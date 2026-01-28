- نوري المالكي يرفض التدخل الأميركي في الشؤون العراقية، مؤكداً على السيادة الوطنية والحوار كخيار سياسي وحيد لتحقيق مصالح الشعب العراقي. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعبر عن عدم رضاه عن ترشيح المالكي، محذراً من عدم تقديم الدعم الأميركي للعراق في حال عودته للسلطة، مشيراً إلى أن حكمه السابق تسبب في الفقر والفوضى. - قادة "الإطار التنسيقي" يجتمعون في بغداد لرفض تصريحات ترامب، مؤكدين على دعمهم لترشيح المالكي واعتبار الموقف الأميركي تحدياً يتطلب موقفاً موحداً.

ردّ المرشح لرئاسة الحكومة العراقية نوري المالكي، على رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، توليه منصب رئاسة الحكومة الجديدة، بأنه "سيمضي بالعمل حتى النهاية"، مندداً بالتدخل الأميركي "السافر"، في الشأن العراقي. خلال ذلك علم "العربي الجديد" أن اجتماعاً سيُعقَد في بغداد الساعة 7 مساء اليوم لقادة الائتلاف الحاكم "الإطار التنسيقي"، لبحث المشهد السياسي بعد التحذيرات الأميركية بشأن مرشحه لرئاسة الحكومة.

وقال المالكي في تغريدة له على إكس: "نرفض رفضاً قاطعاً التدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكاً لسيادته ومخالفاً للنظام الديمقراطي في العراق بعد عام 2003، وتعدياً على قرار الإطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء"، وأشار إلى أن "لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس اللجوء إلى لغة الإملاءات والتهديد".

وأضاف: "وانطلاقاً من احترامي للإرادة الوطنية، وقرار الإطار التنسيقي الذي كفله الدستور العراقي، سأستمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".

نرفض رفضا قاطعا التدخل الاميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته ومخالفا للنظام الديمقراطي في العراق بعد العام 2003، وتعديا على قرار الاطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء.



ان لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس… — Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) January 28, 2026

وكان "الإطار التنسيقي" قد أعلن الأسبوع الماضي توافق القوى والأحزاب المنضوية تحته، على ترشيح نوري المالكي، لتولّي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة. وأبدى الرئيس الأميركي الثلاثاء، عدم رضاه عن ترشيح رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة، محذراً من أنّ "الولايات المتحدة لن تساعد العراق"، في حال عودة الأخير إلى المنصب الذي سبق أن شغله بين عامَي 2006 و2014.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشال": "أسمع أن دولة العراق العظيمة قد تتخذ خياراً سيئاً للغاية من خلال إعادة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء"، مضيفاً أن المرة الأخيرة التي كان فيها في السلطة تسبب في انتشار الفقر والفوضى بالبلاد، وأنه "لا ينبغى السماح بتكرار الأمر مرة أخرى".

وأردف ترامب بأنه "بسبب سياساته وأيديولوجيته الجنونية، إذا انتُخِب، فإنّ الولايات المتحدة لن تساعد العراق"، محذراً من أنه إذا لم تكن بلاده موجودة للمساعدة، فإنّ "العراق ليس لديه فرص للنجاح والازدهار أو الحرية"، واختتم بجملة "اجعل العراق عظيماً مرة أخرى".

في هذا السياق، علم "العربي الجديد" أن اجتماعاً يُعقد مساء اليوم في بغداد، في منزل المالكي بالمنطقة الخضراء، يضم قادة الإطار التنسيقي، لمناقشة "التصعيد الأميركي"، وفق تعبير مصدر مسؤول أكد أن "الإطار سيبحث الوضع السياسي ومسارات الردّ على التحذيرات الأميركية، وطريقة استيعاب التحدي الجديد".

من جهته، قال أبو ميثاق المساري، عضو المكتب السياسي لمنظمة بدر، بزعامة هادي العامري، إن الموقف الأميركي "مرفوض"، مؤكداً عدم استبدال المالكي، وقال المساري للصحافيين في بغداد، إنّ "تصريحات ترامب تدخل سافر في الشؤون الداخلية للعراق، وسنواجهها بكل الوسائل ولن نرضخ لطلبه بتغيير نوري المالكي".

وأضاف المساري: "هذا ليس مجرد عداء لنوري المالكي، بل هو ضد المنهج والنظام الذي يتبعه الإطار التنسيقي. اليوم تطلب أميركا تغيير المالكي، وغداً قد ترفض شخصيات أخرى وتقدم طلبات جديدة"، مطالباً العراقيين بأن "يخرجوا إلى الشوارع، وعلى جميع الفئات والشرائح إدانته ورفضه"، مشيراً إلى أن الإطار سيجتمع ويعبّر عن موقفه بهذا الشأن.

في السياق ذاته، أعلن القيادي في كتلة "دولة القانون"، التي يتزعمها نوري المالكي، النائب عارف الحمامي، أنهم "مصرون على ترشيحه (نوري المالكي) ولن نوافق على استبداله بأي شكل من الأشكال"، وفقاً لإيضاح قدمه للصحافيين في بغداد.

علي الطويرجاوي، عضو حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتزعمه نوري المالكي، قال لـ"العربي الجديد" إن التراجع عن ترشيح المالكي "غير مطروح حالياً"، مضيفاً: "هناك طرق دبلوماسية سيجري إنتهاجها مع واشنطن، وندرك أن رفض المالكي عنوان لطريقة تعامل أميركية جديدة مع العراق، وعليه أن يكون هناك موقف سياسي موحد تجاه العنجهية الأميركية، ليس دفاعاً عن المالكي، بقدر ما هو رفض الإملاءات والتدخل"، وفقاً لقوله.

وفي أول تعليق لفصيل مسلح على الرفض الأميركي، قال زعيم مليشيا "سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، إن ترامب يريد "اغتيال الأخ الحاج المالكي سياسياً بتدخله المباشر برفض ترشيحِه لرئاسة الوزراء"، واصفاً الموقف الأميركي بأنه "نسف للتجربة الديمقراطية بعد 2003"، وكذلك "اختطاف رأي الناخبين".