تجتمع قيادات الفصائل الفلسطينية اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة عدد من الملفات العالقة والتي توصف بالسيادية، وذلك قبيل انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب ما قالت مصادر مصرية وأخرى لحركة حماس لـ"العربي الجديد"، سيكون هناك اجتماعان، أحدهما جامع للفصائل كافة بحضور المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، إضافة إلى اجتماع ثنائي بين قيادتي حماس وفتح.

وكشف أحد المصادر أن الاجتماعات ستبحث الملفات التي وصفت بالسيادية والمتعلقة بسلاح المقاومة والحكم والإدارة في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية من جهة واليوم التالي عموماً. وتتبنى حركة حماس، المفاوض الرئيسي مع الجانب الإسرائيلي، رؤية تتعلق بالتوصل إلى صيغة وطنية فلسطينية بشأن السلاح، والدولة الفلسطينية.

وتنص خطة ترامب في مرحلتها الثانية على إنشاء إدارة جديدة للحكم، بالإضافة إلى مجلس سلام وإدارة دولية، يترأسها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، فضلاً عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات، ونزع سلاح حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية.

وكان مصدر مطّلع على مفاوضات غزة قد أكد لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، أن القاهرة تواصل لعب دور "الضامن الرئيسي" للاتفاق، لكنها ترى أن نجاح المرحلة الثانية سيحدّد مصير العملية السياسية برمتها، وأنها تعمل بالتنسيق مع الدوحة وواشنطن لتحديد جدول زمني واضح لاستئناف المفاوضات في العاصمة القطرية خلال الأيام المقبلة، وسط تشديد مصري على ضرورة التنفيذ المتوازي للالتزامات الإنسانية والأمنية دون أي انتقائية من الطرف الإسرائيلي. وبحسب المصدر، فإن مصر تعتبر أن أي فشل في استكمال مراحل الاتفاق سيؤدي إلى "تصعيد لا يمكن السيطرة عليه، ولذلك تضع جهودها الدبلوماسية حالياً في اتجاه واحد: منع انهيار اتفاق شرم الشيخ، وتثبيت وقف النار في مدخل لمسار سياسي أوسع، يضمن إعادة الإعمار وعودة الاستقرار إلى غزة والمنطقة".