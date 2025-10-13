خاص | اجتماعات متوترة شهدتها القاهرة بسبب قوائم الأسرى

- بدأت الاستعدادات الفلسطينية لاستلام 1968 أسيراً من سجون الاحتلال، بينهم 1718 من غزة و250 من أصحاب المؤبدات، وسط توتر في الاجتماعات بالقاهرة بسبب تراجع إسرائيل عن التزاماتها. - عبّرت حركة حماس عن مخاوفها من تلاعب الاحتلال بقوائم الأسرى، حيث استُبعدت أسماء رموز المقاومة، وأكدت كتائب القسام التزامها بقضية الأسرى. - أقرّت الحكومة الإسرائيلية تعديلات على قائمة الأسرى، شملت استبدال أسيرين وإضافة امرأتين، مما يعكس تعقيدات في تنفيذ اتفاق التبادل.

مع بدء الاستعدادات الفلسطينية لاستلام الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل 1968 أسيراً، بينهم 1718 أسيراً من غزة، و250 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، على مدار اليوم الاثنين، كشف مصدر قيادي في حركة حماس لـ"العربي الجديد"، عن تفاصيل اجتماعات جرت في القاهرة حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، على مستوى الوفود الفنية من فصائل المقاومة والاحتلال والوسطاء، قائلاً "كانت هناك اجتماعات شابها التوتر بسبب قوائم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في ظل تراجع إسرائيل عن التزامات متعلقة بأسماء وأعداد الأسرى المنوي الإفراج عنهم".

وقال القيادي في الحركة إن الاجتماعات كانت متوترة وانتهت دون نتيجة، مضيفاً أنه "ما جرى الإعلان عنه للإفراج عن 250 فلسطينياً من المحكومين بالإعدام، هي القوائم النهائية والتي خلت من أسماء رموز الفصائل في السجون". وأوضح القيادي في الحركة أن "قيادة الحركة عبّرت عن مخاوفها للوسطاء من أن يكون ما يحدث في قوائم الأسرى مؤشر على سلوك الاحتلال فيما هو قادم من تفاصيل، خاصة في ظل فشل جهود الوساطة في إلزامه بقوائم الأسرى التي جرى تسليمها".

وأشار القيادي في "حماس"، إلى أن "أجهزة الاحتلال تلاعبت بالقوائم أكثر من مرة خلال يومين، فقد جرى استبعاد عشرات الأسماء من أصحاب المؤبدات، وليس فقط رموز المقاومة، كما جرى التلاعب في الأعداد". في سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، في بيان صحافي، تعهدها لمن تبقى من الأسرى في سجون الاحتلال بأن تبقى قضيتهم على رأس أولوياتها الوطنية حتى ينالوا حريتهم، مشيرة إلى "فشل العدو في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها"، وأن "المقاومة كانت حريصة على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود إشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية".

وأقرّت الحكومة الإسرائيلية، فجر الاثنين، في تصويت هاتفي عاجل، تعديلاً على قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في اتفاق التبادل، وفق إعلام عبري. وتضمنت التعديلات، بحسب ما أفادت قناة "كان" الرسمية وصحيفة "جيروزاليم بوست"، استبدال أسيرين، تبين أنّ أحدهما أُفرج عنه سابقاً، والأسيران ليسا محكوماً عليهما بالمؤبد". كما شملت التعديلات إضافة امرأتين، واستبدال مجموعة من الغزيين بآخرين من الفئة ذاتها، وفق المصدر نفسه.