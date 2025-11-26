خاص | الخارجية الفلسطينية تنهي عمل السفير في ألبانيا بعد قضية فساد

- أنهت وزارة الخارجية الفلسطينية عمل السفير سامي مهنا في ألبانيا اعتبارًا من الأول من ديسمبر بسبب تورط والده في قضايا فساد، مع احتفاظه بدرجته كسفير. - تجري هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تحقيقات حول هروب نظمي مهنا ومصادرة أمواله وأموال عائلته، واستدعت المحكمة 15 شخصًا آخرين للتحقيق. - عبر السفير سامي مهنا عن أسفه لإنهاء مهامه عبر فيسبوك، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون لأسباب شخصية، وأكد على التزامه المهني واستعداده لمرحلة جديدة.

أكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الفلسطينية قررت إنهاء عمل السفير سامي نظمي مهنا في ألبانيا، على أن يكون يومه الأخير في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وبحسب المصادر، فقد طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من السفير سامي مهنا العودة إلى مقر الوزارة في رام الله، وذلك بعد أكثر من شهر على قضية إحالة والده، نظمي مهنا، المدير العام لهيئة المعابر والحدود الفلسطينية، على التقاعد بعد اتهامه ووالده بقضايا فساد، فيما أشارت المصادر إلى أن سامي مهنا ما زال يحتفظ بدرجته سفيراً في وزارة الخارجية حتى الآن.

وأكدت المصادر ذاتها، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن "تحقيقات تجري من قبل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لها علاقة بهروب مدير هيئة المعابر والحدود الفلسطينية السابق نظمي مهنا خارج الأراضي الفلسطينية، الذي قررت محكمة خاصة بالفساد مصادرة أمواله وأموال زوجته وعدد من أبنائه، بينهم نجله سامي، وكذلك عدد من مرافقيه".

وقررت المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد استدعاء مهنا، و15 شخصاً آخر في ذات القرار، منهم زوجته، وسبعة من أولاده وبناته، منهم ابنه سفير فلسطين في ألبانيا سامي مهنا، وأخوه، ومرافقه، وأربعة من موظفي قسم المحاسبة على المعابر، ورجل أعمال.

وطلبت المحكمة المختصة في قرارها الآتي: "طلب رفع السرية المصرفية وتتبع نشاطات الخزائن الحديدية للمستدعى ضدهم، وطلب رفع السرية عن المعلومات والحسابات الخاصة بالمستدعى ضده والمدرجة لدى هيئة سوق رأس المال والبورصات والأسواق والمراكز المرخصة من قبلها، وطلب تتبع الأملاك المنقولة وغير المنقولة العائدة للمستدعى ضدهم، وإيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمستدعى ضدهم".

وفي السياق، كتب السفير سامي مهنا على حسابه على فيسبوك منشوراً فجر اليوم وحذفه بعد وقت قصير، جاء فيه: "يسعدني أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة التي أكتبها بكل تقدير واحترام، كما يؤسفني أن أبلغكم بأنه قد تم اتخاذ قرار إنهاء مهامي في سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية ألبانيا اعتبارًا من تاريخ 1/12/2025، وذلك لأسباب شخصية تتعلق بوالدي السيد نظمي مهنا، أو ربما لاعتبارات أخرى لم تُوضح بصورة رسمية".

وتابع: "لقد كانت أشهر عملي في ألبانيا مليئة بالجد والاجتهاد، والتحديات، والمسؤوليات، وقد حرصت خلالها على أداء واجبي بأعلى درجات المهنية والمسؤولية، وبكل حب والتزام، دون كلل أو تردد، وطوال مدة عملي، حرصت بكل ما أملك من جهد وإخلاص على أداء مهامي بأعلى درجات المهنية، وتقديم أفضل ما يمكن لخدمة مؤسستنا، وما زلت أعتز بكل إنجاز قمت به، وإن مغادرتي لموقعي كسفير لدولة فلسطين بعد ستة أشهر كانت حافلة بالعمل والمثابرة والطاقة الإيجابية ولكن لا تعني نهاية الطريق، بل هي بداية لمرحلة جديدة لا تقل أهمية عن مرحلة الخدمة نفسها".

وجاء في الرسالة: "ورغم أنّ قرار إنهاء خدمتي جاء بصورة غير مبرّرة، إلا أنني أغادر موقعي مرفوع الرأس، وواثق بأن ما قدّمته سيبقى شاهدًا على صدق عملي وإخلاصي، كما أغادر وأنا أحمل لكم جميعًا كل الاحترام، والتقدير، والامتنان لكل كلمة طيبة، ولكل دعم وجدته خلال الأشهر الماضية".

وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من شهر على وقف وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن مهامه ولاحقاً استقالته، وكذلك وقف المدير العام لهيئة المعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا عن العمل، حيث جاء وقفهما عن العمل إثر اتهامات لهما بقضايا فساد، وأيضاً استقالة وزير المالية عمر البيطار من منصبه وإجراء تعديل وزاري من قبل الرئيس محمود عباس.