - تُعقد القمة لبحث وقف إطلاق النار في غزة بمشاركة قادة دوليين بارزين، بينما لن تشارك حركة حماس أو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. - التقى نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مع توني بلير لبحث دور السلطة الفلسطينية في غزة، مع ضمانات للمشاركة في إدارة القطاع ومعبر رفح، واستعدادات لنشر قوات شرطة فلسطينية بدعم دولي.

أكد مصدر رفيع المستوى أنّ السلطة الفلسطينية لم تُوجه إليها دعوة للمشاركة في قمة شرم الشيخ بشأن غزة، المقرر عقدها، غداً الاثنين، بمشاركة قادة وزعماء من 20 دولة، برئاسة مشتركة من الولايات المتحدة ومصر. وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنّ "القيادة الفلسطينية تواصلت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصفته صاحب الدعوة، وطلبت منه أن يستقبل الرئيس محمود عباس على انفراد في رسالة بأن القيادة الفلسطينية ما زالت الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، لكنه لم يستجب". وأضاف المصدر: "مصر لم تقم بدعوة السلطة الفلسطينية لمؤتمر شرم الشيخ، بسبب عدم وجود السلطة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول قطاع غزة".

وأعلنت مصر، أمس السبت، استضافتها قمة دولية في شرم الشيخ، الاثنين، لبحث مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، وترتيبات إنهاء حرب الإبادة. ويترأس القمة كل من السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن أبرز المشاركين الذين أكدوا حضورهم القمة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كذلك سيشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلت وسائل الإعلام التركية، اليوم الأحد، عن الرئاسة، فيما من المتوقع حضور كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، والمسستشار الألماني فريدريش ميرز.

وقال موقع أكسيوس الأميركي، السبت، إنّ الولايات المتحدة وسّعت قائمة المدعوين بشكل ملحوظ، حيث أضافت إسبانيا، واليابان، وأذربيجان، وأرمينيا، والمجر، والهند، والسلفادور، وقبرص، واليونان، والبحرين، والكويت، وكندا. ونقل الموقع عن مصادر أنّ دعوة وجهت إلى إيران أيضاً. وبحسب الموقع، من المتوقع أن يشارك قادة أو وزراء خارجية من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وقطر والإمارات والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وإندونيسيا.

على صعيد الغائبين، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لوكالة فرانس برس أن "حماس لن تكون مشاركة" في عملية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الاثنين في مصر. ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، مساء الجمعة، أن من غير المتوقع حضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي.

الشيخ يلتقي توني بلير في عمّان

على صعيد ثانٍ، يلتقي نائب الرئيس الفلسطيني، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمّان، مع توني بلير نائب رئيس ما يعرف بـ"مجلس السلام" لقطاع غزة، بحسب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك لبحث آليات عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع ودورها المرتقب.

وأكد مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" أن الشيخ سيلتقي بلير في العاصمة عمّان نحو الثانية من بعد ظهر اليوم، في لقاء "استطلاعي" حول دور السلطة الفلسطينية القادم في قطاع غزة بعد الحرب. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "سيبحث الشيخ مع بلير عودة السلطة وطريقة عودتها، والدور المرتقب منها".

وبحسب المصدر، "هناك مرحلة انتقالية لمدة سنة، والقيادة الفلسطينية تريد أن تعرف إن كان سيكون لها دور فيها، وهل ستكون ممثلة في لجنة الإعمار؟ إجابات هذه الأسئلة ستعطي دلالات للقيادة الفلسطينية حول دورها في المرحلة القادمة". وأكد المصدر أنّ "من المبكر الحديث عن أي دور سياسي للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وما يدور الآن من حديث حول علاقة السلطة بحفظ الأمن الداخلي عبر عناصر الشرطة، حيث لا توجد شرطة في قطاع غزة حتى الآن".

هيئة البث العبرية: السلطة الفلسطينية تلقت ضمانات بالمشاركة في السيطرة على غزة

من جانب آخر، أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان 11"، اليوم الأحد، نقلاً عن مسؤولين في دائرة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بأنّ سلطة الأخير تلقت ضمانات بالمشاركة في اختيار اللجنة التكنوقراطية المزمع أن تدير قطاع غزة، على أن يكون لها أيضاً دور في إدارة معبر رفح.

وطبقاً لـ"كان 11"، فإنذ دائرة أبو مازن أكّدت في محادثات مغلقة تلقيها وعوداً وضمانات من الجهات التي تدير المفاوضات، تضمن للسلطة الفلسطينية نفوذاً ملموساً في السيطرة على قطاع غزة. وبحسب هؤلاء المسؤولين، اتفق على أن تكون السلطة شريكاً مركزياً في اختيار لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة القطاع، وأن تشارك كذلك في إدارة معبر رفح عند فتحه في الاتجاهين.

ونقلت "كان 11" عن دبلوماسي عربي من إحدى الدول الوسيطة قوله إن "هناك استعدادات تجري لبدء مفاوضات حول المرحلة التالية من خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، والجهة التي ستتولى السيطرة على المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي". وأضاف أن "هناك اقتراحاً لتشكيل حكم فلسطيني في غزة لا يكون تابعاً لحماس، ويمكن أن يستعين بعناصر دولية".

أمّا بخصوص الجهة التي ستتولى أمن القطاع، فلفتت القناة العبرية إلى أن الدول العربية تسعى لنشر قوات شرطة فلسطينية تابعة للسلطة، كانت قد تلقّت تدريبات في مصر والأردن خلال الأشهر الماضية، مشيرةً إلى أن قوام هؤلاء نحو خمسة آلاف شرطي سيتولون مسؤوليات الأمن والنظام العام. وبناء على الخطط، من المفترض أن تُرفد القوات الفلسطينية بقوات دولية وعربية مشتركة.

وكان السيسي قد تحدّث أخيراً عن ضرورة نشر قوات دولية في غزة، وذلك بموازاة سعيه إلى جانب عدد من قادة الدول العربية لإقناع ترامب بالموافقة على نشر قوات الشرطة الفلسطينية في القطاع.