- إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز إذا استمر الحصار الأميركي على موانئها، رغم تأكيد ترامب على موافقة إيران بعدم إغلاقه مجددًا. - فتح مضيق هرمز مؤقتًا جزء من اتفاق الهدنة مع الولايات المتحدة، مع انتظار طهران للتأكد من وقف إطلاق النار في لبنان قبل الإعلان عن الفتح. - وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن المضيق مفتوح للسفن التجارية خلال الهدنة، بينما يصرح ترامب بأن إيران وافقت على عدم استخدام المضيق كسلاح.

قال مصدر إيراني لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن طهران لن تقبل استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وإنها ستغلق مضيق هرمز "في حال تواصل هذا الحصار"، وذلك على الرغم من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب

موافقة إيران على عدم إغلاق المضيق مجدداً.

وفيما أشار المصدر إلى أن فتح مضيق هرمز "سيكون بشكل مؤقت وطيلة الفترة المتبقية من الهدنة"، شدد على امتلاك طهران خيارات أخرى ستستخدمها إلى جانب إغلاق المضيق في حال استمرار الحصار، دون أن يذكرها. ويأتي ذلك في وقت أفاد مصدر إيراني مسؤول "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، بأن الإعلان عن فتح مؤقت لمضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان جزء من اتفاق الهدنة مع الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن طهران انتظرت عدة ساعات للتأكد من وقف إطلاق النار في لبنان قبل أن تعلن فتحاً مؤقتاً للمضيق حتى نهاية الهدنة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال، في وقت سابق اليوم الجمعة، في تغريدة على حسابه عبر منصة "إكس"، إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام مرور جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك عبر المسار المنسّق الذي أعلنت عنه مسبقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية في إيران.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مجدّداً. وكتب في منشور على تروث سوشال اليوم الجمعة: "وافقت إيران على عدم إغلاق مضيق هرمز بتاتاً مجدداً. وهي ستكفّ عن استخدامه سلاحاً ضدّ العالم".