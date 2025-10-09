خاص | الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق غزة

حصل "العربي الجديد" على الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تم التوصل إليه فجر اليوم الخميس. وقالت مصادر مشاركة في المفاوضات الجارية بشرم الشيخ لـ"العربي الجديد"، إن الجدول الزمني المحدد يشهد اليوم الخميس، الإعلان الرسمي عن الاتفاق ومصادقة حكومة الاحتلال عصر اليوم ونشر قوائم الأسرى وخريطة الانسحاب للمرحلة الأولى.

وأضاف مصدر من حركة حماس مطلع على المفاوضات لـ"العربي الجديد"، أن غدا الجمعة سيشهد وفقا للجدول، فتح باب الاعتراضات الشكلية في محكمة الاحتلال، وبدء الانسحاب الميداني من مساء اليوم الخميس وفق الخريطة، مشددا على أن الجدول التنفيذي يشهد بعد غد السبت استمرار الانسحاب من المناطق المأهولة ثم تبدأ المقاومة تجهيز الأسرى الأحياء وتسليم جثامين الجنود القابلة للتسليم.

وتتضمن إجراءات يوم الأحد وفقا للجدول وصول ترامب إلى المنطقة لمتابعة التنفيذ والإعلان عن وقف الحرب على غزة. ويعقب ذلك خلال يوم الاثنين المقبل تنفيذ عملية التبادل رسميًا بإشراف مصر وتركيا وقطر وأميركا. وفقا للمصدر فإن الاحتلال سيطلق سراح الأسرى الفلسطينيين ويسلّم عشرات جثامين المقاومين، بينهم عناصر من وحدات النخبة اعتبارا من الاثنين على أن يفتح المعابر بالكامل، ويبدء دخول 400 شاحنة مساعدات يوميًا ترتفع إلى 600 فأكثر خلال الأيام التالية. وشدد المصدر على أن انطلاق المفاوضات ستبدأ فورًا حول المرحلة الثانية من الاتفاق، لبحث استكمال الانسحاب وضمان وقف دائم للعدوان.

وكان مصدر فلسطيني رفيع قد أفاد في وقت سابق اليوم لـ"العربي الجديد"، بأن الاتفاق، الذي أعلن عنه رسمياً الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتضمن فتح خمسة معابر فوراً لعبور المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، مع إدخال تعديلات جوهرية على خريطة الانسحابات الإسرائيلية من القطاع. وأشار إلى أن الخريطة الجديدة تُجبر إسرائيل على انسحاب أوسع مما نصّت عليه خطة ترامب التي استندت إليها المفاوضات في مراحلها الأولى، مضيفاً أن هذه التعديلات كانت من أبرز النقاط التي تمسك بها الوفد الفلسطيني.

وينص الاتفاق على تسليم 20 محتجزاً إسرائيلياً أحياء دفعة واحدة ضمن المرحلة الأولى من التنفيذ، على أن تُستكمل عملية تبادل المحتجزين والجثامين تدريجياً بالتوازي مع مراحل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. كما ستطلق إسرائيل سراح أكثر من ألفي أسير فلسطيني، هم 250 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين. إضافة إلى عودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة (وسط)، وشمال القطاع فور بدء تنفيذ الاتفاق.