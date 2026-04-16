خاص | السلطة الفلسطينية تسلّم هشام حرب إلى فرنسا

- قامت السلطة الفلسطينية بتسليم المناضل محمود العدرة إلى فرنسا بعد مطالبات مستمرة، حيث نُقل عبر الأردن قبل صدور قرار قضائي فلسطيني بشأن طلب التسليم الفرنسي، مما أثار تكهنات حول سرعة العملية. - العدرة، الذي اعتقلته الشرطة الفلسطينية في سبتمبر، كان قد فر من مستشفى في رام الله، وتعرضت عائلته لضغوط واعتقالات، مما أشار إلى ترتيبات لتسليمه. العدرة يعاني من أمراض خطيرة، منها سرطان المثانة. - تتهم فرنسا العدرة بالإشراف على هجوم في باريس عام 1982، ووعد الرئيس الفلسطيني بتسليمه سريعًا، مشيرًا إلى أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين ساهم في تهيئة الإطار المناسب للطلب.

كشفت مصادر من عائلة المناضل الفلسطيني محمود العدرة، المعروف باسم "هشام حرب"، لـ"العربي الجديد"، أن السلطة الفلسطينية سلّمته صباح اليوم الخميس إلى السلطات الفرنسية، حيث نقل أولاً إلى الأردن، ومن ثم إلى فرنسا، بعد أشهر من مطالبة السلطات الفرنسية بتسليمه. وقالت المصادر ذاتها إن "العائلة تلقت اتصالًا هاتفيًّا، صباح الخميس، قرابة الساعة العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة، من مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، علي القيمري، أبلغهم فيه بأن محمود العدرة بات في طريقه إلى الأردن تمهيدًا لنقله إلى فرنسا". وأكدت مصادر أخرى لـ"العربي الجديد" أن العدرة نقل بالفعل من الأردن إلى فرنسا على متن طائرة خاصة.

وبحسب المصادر ذاتها، كان من المقرر أن تنظر محكمة صلح رام الله، اليوم الخميس الموافق 16 إبريل/ نيسان 2026، في طلب تسليم العدرة إلى السلطات الفرنسية، إلا أن الجلسة لم تشهد إحضاره إلى المحكمة، فيما قالت مصادر متابعة للقضية إنه لم تتوفر حتى اللحظة أي معلومات رسمية حول مكان وجوده، الأمر الذي عزز ترجيحات بأن عملية التسليم تمت قبل صدور قرار قضائي فلسطيني بشأن الطلب الفرنسي.

وكانت مصادر رسمية فلسطينية قد أكدت سابقًا لـ"العربي الجديد" أن هشام حرب، المطلوب من قبل السلطات الفرنسية، تمكن فجر أول أمس الثلاثاء من الفرار من أحد مستشفيات مدينة رام الله إلى منزل عائلته في بلدة يطا جنوب الخليل، قبل أن تعيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقاله بعد اقتحام منزل العائلة. كما قالت المصادر إن نحو ستة من أفراد أسرته، بينهم نساء ورجال، تعرضوا للاعتقال على خلفية عملية فراره من المستشفى.

من جهتها، أفادت عائلته بأن الشرطة الفلسطينية طلبت، يوم الاثنين الماضي، جواز سفره أكثر من مرة، معتبرة أن ذلك كان مؤشرًا واضحًا على وجود ترتيبات لتسليمه خلال أيام. ويُعرف محمود العدرة، المولود عام 1955، باسمه الحركي "هشام حرب"، وهو عقيد متقاعد في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وكانت الشرطة الفلسطينية قد اعتقلت العدرة في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أيام من اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورغم أن المحكمة الفلسطينية قررت الإفراج عن العدرة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، شريطة التزامه بحضور جلسات المحاكمة، أُعيد اعتقاله قبل أكثر من شهر، قبل أن تؤكد المصادر، اليوم الخميس، إتمام عملية تسليمه إلى السلطات الفرنسية.

وكانت محكمة صلح رام الله عقدت في الثاني عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، جلسة محكمة للعدرة لأول مرّة، حول مذكرة استرداد من الإنتربول تطالب بتسليمه لفرنسا بتهمة ارتكاب هجوم استهدف مطعماً في فرنسا عام 1982.

وبحسب عائلته، يعاني العدرة عدة أمراض صعبة أبرزها سرطان المثانة وشبكيات في القلب، وأنهى قبل تسعة أشهر علاجة الكيماوي، وفي حاجة إلى علاج إشعاعي بحسب البروتوكول الطبي، علاوة على معاناته انخفاضاً حادّاً في مناعته، ويحتاج إلى رعاية طبية حثيثة، كما أن العدرة والد خمسة أبناء وجد لسبعة أحفاد.

وكان الرئيس محمود عباس وعد بتسليم السلطات الفرنسية سريعاً الفلسطيني العدرة المعروف باسم "هشام حرب" الذي أوقِف في أيلول/سبتمبر بالضفة الغربية للاشتباه بإشرافه على مجموعة نفذت هجوم شارع روزييه الباريسي الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص عام 1982.

وقال عباس قبل أشهر في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، نُشرت قبل ساعات قليلة من اجتماعه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "إن الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسليم وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل الفنية التي تُعالجها الجهات المختصة في كلا البلدين". وجدد عباس تأكيده استعداد السلطة الفلسطينية "لتسليم المطلوب، إذ إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين هيأ إطاراً مناسباً لهذا الطلب الفرنسي"

وتطالب فرنسا بتسليم هشام حرب متهمة إياه بالإشراف على المجموعة المسؤولة عن الهجوم على مطعم يهودي في شارع روزييه بباريس عام 1982، والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 22 آخرين. وتقول النيابة العامة لقضايا الإرهاب في فرنسا إن حرب مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة منذ نحو عشر سنوات، وهو أحد المتهمين في القضية التي أحيلت على محكمة الجنايات الخاصة. وتتهم السلطات الفرنسية مجموعة مرتبطة بحركة "فتح - المجلس الثوري" بتنفيذ الهجوم.